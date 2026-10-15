17°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Friss hírek érkeztek a pápa állapotáról, kiderült a műtét eredménye
Gazdaság

Friss hírek érkeztek a pápa állapotáról, kiderült a műtét eredménye

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jól halad XIV. Leó pápa tüdőműtét utáni felépülése. A legfrissebb orvosi vizsgálatok igazolták a zavartalan gyógyulást, így a kórházban lábadozó egyházfő már a munkáját is folytatni tudta.

A csütörtöki orvosi tájékoztatás szerint a rutinvizsgálatok eredményei kifogástalanok, a mellkasröntgen pedig a megoperált tüdő gyors ütemű javulását mutatja.

A Gemelli-klinikán kezelt egyházfő már önállóan látja el a mindennapi teendőit, teljes mozgásképességének visszanyerését pedig gyógytornával segítik. A szentszéki szóvivő megerősítette, hogy a műtét utáni lábadozás a várakozásoknak megfelelően zajlik, ezért

a pápa hivatali feladatait is újra elláthatja.

Amiként szerdán, a pápa csütörtök délben is misét koncelebrált a kórterméhez közeli szobában kialakított kápolnában.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Válságba sodródott a fővárosi sürgősségi ellátás - Már a minisztériumok is reagálnak a helyzetre

Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest

Korábbi bejelentés szerint az egyházfőnek a műtéttől számított egy hétig kórházban kell maradnia. Hivatalos programjait október 20-ig lemondták.

Kapcsolódó cikkünk

Friss hírek érkeztek a pápáról

Megműtötték XIV. Leó pápát

Csomót találtak XIV. Leó pápa tüdejében

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentést tett a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility