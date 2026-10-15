Londoni elemzők már látják, mire készül Magyar Péter

Rövid távon várható valamelyes elcsúszás a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is valószínűnek tűnik, hogy Magyarország 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez - áll a világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurasia Group csütörtökön Londonban bemutatott helyzetértékelésében.

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A ház közölte: jelenlegi előrejelzése az, hogy a hazai össztermékhez (GDP) mért magyar államháztartási hiány az idén 7,7-7,8 százalék körüli szintre emelkedik.

A költségvetésre nehezedő legnagyobb nyomások, mindenekelőtt a magas olajárak és az elhúzódó aszály okozta károk olyan tényezőkből erednek, amelyekre a magyar kormánynak nincs befolyása.

A piacok ugyanakkor az elmúlt egy hónapban már reagálni kezdtek a gyengébb deficitvárakozásokra; ennek egyik jele, hogy emelkedett az államadósság-törlesztési csődkockázatra köthető piaci biztosítási cseretranzakciók (credit default swaps, CDS) ára - áll az Eurasia csütörtöki elemzésében.

A cég várakozása szerint a magyar GDP-arányos államadósságráta - amely az év közepén 75,6 százalékon állt - 2026 végére valószínűleg megközelíti a 77 százalékot, bár ebben szerepe lesz az európai uniós folyósítások előfinanszírozásával járó piaci hiteligénynek is.

Tekintettel arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök vonakodik az olyan szakpolitikai lépésektől, amelyeket "közvetlenül a választók szenvednének meg",

valószínűleg ő is inkább a nagyvállalatok pótlólagos adóztatása felé hajlik, jórészt ugyanúgy, ahogy Orbán Viktor előző kormányfő tette.

A fő különbség azonban az, hogy Magyar Péter ezeket az intézkedéseket az euróövezeti tagságért hozott átmeneti áldozatvállalásként állítja majd be, azzal a célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra belépjen az eurócsatlakozás előtt kötelező ERM II. árfolyammechanizmusba - fogalmaznak az Eurasia londoni elemzői.

Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben, a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének épületében 2026. október 14-én. Október 15-én és 16-án kétnapos EU-csúcs, az Európai Tanács ülése lesz Brüsszelben. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A ház mindezek alapján valószínűsíti is, hogy Magyarország 2030-ig belép az ERM II.-be, és ha ez sikerül, az megnyithatja az utat a 2032-es euróövezeti csatlakozás felé, tekintettel arra, hogy az ERM II.-ben legalább két évet el kell tölteni a valutauniós tagság előtt.

Ha Magyarország valóban belép 2030-ban az ERM II.-be, az "fényes politikai siker" lenne Magyar Péter számára, és a 2032-es eurócsatlakozás "bebetonozná Magyarország helyzetét az EU-n belül" - áll az Eurasia Group csütörtöki londoni elemzésében.

Út a magyar euróhoz Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ és jelentkezés

A ház szerint ha ez a menetrend megvalósul, annak valószínűsíthetően pozitív piaci hatásai is lennének; lehetőség nyílna például a forintban és az euróban denominált szuverén magyar adósság további hozamkonvergenciájára.

A 10 éves magyar államkötvény hozama így alakult az elmúlt években. Jól látható az új kormány felállása utáni hozamesés a konvergenciasztori miatt:

A Bank of America elemzőinek magyar euróbevezetéssel kapcsolatos anyagáról épp a múlt héten számoltunk be. Szerintük javultak Magyarország euróövezeti csatlakozási esélyei, miután a kormány várhatóan 5 százalék alatti GDP-arányos hiánycélt tűz ki 2027-re, amivel az eddigi piaci várakozásokat is felülteljesíti. A középtávú költségvetési terv bemutatását követően hamarosan megkezdődhetnek az ERM II-belépés előkészítő tárgyalásai az Európai Bizottsággal és az Európai Központi Bankkal.

Magyarország közfinanszírozási pályájára más nagy londoni elemzőházak is hasonló előrejelzéseket adtak friss helyzetértékeléseikben.

A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő, amely minapi tanulmányában a tágabb értelemben vett közép- és kelet-európai térség közfinanszírozási és makrokilátásait vizsgálta, 24 oldalas elemzésének Magyarországról szóló fejezetében közölte: várakozása szerint a hazai össztermékhez mért magyar államháztartási hiány az idén eléri a 7,3 százalékot.

A Fitch azonban 2027-ben 5,8 százalékra csökkenő deficitet valószínűsít, és elemzésében szintén kiemelte, hogy a magyar kormány a középtávú konszolidáció rögzítőelemének szánja azt a kötelezettségvállalást, amelynek alapján Magyarország 2030-ra teljesíti az euróövezeti csatlakozás feltételrendszerét.

Címlapkép: Magyar Péter miniszterelnök érkezik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek csúcstalálkozójára Brüsszelben 2026. október 15-én. Forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet