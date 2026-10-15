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Látványos jelenség bukkant fel a Parlament felett, van rá tudományos magyarázat
Gazdaság

Látványos jelenség bukkant fel a Parlament felett, van rá tudományos magyarázat

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Különleges meteorológiai jelenséget, úgynevezett lyukfelhőt (fallstreak hole) figyeltek meg Budapest felett. A ritka látványosság akkor keletkezik, amikor a felhőrétegen áthaladó repülőgép hatására a túlhűlt vízcseppek hirtelen megfagynak, majd kiválnak a környező felhőzetből – számolt be a szakmai részletekről a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzésében.

A jelenség hátterében a légi közlekedés és egy jól ismert felhőfizikai folyamat, a Wegener–Bergeron–Findeisen-mechanizmus áll. A viszonylag vékony, fagypont alatti hőmérsékletű, ám mégis folyékony vízcseppekből álló középmagas vagy fátyolos gomolyfelhőzeten áthaladó repülőgép áramlási viszonyai, nyomáshullámai, valamint a hajtóműből származó mikroszkopikus égéstermékek hirtelen fagyási láncreakciót indítanak el.

A jégkristályok felett kisebb a telítési gőznyomás, mint a vízcseppek felett, így a vízmolekulák gyorsan átvándorolnak a jégkristályokra. A jégkristályok elkezdenek kihullani, és kialakul a lyukfelhő

– fejtette ki a meteorológiai szolgálat.

A folyamat nagyon hasonlít ahhoz a fizikai jelenséghez, amikor a teljesen tiszta, fagypont alá hűtött víz a legkisebb külső behatásra vagy rázkódásra pillanatok alatt jéggé alakul. A képződő jégkristályok súlyuknál fogva kihullanak a felhőrétegből, így a csapadéksávok távozása után egy látványos, szabályos kör vagy ellipszis alakú nyílás marad a felhőtakaróban.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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