Matolcsy üzent: Hamis mese, hogy eltűnt az MNB alapítványának vagyona

Azt olvasom mindenhol, majdnem mindenhol, hogy eltűnt az MNB alapítványok alapítói vagyona, 266,5 milliárd forint - vetette fel a videójában Matolcsy György, aki szerint viszont

ez hamis mese, az igazság ezzel szemben az, hogy megvan a vagyon.

Majd részletezte, hogy hol, miben van a vagyon. Elmondása szerint a vagyon nagyobbik része épületekben van, 12 közép-európai városban, 39 irodaház és 6 bevásárlóközpont képezi a részét. Ezeknek a területeknek a 86%-a ki van adva, ezekből a jövedelmekből származik az alapítványi jövedelem jelentős része.

Nem volt vita arról, hogy megvannak-e ezek az épületek, mégis a hamis mese a vagyon eltűnéséről szól - mondta. Szerinte az is hamis információ, hogy a vagyon kikerült volna az alapítványi körből. Az alapítvány megkapta a pénzt, jól fektette be, a varsói tőzsdén jegyzett ingatlancég végső tulajdonosa az alapítvány - magyarázta a volt jegybankelnök, aki arra is kitért, hogy az Állami Számvevőszék sem állította, hogy eltűnt a vagyon.

Az ÁSZ jelentése azt állapította meg, hogy az alapítvány tulajdonában álló részvénycsomag tőzsdei értéke csökkent és azt is mondja, hogy az értékcsökkenést el kellett volna hivatalosan számolni - fogalmazott Matolcsy, és a képernyőn kivetítették a 150 milliárd forintos értékvesztést.

Tehát megvan a vagyon, csak az értéke csökkenhetett, erről tehát még később kell beszélni - tette hozzá. Majd felteszi a kérdést: mennyit ér az alapítványi vagyon? Erre két példát hozott fel: a cég éves jelentésében lévő eszközök értékét, valamint a tőzsdén jegyzett társaság árfolyamának értékét. Elismerte, hogy a két érték között van különbség. Szerinte azért, mert a részvény forgalma alacsony, nem likvid a papír.

Arról is beszélt Matolcsy György, hogy az alapítvány a pénzt kölcsön adta a befektetési cégének, ezért az alapítványnál nem épületek képezik a vagyont, hanem kötvény. "A kötvény értékelése más, mint az épületek értékelése" - jelezte. Emlékeztetett, hogy a könyvvizsgáló az alapítvány 2024-es beszámolóját nem véleményezte, majd egy másik könyvvizsgáló a 2025-ös beszámolóról véleményt nyilvánított.

A vita tehát egy kötvényről szól - húzta alá a korábbi MNB-elnök.

2025 márciusig voltam a jegybank elnöke, eddig az időpontig tudok felelősen nyilatkozni arról, hogy megvan-e a vagyon. Az azt követő esetleges változásokról már nem - zárta a videóját.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos