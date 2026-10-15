Már csak pár nap és leleplezi a kormány a legfontosabb tervét

Portfolio Investment Day 2026 Október 21-én jön a Portfolio Investment Day 2026, ahol a piac vezető szakértőivel keressük a választ a befektetőket leginkább foglalkoztató kérdésekre. Meddig tarthat az AI-rali, kik lehetnek a következő évek nyertesei, mire számíthatunk a részvény-, kötvény-, nyersanyag- és kriptopiacokon, és hogyan érdemes portfóliót építeni egy gyorsan változó világban? Jelentkezz most, és szerezz első kézből befektetési ötleteket!

A véghajrához érkezett a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előkészítése, a döntéshozók a legutóbbi kormányzati egyeztetésen már a büdzsé lezárásán dolgoztak.

A tegnapi Gazdasági és Költségvetési Kabinet ülésén az utolsó simításokat végeztük a költségvetésen. A 2027-es büdzsé jövő héten kerül a nyilvánosság elé

– írta a tárcavezető. A jövő heti bemutatással megkezdődhet a 2027-es pénzügyi év kereteit kijelölő törvényjavaslat hivatalos vitája, valamint annak parlamenti tárgyalása.

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