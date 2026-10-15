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Már csak pár nap és leleplezi a kormány a legfontosabb tervét
Gazdaság

Már csak pár nap és leleplezi a kormány a legfontosabb tervét

Portfolio
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A kormány véglegesítette a 2027-es költségvetést, a tervezetet pedig már a jövő héten nyilvánosságra hozzák – írja Facebook-bejegyzésében Kármán András pénzügyminiszter.
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A véghajrához érkezett a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előkészítése, a döntéshozók a legutóbbi kormányzati egyeztetésen már a büdzsé lezárásán dolgoztak.

A tegnapi Gazdasági és Költségvetési Kabinet ülésén az utolsó simításokat végeztük a költségvetésen. A 2027-es büdzsé jövő héten kerül a nyilvánosság elé

– írta a tárcavezető. A jövő heti bemutatással megkezdődhet a 2027-es pénzügyi év kereteit kijelölő törvényjavaslat hivatalos vitája, valamint annak parlamenti tárgyalása.

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