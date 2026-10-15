Megérkeztek a jó hírek a földekről: ideális fordulatot hozott az időjárás a szántóföldekre Magyarországon

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A megváltozott nedvességi viszonyok kiemelten fontosak az aktuális agronómiai feladatok és a növények kezdeti növekedése szempontjából. A szakértők értékelése szerint

a jelenlegi időjárási helyzet optimális feltételeket biztosít a szántóföldeken, ami kulcsfontosságú a mezőgazdasági munkák hatékonyságához.

Kedvezővé váltak a körülmények a repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talajmunkáihoz, vetéséhez – emelte ki agrometeorológiai elemzésében a HungaroMet. A megfelelő talajnedvesség elengedhetetlen a magvak egyenletes csírázásához, valamint a gyökérzet megfelelő fejlődéséhez, így

a csapadékosabb periódus jó alapul szolgál a következő évi terméseredményekhez.

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