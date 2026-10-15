Már Strasbourgban az aranykonvoj ügye: vizsgálatot indít az emberi jogi bíróság

Befogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak panaszát, így összesen hat ügyben indult eljárás a magyarországi fogva tartásuk miatt. A felperesek szerint a magyar hatóságok kínozták és jogellenesen tartották fogva őket.

Befogadta az ukrán pénzszállítók ügyét a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), összesen hat ügyben indult eljárás a pénzszállítók magyarországi fogvatartásával kapcsolatban – számolt be a Suspilne ukrán állami hírügynökség az Oscsadbank közlése alapján.

A Telex cikke szerint a felperesek azt állítják, hogy kínozták és illegálisan tartották fogva őket Magyarországon, ezzel a magyar bűnüldöző szervek megsértették az Emberi Jogi Egyezmény kínzás tilalmáról, a szabadsághoz és biztonsághoz való jogról szóló cikkeit.

Az ukrán takarékbank álláspontja szerint az, hogy az EJEB elfogadta a panaszt és eljárást indított, arra utal, „hogy megalapozott a jogi álláspont, az ügynek jogi kilátásai vannak, és a Bíróság szándékában áll az ügyet érdemben vizsgálni.”

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai az M0-s autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két, az ukrán Oscsadbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. A héttagú, fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az ügy nyomozását. A KNYF csütörtökön az MTI-nek megerősítette, hogy eddig öt embert hallgattak ki az ügyben gyanúsítottként, akik között a Terrorelhárítási Központ főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül három rendőr van. A három rendőrt hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével gyanúsítják.

A napokban Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében szólította fel Orbán Viktort az úgynevezett aranykonvoj-ügy tisztázására. A tárcavezető posztjában azt követeli a volt miniszterelnöktől, hogy vállalja a felelősséget, ha ő rendelte el a konvoj megállítását, és ne hagyja, hogy az akciót végrehajtó rendőröket tegyék meg bűnbaknak, miközben egy volt főügyész állítása szerint az utasítás a legfelsőbb politikai szintekről érkezett. Erre reagálva Orbán Viktor az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat.