Megérkeztek a jó hírek a földekről: ideális fordulatot hozott az időjárás a szántóföldekre Magyarországon

A megváltozott nedvességi viszonyok kiemelten fontosak az aktuális agronómiai feladatok és a növények kezdeti növekedése szempontjából. A szakértők értékelése szerint
a jelenlegi időjárási helyzet optimális feltételeket biztosít a szántóföldeken, ami kulcsfontosságú a mezőgazdasági munkák hatékonyságához.
Kedvezővé váltak a körülmények a repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajmunkáihoz, vetéséhez – emelte ki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet. A megfelelő talajnedvesség elengedhetetlen a magvak egyenletes csírázásához, valamint a gyökérzet megfelelő fejlődéséhez, így
a csapadékosabb periódus jó alapul szolgál a következő évi terméseredményekhez.
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