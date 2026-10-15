Hetek óta egy forintot sem változik a dízel ára – Megnéztük, mekkora baj lehet ebből

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Miközben az olajár, a forint és a finomítói prémiumok is hatalmas kilengéseket produkáltak az elmúlt hetekben, a magyar dízelár mintha kőbe lenne vésve: szeptember 17. óta egyetlen forintot sem változott a jegyzés. Ez már önmagában is meglepő, a jelenlegi, rendkívül feszült energiapiaci környezetben pedig nagyon fontos ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel. Megnéztük, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a szomszédos országokban, és hogy mennyire kell tartanunk az olcsó magyar dízel miatt kialakuló üzemanyagturizmustól.

Minden változik. A dízelár nem!

Kicsit szokatlan felütés egy Animal Cannibals klasszikus megidézésével kezdeni az írást, de jó okunk van rá. Szeptember 17 óta ugyanis a hazai üzemanyagárakat befolyásoló tényezőkben nagyon komoly mozgások voltak:

az olajár 102 dollárról beesett 95 dollárig, majd visszapattant egészen 106 dollárig.

Eközben a forint a dollárral szemben közel 315-ig erősödött, hogy aztán egészen 327-ig gyengüljön.

A finomítói prémiumok pedig több mint 10 százalékot zuhantak, aztán a korábbinál is magasabbra pattantak vissza.

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És mit csinált eközben a magyar dízelár?

Semmit.

Szeptember 17 óta változatlanul 709 forintért lehet átlagosan hozzájutni a gázolaj literéért a magyar töltőállomásokon, ez alatt a szűk egy hónap alatt a benzin ára sem változott érdemben, bár itt egy kis drágulást azért láthattunk. Ez már önmagában is szokatlan egy (elvileg) szabadpiaci árképzésen alapuló rendszerben, különösen annak fényében, hogy a világpiaci környezetet most minden jellemzi, csak nyugalom nem: elég az iráni háborúra vagy az orosz finomítói kapacitások drasztikus visszaesésére gondolni.

A dízelár nem változik, a kormányzati hozzáállás viszont igen

A korábbi időszakokhoz képest magasnak mondható dízelár kérdését nem hagyta figyelmen kívül a magyar kormány:

célzott támogatásokat jelentettek be a drágulásnak leginkább kitett szektorok, azaz a mezőgazdaság és a fuvarozók számára,

az előbbi intézkedés során direkt lakossági megsegítés is szerepelt (havi 5000 forint a dízelautósoknak). A lépések nem mondhatóak meglepőnek annak fényében, hogy mi is hasonló intézkedések lehetőségére hívtuk fel olvasóink figyelmét.

A magyar üzemanyagpiac helyzetével ebben az elemzésben foglalkoztunk, rávilágítva, hogy az elmúlt hónapokban nemcsak a dízel drágult meg látványosan Magyarországon, hanem közben szinte teljesen eltűnt az a mozgástér is, ami korábban tompítani tudta a külső ársokkokat. Itt hangsúlyoztuk, hogy

egy ilyen kifeszített helyzetben a közvetlen piacbefolyásolás, azaz az árak vagy árrések maximálása ellátási problémához is vezethet, ezért ilyen lépésre nincs tér.

Ezt követően ebben az írásban azt vettük végig, hogy milyen európai minták állnak rendelkezésre a fogyasztói terhek csökkentésére, végül azt gondoltuk át, hogy a jelenlegi környezetben melyik megoldáshoz lenne célszerű folyamodnia a magyar kormánynak - azóta a kormány lépései igazolták várakozásainkat, hiszen pont arra jutottunk mi is, hogy a célzott támogatásokhoz érdemes nyúlni a mostani helyzetben. (Minél közvetlenebbül és minél szélesebb körben próbálja az állam lenyomni a kútárakat, annál nagyobb lesz ennek a költségvetési vagy piaci ára. Az extraprofitadó képes lehet forrást teremteni további intézkedésekhez, de komoly tőkepiaci és beruházási mellékhatásokkal járhat, míg az uniós minimum alá vitt jövedéki adó ugyan gyorsan és közvetlenül csökkentené a kútárakat, de költségvetési és - az importparitáson keresztül - ellátásbiztonsági ára is lehet.)

Lényeg a lényeg:

hivatalos kormányzati beavatkozás nem történt egyelőre az üzemanyagpiaci árazásban, és ez jól van így. Ám ennek fényében még furcsább, hogy egy hónap alatt egy forintot sem mozdult el a dízel ára.

És mivel a hazai dízelfogyasztás mintegy 30 százalékát importból fedezzük, az ellátásbiztonság szempontjából az most az egyik legfontosabb kérdés, hogy mennyire ment el a piac a változatlan magyar árak mellett, azaz:

még mindig túl olcsó-e a magyar dízel a szomszédos országok áraihoz képest?

Még mindig túl olcsó a magyar dízel?

Az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán már elérhetőek a legfrissebb, hétfői állapotokat közlő adatok, így megnézhetjük, hogy a szomszédos országok üzemanyagáraihoz képest hol helyezkedik el a magyar benzin és a dízel.

A szomszédos országokkal való összevetés azért különösen indokolt, mert az autósok elsősorban a határon túl, a közvetlen közelükben kereshetnek olcsóbb tankolási lehetőségeket. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a régiós szinten kirívóan alacsony áraknak komoly hátulütője lehet: jelentős üzemanyagturizmust indíthat el, ami a mostanihoz hasonló, eleve szűkös piaci környezetben akár az ellátásbiztonságot is veszélyeztetheti.

Ahogy az alábbi sávdiagramon is látszik,

a magyar benzin továbbra is nagyon olcsó a régiós átlagárhoz képest (-21 forint/liter), és egyben a legalacsonyabb érték a peer group-on belül.

A dízel esetében szerencsére kedvezőbb a helyzet: itt "csak" 19 forinttal olcsóbb a hazai üzemanyag, mint a régiós átlag, de ami ennél is fontosabb:

dízelben nem a magyar piac a legolcsóbb jelenleg, hanem a szlovák és a szlovén.

A lenti diagramokon térképen is láthatóak a különbségek.

A magyarhoz képest olcsó szlovén és szlovák dízelár azért is különösen érdekes, mert két hete még nagyon jelentős volt a hazai üzemanyag árelőnye. A megfejtés: nem csak a magyar kormányzat aktivizálta magát az elmúlt hetekben.

Sorra jönnek a beavatkozások

A dízelpiaci feszültségekre válaszul nem csak a magyar kormány vezetett be célzott intézkedést: egyre több európai országban reagálnak különféle állami beavatkozásokkal, ráadásul a magyar szomszédságban is több példa van erre. A kormányok eltérő eszközökhöz nyúlnak, hiszen van, ahol az adókat csökkentik, máshol a kereskedői árréseket korlátozzák, de olyan ország is akad, ahol közvetlenül a fogyasztói árakba avatkoznak be.

Szlovákiában október 1-jétől literenként 10 eurócentben maximálták az üzemanyag-kereskedők bruttó árrését, az intézkedés a benzinre és a gázolajra egyaránt vonatkozik.

október 1-jétől literenként 10 eurócentben maximálták az üzemanyag-kereskedők bruttó árrését, az intézkedés a benzinre és a gázolajra egyaránt vonatkozik. Romániában más utat választottak: a dízel jövedéki adóját 25 százalékkal csökkentették, ami literenként mintegy 0,7 lejes könnyítést jelent. A kedvezményt október első felére is fenntartották, a kormány pedig kéthetente, a nemzetközi jegyzések és a hazai árak alakulása alapján vizsgálja felül a mértékét.

más utat választottak: a dízel jövedéki adóját 25 százalékkal csökkentették, ami literenként mintegy 0,7 lejes könnyítést jelent. A kedvezményt október első felére is fenntartották, a kormány pedig kéthetente, a nemzetközi jegyzések és a hazai árak alakulása alapján vizsgálja felül a mértékét. Ausztriában szintén az adóterhek és a kereskedői árrések mérséklésével próbálják fékezni a drágulást. Az októberre elfogadott szabályozás alapján a benzin és a gázolaj jövedéki adója literenként akár 6,7 eurócenttel csökkenthető, miközben az olajipari szereplők árrését is korlátozzák. A két intézkedéstől együttesen 12 eurócentes árcsökkenést vár a kormány.

szintén az adóterhek és a kereskedői árrések mérséklésével próbálják fékezni a drágulást. Az októberre elfogadott szabályozás alapján a benzin és a gázolaj jövedéki adója literenként akár 6,7 eurócenttel csökkenthető, miközben az olajipari szereplők árrését is korlátozzák. A két intézkedéstől együttesen 12 eurócentes árcsökkenést vár a kormány. Horvátországban ennél is közvetlenebb az állami beavatkozás, a kormány ugyanis továbbra is meghatározza az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árát. Az október 13-19. közötti időszakra a dízel árplafonját literenként 1,83 euróban húzták meg (a fenti diagramokon még nem ez az ár látható), miközben a kormány számításai szerint szabályozás nélkül 2,13 euróba kerülne egy liter gázolaj.

ennél is közvetlenebb az állami beavatkozás, a kormány ugyanis továbbra is meghatározza az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi árát. Az október 13-19. közötti időszakra a dízel árplafonját literenként 1,83 euróban húzták meg (a fenti diagramokon még nem ez az ár látható), miközben a kormány számításai szerint szabályozás nélkül 2,13 euróba kerülne egy liter gázolaj. Szlovéniában szeptember 22-én módosították a hatósági üzemanyagárak számítását: kikerült az árképletből a biokomponensekhez kapcsolódó költségelem, ami a kormány becslése szerint literenként mintegy 7 eurócenttel mérsékelheti a dízel árát. Ennek is a hatására október közepétől 1,881 euróra csökkent a szabályozott literenkénti ár, szemben a szeptember végi 2,012 euróval.

szeptember 22-én módosították a hatósági üzemanyagárak számítását: kikerült az árképletből a biokomponensekhez kapcsolódó költségelem, ami a kormány becslése szerint literenként mintegy 7 eurócenttel mérsékelheti a dízel árát. Ennek is a hatására október közepétől 1,881 euróra csökkent a szabályozott literenkénti ár, szemben a szeptember végi 2,012 euróval. Szerbiában sem engedik teljesen szabadjára az árakat, itt továbbra is heti rendszerességgel határozzák meg a gázolaj legmagasabb kiskereskedelmi árát. A dízel október 9-16. között legfeljebb 236 dinárba kerülhet literenként.

Nyilvánvalóan nem csak a közvetlen szomszédaink léptek: Csehországban októberre visszavezették a hatósági üzemanyagár-szabályozást, literenként 2,50 koronában maximálták a kereskedői árrést, és a dízel jövedéki adóját is csökkentették. Lengyelországban pedig október 3-tól az év végéig 23-ról 8 százalékra mérsékelték az üzemanyagok áfáját, emellett literenként 28 groszyval csökkentették a gázolaj jövedéki adóját.

Verdikt

Bár továbbra is nehéz magyarázatot találni arra, hogy közel egy hónapja változatlan a magyar dízelár, ellátásbiztonsági szempontból a legfrissebb régiós adatok legalább részben megnyugtatóak.

Magyarország ugyanis már nem a legolcsóbb dízelpiac a közvetlen környezetében, ami mérsékelheti az üzemanyagturizmusból fakadó nyomást.

De a kockázat nem tűnt el: több szomszédunknál továbbra is érdemben drágább a tankolás, miközben a magyar dízellátás importfüggősége változatlanul jelentős.

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