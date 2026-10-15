Fontos ügyben sürgetnek változást a civil szervezetek: levelet írtak Hegedűs Zsoltnak

Október 15-e a perinatális gyász világnapja, amely során azokról a családokról emlékeznek meg, akik a várandósság idején, szülés közben vagy röviddel azután vesztették el gyermeküket.

A Másállapotot a Szülészetben mozgalom és a hozzájuk csatlakozó szakmai, illetve civil szervezetek a világnap alkalmából azokra az általános, és évtizedek óta nem kezelt problémákra hívják fel a figyelmet, amely során a gyermek elvesztésének fájdalmát gyakran tovább súlyosbítja a méltatlan és elavult egészségügyi ellátás.

Bár a minisztérium korábban már elismerte, hogy a 2013-ban lejárt vonatkozó szakmai irányelv megújítása indokolt, a levélírók most konkrét lépéseket és határidőket, valamint az Egészségügyi Minisztérium júliusi válaszára építve

konkrét egyeztetési időpontot várnak.

Ezen kívül kérik, hogy az új eljárásrend ne csupán a pszichológiai támogatásra, hanem az orvosi, kommunikációs és kegyeleti feladatokra is terjedjen ki. Emellett elengedhetetlennek tartják, hogy a családokkal kapcsolatba kerülő egészségügyi dolgozók traumatudatos képzést, valamint megfelelő munkahelyi támogatást és szupervíziót kapjanak.

A civil felhívásban kiemelt problémaként jelenik meg a 24. hét előtt elveszített magzatok sorsa. Bár a jogszabályok lehetővé teszik a korai szakaszban elhalt magzatok eltemetését vagy elhamvasztását, a gyakorlatban a családok sokszor nem kapnak erről tájékoztatást, és nem ismerhetik meg az intézményi gyakorlatot. A szervezetek egységes, kötelezően átadandó, közérthető tájékoztató anyagok bevezetését szorgalmazzák, hogy a gyászoló szülőknek ne maguknak kelljen kinyomozniuk a kegyeleti és jogi lehetőségeiket. Továbbá elvárják, hogy ha a kórház gondoskodik a hamvasztásról, a család pontosan tudja, hol nyugszik a gyermeke, és kapjon lehetőséget a hamvak kikérésére.

A nyílt levél megfogalmazói emberségesebb kórházi körülményeket és valódi választási lehetőségeket is követelnek. Kérik, hogy korai vetélés esetén a nők – amennyiben a szakmai feltételek adottak – tájékozottan dönthessenek a beavatkozás módjáról (kivárás, gyógyszeres vagy műtéti út), és a nehéz diagnózisok közlésekor ne helyezzék őket nyomás alá. Ezen túl a követelések részét képezi a méltó búcsú és az emlékőrzés lehetőségének biztosítása. Alapvető elvárás, hogy a veszteség idején

a nőt ne válasszák el a kísérőjétől, bárki is legyen a kiválasztott személy.



Mindemellett elengedhetetlen, hogy a gyászoló édesanyákat a frissen szült nőktől és az egészséges újszülöttektől elkülönítve, méltó körülmények között helyezzék el.

Az egészségügyi intézkedéseken túl a szervezetek támogatják a Lex Emma nevű kezdeményezést is. Ennek célja, hogy a várandóssági veszteséget követően mindkét szülő önálló, külön erre az élethelyzetre szabott fizetett távollétre legyen jogosult. Mivel a gyász feldolgozása messze túlmutat a kórházak falain, a levélírók az egészségügyi és a foglalkoztatáspolitikai döntéshozók, valamint a civil szervezetek és az érintett családok bevonásával sürgetik

az azonnali, érdemi párbeszéd megindulását.

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