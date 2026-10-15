12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Matolcsy üzent: Hamis mese, hogy eltűnt az MNB alapítványának vagyona
Méregdrága, de áttörést hozhat: felhő nélkül is elfut a legújabb AI-modell
Gazdaság

Méregdrága, de áttörést hozhat: felhő nélkül is elfut a legújabb AI-modell

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Meta és az Apple csütörtökön együttműködést jelentett be a mesterséges intelligencia területén, amelynek keretében a fejlesztők mostantól a Meta legújabb, nyílt modelljét futtathatják az Apple csúcskategóriás asztali számítógépein. Az évekig tartó rivalizálás után az AI-boom teljesen átrajzolja a Szilícium-völgy szövetségi rendszereit - közölte a CNBC.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az együttműködés középpontjában MusesSparkrOpenen áll, Metata modellje, amely 816 milliárd paraméterrel és úgynevezett szakértők keverékemixturere-oexpertsts) architektúrával működik. A felhasználók két-négy összekapcsolt MaStudioio segítségével futtathatják a modellt helyben, felhőkörnyezet nélkül, ami adatvédelmi előnyt és költségmegtakarítást is jelent.

A modellt kifejezetten az ApplSiliconochipjeirere optimalizálták.

Egyetlen, M5 Ultrchippelel és 256 GB memóriával szerelt MaStudioio legalább 10 799 dollárba kerül, és az 512 GB-os változat csak októberben érkezik. Ráadásul a modell futtatásához több ilyen gépre is szükség van.

A bejelentés azért is figyelemre méltó, mert

Még több Gazdaság

A történelem második legnagyobb ebolajárványa tombol az afrikai országban, már több ezer áldozat van

Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Matolcsy üzent: Hamis mese, hogy eltűnt az MNB alapítványának vagyona

az Apple és Metata éveken át kerülte a nyilvános együttműködést.

A viszony mélypontját az Apple 2021-es adatvédelmi szigorításai jelentették, amelyek korlátozták a hirdetéscélzási lehetőségeket. A két cég vezetői is rendszeresen bírálták egymást: Tim Cook a Cambridge Analytica-botrány idején szúrt oda Zuckerbergnek, aki tavaly Joe Rogan műsorában úgy fogalmazott, hogy az Apple

az iPhone óta semmi nagyot nem talált fel.

Az Apple élén a múlt hónapban az addigi hardvermérnök, John Ternus váltotta Cookot.

A lépés komoly kihívást jelenthet az Ope AI és az Anthropic számára, miközben az Apple mesterséges intelligencia chipekben rejlő erejét is demonstrálja az Nvidia uralta piacon. Az Apple AI-stratégiáját ugyanakkor továbbra is kritikák érik, mivel

a múlt hónapban megjelent úSiriri elmarad a vezető laborok csevegőrobotjainak és AI-ügynökeinek képességeitől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

PR cikk

Konferencia ajánló

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

2026. október 15.

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Összeomlott a tűzszünet, Kijev ellen fordult Amerika - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility