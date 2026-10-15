Friss hírek érkeztek a pápa állapotáról, kiderült a műtét eredménye

Jól halad XIV. Leó pápa tüdőműtét utáni felépülése. A legfrissebb orvosi vizsgálatok igazolták a zavartalan gyógyulást, így a kórházban lábadozó egyházfő már a munkáját is folytatni tudta.

A csütörtöki orvosi tájékoztatás szerint a rutinvizsgálatok eredményei kifogástalanok, a mellkasröntgen pedig a megoperált tüdő gyors ütemű javulását mutatja.

A Gemelli-klinikán kezelt egyházfő már önállóan látja el a mindennapi teendőit, teljes mozgásképességének visszanyerését pedig gyógytornával segítik. A szentszéki szóvivő megerősítette, hogy a műtét utáni lábadozás a várakozásoknak megfelelően zajlik, ezért

a pápa hivatali feladatait is újra elláthatja.

Amiként szerdán, a pápa csütörtök délben is misét koncelebrált a kórterméhez közeli szobában kialakított kápolnában.

Korábbi bejelentés szerint az egyházfőnek a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hivatalos programjait október 20-ig lemondták.

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images