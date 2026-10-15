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Lannert Judit: visszakapják az Orbán-kormány idején elvett jogaikat a magyar pedagógusok
Gazdaság

Lannert Judit: visszakapják az Orbán-kormány idején elvett jogaikat a magyar pedagógusok

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Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát. A pedagógusszakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban hozott strasbourgi döntés az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium korábbi határozatát igazolta – számolt be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

A nemzetközi bíróság ítélete alapján

a tiltakozáshoz való jog korlátozása nem volt indokolható egy demokratikus társadalomban.

A Fidesz–KDNP kormányzása idején az oktatási intézmények elveszítették önállóságuk jelentős részét, a sztrájkjog korlátozása mellett pedig több tiltakozó oktatót el is bocsátottak.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a minisztérium az egyik első lépéseként szakított ezzel a gyakorlattal. A köznevelési törvény módosításával visszaállították az iskolák autonómiáját, kibővítették az intézményvezetők jogköreit, helyreállították a nevelőtestületek döntési és véleményezési jogkörét, megerősítették a munkavállalói érdekképviseletet, valamint tisztázták a sztrájkjog gyakorlásának kereteit.

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Meggyőződésem, hogy a pedagógusokat nem megalázni, hanem megbecsülni kell, és a szakmai véleményüknek súlyt kell adni

– fogalmazott a miniszter, kiemelve, hogy a magyar oktatási rendszer átfogó megújításában a jövőben is döntő szerepet szán a pedagógusok szakmai visszajelzéseinek és kritikáinak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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