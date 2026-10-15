17°C erősen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest
Gazdaság

Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kármán András pénzügyminiszter az adóhatóság új elnökének javaslatára felmentette tisztségéből Szalavics Mariannt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnökhelyettesét. A döntésre nem sokkal azután került sor, hogy idén szeptember végén letartóztatták Seszták Miklós volt minisztert a 11 milliárd forintos Volánbusz-korrupciós ügyben, amelynek idején Szalavics a közlekedési vállalat gazdasági igazgatója volt - közölte a HVG.

Az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes menesztését a NAV is megerősítette, ám adatvédelmi és személyiségi jogokra hivatkozva további részleteket nem közöltek a döntésről.

Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügyek feltárója és a nyomozó hatóságokkal együttműködő tanú hívta fel a figyelmet arra, hogy Szalavics Mariann éppen abban az időszakban felelt a közlekedési vállalat gazdálkodásáért, amikor a gyanú szerinti visszaélések történtek. A szakember 2013 és 2020 között dolgozott a Volánbusznál, majd ezt követően került az adóhivatalhoz, ahol 2022 augusztusában nevezték ki elnökhelyettesnek.

A kiterjedt büntetőügy hátterében a Volánbusz Zrt.-t érintő, 2015 és 2018 közötti, túlárazott használtbusz-beszerzések, valamint különböző személyszállítási szerződések állnak. A nyomozók gyanúja szerint a tranzakciók során közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan előny cserélt gazdát. Ezzel az üggyel összefüggésben vették őrizetbe idén szeptember 28-án

Seszták Miklós volt minisztert, országgyűlési képviselőt, akinek a letartóztatását a bíróság azóta el is rendelte.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Válságba sodródott a fővárosi sürgősségi ellátás - Már a minisztériumok is reagálnak a helyzetre

Fontos ügyben sürgetnek változást a civil szervezetek: levelet írtak Hegedűs Zsoltnak

A mostani vezetőváltás szorosan illeszkedik az adóhatóság új irányvonalába. Az idén augusztus végén kinevezett NAV-elnök, Sádt Mónika már hivatalba lépésekor egyértelművé tette, hogy legfőbb céljai közé tartozik a szervezet megtisztítása, a közbizalom helyreállítása, valamint a politikailag semleges és szigorúan szakmai alapú működés megteremtése. Ennek elérése érdekében az új elnök korábban belső vizsgálatok indítását is kilátásba helyezte.

Kapcsolódó cikkünk

Vallomást tett Magyar Péter: kihallgatta a miniszterelnököt a Központi Nyomozó Főügyészség

Letartóztatás: már át is szállították Seszták Miklós az őrizeti helyére

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: Elon Musk elárulta, ki áll a döntés mögött
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: Tótth András először szólalt meg lemondása után, újabb feljelentést tett a kormány
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility