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Az együttműködés középpontjában MusesSparkrOpenen áll, Metata modellje, amely 816 milliárd paraméterrel és úgynevezett szakértők keverékemixturere-oexpertsts) architektúrával működik. A felhasználók két-négy összekapcsolt MaStudioio segítségével futtathatják a modellt helyben, felhőkörnyezet nélkül, ami adatvédelmi előnyt és költségmegtakarítást is jelent.

A modellt kifejezetten az ApplSiliconochipjeirere optimalizálták.

Egyetlen, M5 Ultrchippelel és 256 GB memóriával szerelt MaStudioio legalább 10 799 dollárba kerül, és az 512 GB-os változat csak októberben érkezik. Ráadásul a modell futtatásához több ilyen gépre is szükség van.

A bejelentés azért is figyelemre méltó, mert

az Apple és Metata éveken át kerülte a nyilvános együttműködést.

A viszony mélypontját az Apple 2021-es adatvédelmi szigorításai jelentették, amelyek korlátozták a hirdetéscélzási lehetőségeket. A két cég vezetői is rendszeresen bírálták egymást: Tim Cook a Cambridge Analytica-botrány idején szúrt oda Zuckerbergnek, aki tavaly Joe Rogan műsorában úgy fogalmazott, hogy az Apple

az iPhone óta semmi nagyot nem talált fel.

Az Apple élén a múlt hónapban az addigi hardvermérnök, John Ternus váltotta Cookot.

A lépés komoly kihívást jelenthet az Ope AI és az Anthropic számára, miközben az Apple mesterséges intelligencia chipekben rejlő erejét is demonstrálja az Nvidia uralta piacon. Az Apple AI-stratégiáját ugyanakkor továbbra is kritikák érik, mivel

a múlt hónapban megjelent úSiriri elmarad a vezető laborok csevegőrobotjainak és AI-ügynökeinek képességeitől.

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