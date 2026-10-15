Már a NAV-ig ér a Seszták-ügy, menesztettek egy elnökhelyettest

Az erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettes menesztését a NAV is megerősítette, ám adatvédelmi és személyiségi jogokra hivatkozva további részleteket nem közöltek a döntésről.

Galgóczy Ferenc, a Volánbusz-ügyek feltárója és a nyomozó hatóságokkal együttműködő tanú hívta fel a figyelmet arra, hogy Szalavics Mariann éppen abban az időszakban felelt a közlekedési vállalat gazdálkodásáért, amikor a gyanú szerinti visszaélések történtek. A szakember 2013 és 2020 között dolgozott a Volánbusznál, majd ezt követően került az adóhivatalhoz, ahol 2022 augusztusában nevezték ki elnökhelyettesnek.

A kiterjedt büntetőügy hátterében a Volánbusz Zrt.-t érintő, 2015 és 2018 közötti, túlárazott használtbusz-beszerzések, valamint különböző személyszállítási szerződések állnak. A nyomozók gyanúja szerint a tranzakciók során közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forintnyi jogtalan előny cserélt gazdát. Ezzel az üggyel összefüggésben vették őrizetbe idén szeptember 28-án

Seszták Miklós volt minisztert, országgyűlési képviselőt, akinek a letartóztatását a bíróság azóta el is rendelte.

A mostani vezetőváltás szorosan illeszkedik az adóhatóság új irányvonalába. Az idén augusztus végén kinevezett NAV-elnök, Sádt Mónika már hivatalba lépésekor egyértelművé tette, hogy legfőbb céljai közé tartozik a szervezet megtisztítása, a közbizalom helyreállítása, valamint a politikailag semleges és szigorúan szakmai alapú működés megteremtése. Ennek elérése érdekében az új elnök korábban belső vizsgálatok indítását is kilátásba helyezte.

Címlapkép forrása: Portfolio