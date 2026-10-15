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Karbantartás miatt változik a közlekedés az egyik népszerű hazai vasútvonalon: mutatjuk a részleteket
Gazdaság

Karbantartás miatt változik a közlekedés az egyik népszerű hazai vasútvonalon: mutatjuk a részleteket

MTI
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Karbantartás miatt több vonat rövidebb útvonalon jár a székesfehérvári vonalon szombaton és vasárnap, a munkák miatt a Bakony és a Göcsej InterCity járatok napközben húsz perccel később érkeznek a fővárosba - közölte a Mávinform a vasúttársaság honlapján.

Azt írták: a karbantartás ideje alatt tapolcai sebesvonatok - a Déli pályaudvarról és Tapolcáról utolsóként induló járatok kivételével - csak Székesfehérvár és Tapolca között közlekednek. Az utasoknak a vasúttársaság a Székesfehérvár és Budapest között a Göcsej és Bakony InterCity járatokat javasolja.

Napközben - jellemzően 7 és 19 óra között - a G43-as vonatok csak Martonvásár és Kőbánya-Kispest között járnak.

A kimaradó szakaszon a Mávinform a Z30-as vonatokat javasolja.

Tájékoztattak arról is, hogy veszprémi fővonal járatai, a Bakony és a Göcsej InterCityk a hétvégi napokon 9 és 19 óra között húsz perccel később érkeznek Budapestre.

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A vasúttársaság Martonvásár és Kápolnásnyék között végez kisebb karbantartási-, javítási- és zöldfelület-rendezési munkálatokat a hétvégén a meghibásodások valamint a forgalmi zavarok megelőzése céljából.

A nappali órákban a munkavégzéssel járó zajhatás érinti Martonvásár, Baracska, Pettend és Kápolnásnyék lakott területeit is - hívták fel a figyelmet.

Címlapkép forrása: EU

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