Látványos jelenség bukkant fel a Parlament felett, van rá tudományos magyarázat

A jelenség hátterében a légi közlekedés és egy jól ismert felhőfizikai folyamat, a Wegener–Bergeron–Findeisen-mechanizmus áll. A viszonylag vékony, fagypont alatti hőmérsékletű, ám mégis folyékony vízcseppekből álló középmagas vagy fátyolos gomolyfelhőzeten áthaladó repülőgép áramlási viszonyai, nyomáshullámai, valamint a hajtóműből származó mikroszkopikus égéstermékek hirtelen fagyási láncreakciót indítanak el.

A jégkristályok felett kisebb a telítési gőznyomás, mint a vízcseppek felett, így a vízmolekulák gyorsan átvándorolnak a jégkristályokra. A jégkristályok elkezdenek kihullani, és kialakul a lyukfelhő

– fejtette ki a meteorológiai szolgálat.

A folyamat nagyon hasonlít ahhoz a fizikai jelenséghez, amikor a teljesen tiszta, fagypont alá hűtött víz a legkisebb külső behatásra vagy rázkódásra pillanatok alatt jéggé alakul. A képződő jégkristályok súlyuknál fogva kihullanak a felhőrétegből, így a csapadéksávok távozása után egy látványos, szabályos kör vagy ellipszis alakú nyílás marad a felhőtakaróban.

Have you heard of SUPERCOOLING? Supercooled water refers to liquid water that is cooled below its freezing point without solidifying into ice. Normally, water freezes at 0 degrees Celsius at standard atmospheric pressure. Supercooling occurs when water is cooled rapidly and does not have enough time or a suitable nucleus to form ice crystals. Supercooled water can appear to — Rusty ️: Solar Powered ️ (@ze_rusty) May 4, 2023

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