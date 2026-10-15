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Megérkeztek a kamara javaslatai: létrehoznák a szociális katát, a vagyonadón is alakítanának
Gazdaság

Megérkeztek a kamara javaslatai: létrehoznák a szociális katát, a vagyonadón is alakítanának

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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) hivatalosan is benyújtotta a Pénzügyminisztériumnak a katát és az új vagyonadót érintő módosító javaslatait. A szervezet a kisadózóktól elvárt többletbefizetésekért cserébe magasabb társadalombiztosítási jogosultságot, az alacsonyabb bevételűeknek pedig szociális kata bevezetését javasolja, míg a vagyonadó esetében a működő vállalkozói tőke adómentességét vagy a már befizetett céges adóterhek beszámítását kéri - olvasható az MKIK honlapján.

Az MKIK elfogadja, hogy a vállalkozói bevételeket magasabb közteher terhelje, azt viszont kifogásolja, hogy a tervezet szerinti 15 százalékos kiegészítő adó nem növeli a kisadózók társadalombiztosítási ellátási alapját. Jelen állás szerint ez a főfoglalkozásúaknál 2027-ben havi 317 ezer forint lenne, függetlenül attól, hogy a vállalkozó jelentős többletadót fizet. A kamara ezért azt szorgalmazza, hogy

a kiegészítő adó egy része emelje az ellátási alapot, így érdemben javítva az érintettek későbbi nyugdíját és táppénzét.

A szervezet emellett egy szűkebb rétegnek szánt, úgynevezett szociális kata bevezetését is kezdeményezi. Ez azoknak a kistelepüléseken élőknek, kisgyermeket nevelőknek, hozzátartozójukat ápolóknak vagy megváltozott munkaképességűeknek jelentene segítséget, akik csak korlátozottan tudnak munkát vállalni, így bevételük is alacsony. A javaslat szerint ez az adózási forma évi 6 millió forintos bevételig lenne választható: 3 millió forintig havi 50 ezer forintos tételes adót, afölött pedig további 15 százalékos közterhet kellene fizetni. A kezdeményezés célja a legális munkavégzés és a minimális tb-jogosultság biztosítása szigorú feltételek mellett, elkerülve, hogy a rendszer adóelkerülési eszközzé váljon.

A vagyonadóról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban az MKIK egyetért azzal, hogy a kiemelkedő vagyonnal rendelkezők arányosabban vegyék ki a részüket a közteherviselésből. Ugyanakkor éles határvonalat húznának a magán- és befektetési vagyon, valamint a gazdaságban forgó vállalkozói tőke közé. Egy cég értéke mögött ugyanis gépek, ingatlanok, technológia és a működéshez szükséges forgótőke áll, nem pedig azonnal elkölthető készpénz. A vállalkozói vagyon megadóztatása osztalékkivételre, hitelfelvételre vagy akár a cég eladására kényszerítheti a tulajdonosokat, ami jelentősen gyengítené a hazai vállalkozásokat.

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Ezért a kamara elsődlegesen azt kéri, hogy a tényleges magyarországi gazdasági tevékenységet szolgáló vagyon – beleértve a működő cégekben lévő tulajdonrészt is – mentesüljön a vagyonadó alól, kiszűrve a cégekbe rejtett passzív magánvagyont.

Amennyiben a kormány a teljes mentességet nem támogatja, az MKIK alternatívaként egy adóbeszámítási rendszert javasol. Ennek lényege, hogy a cégtulajdonosra jutó vagyonadó összegéből levonható legyen a vállalkozás által már befizetett társasági adó vagy kiva, valamint a foglalkoztatás után megfizetett adók és járulékok tulajdoni hányadra eső része.

Az MKIK jelezte, hogy elemzéseivel kész részt venni a jövő évi szabályozás részleteinek kidolgozásában, biztosítva, hogy az arányos közteherviselés megvalósulása mellett a hazai vállalkozások működéséhez és fejlődéséhez szükséges források is megmaradjanak.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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