Milliókat érő gépek mennek a kukába: rengeteg pénzt hagynak veszni a magyar cégek

Egy leszerelt gyártósor vagy üzemen kívül helyezett berendezés sok vállalatnál már csak útban lévő teher, pedig komoly érték maradhat benne. Van olyan hazai nagyvállalat, amely tíz év alatt mintegy hárommillió euró bevételt ért el feleslegessé vált gépek értékesítéséből, máshol viszont használható berendezések is hulladékként végzik, mert nincs ember, idő vagy belső ösztönző az eladásukra. Közben a gyárbezárások miatt egyre több nagy értékű technológia kerül piacra, a komplett gyártósorok iránt pedig ma már egyre inkább indiai és közel-keleti vevők érdeklődnek. Kocsis Csabával, az Intergavel Kft. ügyvezetőjével arról beszélgettünk, miért hagynak komoly értékeket veszni a cégek, mitől függ, hogy egy leszerelt berendezésből még bevétel lesz-e vagy végül hulladékként végzi, és a KKV-k miért értékelik felül sokszor a saját használt gépeiket.

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Amire választ kaphat cikkünkben: Mi a hazai gyakorlat a feleslegessé vált vállalati vagyonelemek kezelésére az Intergavel tapasztalatai szerint?

Hol lehet jó gyakorlatokat látni?

Hogyan határozható meg a használt eszközök aktuális piaci értéke?

Mikor és mire jelent megoldást az online aukció?

Egy vállalat számára egy leszerelt gép sokszor már csak útban lévő tárgy, önök viszont kifejezetten olyan berendezéseket keresnek aukciós értékesítésre, amelyekben még komoly piaci érték lehet. Tényleg előfordul, hogy használható ipari gépek azért kerülnek hulladékba, mert egyszerűbb megszabadulni tőlük?

Nagyon gyakran ezt látjuk. Egy vállalatnál kiszerelnek egy gépet vagy akár egy komplett technológiát, az kikerül egy raktárba, az udvarra vagy egy sátor alá, aztán senki nem foglalkozik vele. A termelésnek már nincs rá szüksége, helyet foglal és költséget is jelenthet, amennyiben bérelt raktárról van szó vagy éppen elveszi a helyet bevételt termelő folyamatoktól, a dokumentáció sokszor nincs kéznél, egy idő után pedig egyszerűbbnek tűnik eltakarítani.

Amikor elmegyünk egy vállalathoz, sokszor halomban állnak olyan gépek és eszközök, amelyeket egy másik vállalkozás még évekig használhatna, a cég oldaláról viszont ezek már csak problémát jelentenek. Valakinek fel kellene mérnie, lefotóznia, dokumentálnia, vevőt keresnie, megszerveznie az elszállítást. Ha ennek nincs gazdája, könnyen az lesz a vége, hogy jön a hulladékos, és egyszerűen elviszi.

Hogyan fordulhat elő, hogy tíz- vagy akár százezer eurók maradnak ilyen eszközökben, miközben minden vállalat költségcsökkentésről és hatékonyságról beszél?

Akár nagyon komoly technológiák is elveszhetnek így. Idén nyáron például egy nagy magyarországi gyárnál óriási mennyiségű leszerelt berendezést láttunk. Voltak közöttük olyan eszközök, amelyeknek biztosan lehetett volna még piaca, de annyira rövid idő állt rendelkezésre az elszállításra, hogy gyakorlatilag lehetetlen volt normálisan értékesíteni őket. Ilyenkor sokszor nem az a probléma, hogy a gép értéktelen, hanem az, hogy elfogy az idő. Ha két hét múlva üresen kell átadni az épületet, amelyben ezeket tárolják, akkor már nem az számít elsődlegesen, hogy mennyit lehetne kapni a gépért, hanem az, hogy minél gyorsabban eltűnjön a területről.

Kocsis Csaba, az Intergavel Kft. ügyvezetője - fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

Emellett sok helyen nincs valódi felelőse ennek a folyamatnak. Felsővezetői szinten akár meg is lehet az akarat az értékesítésre, de mire a feladat eljut ahhoz, akinek a napi működés mellett végre kell hajtania, már csak újabb teherként jelenik meg. Ha valakinek attól nem lesz több a fizetése vagy a prémiuma, hogy a vállalatnak visszahozott tíz- vagy százezer eurót, miközben rengeteg munkája van vele, érthető, hogy nem ez lesz a prioritása. Éppen ezért arra törekszünk, hogy az értékesítés a lehető legkevesebb feladatot jelentse a megbízóink számára. Mi végezzük el

az eszközök felmérését, összeállítjuk a tétellistát, lebonyolítjuk az aukciót, beszedjük a vételárakat, és az eszközök kiadásának megszervezésében is segítünk.

Így a vállalkozásoknak jellemzően csak a szükséges adatokat kell biztosítaniuk, miközben az értékesítési folyamat jelentős részét levesszük a munkatársaik válláról.

Van olyan ügyfelük, ahol tudatos rendszer épült a feleslegessé vált gépek kezelésére és értékesítésére? Milyen eredményt lehet ezzel elérni?

Egyik nagyvállalati ügyfelünk, amellyel körülbelül tíz éve dolgozunk együtt, külön raktárt tart fenn a kiszerelt gépeknek, és van egy munkatársuk, aki kifejezetten ezek kezelésével és értékesítésével foglalkozik. Náluk tudatos döntés volt, hogy lehetőség szerint semmit nem dobnak ki, aminek még lehet piaca. Nagyjából kéthavonta tartunk nekik aukciót, amelyeken átlagosan 50 ezer euró értékben értékesítünk eszközöket.

Az elmúlt tíz év számait összesítve nagyságrendileg hárommillió euró bevétel jött ki.

Természetesen ennek vannak költségei is. A raktározás és a dedikált munkaerő együtt nagyjából másfél millió eurót jelenthetett ugyanebben az időszakban, de még így is nagyságrendileg másfél millió euró maradt a vállalatnál, és közben a gépek sem hulladékként végezték.

Valójában mikor dől el, hogy egy leszerelt gép mennyit fog még érni a használtgép-piacon? Már a leszerelés módja is befolyásolja a későbbi értékét?

Nagyon is. Az eszköz értékét részben már azzal meg lehet őrizni, ha a leszerelésekor eldől, mi lesz vele. Ha egy gépet szakszerűen kiszerelnek, dokumentálnak, lefotóznak, megvan a tartozéklista és ismert az előélete, sokkal könnyebb vevőt találni rá.

Ha viszont öt évig áll egy sátorban, közben mindent egymásra tolnak, hiányoznak az alkatrészek, és senki nem tudja, mi mihez tartozik, már teljesen más a helyzet. Ugyanarról a gépről beszélünk, mégis sokkal kevesebbet érhet pusztán azért, mert rosszul kezelték a leszerelés után.

Több nagy magyarországi gyár is bezárt vagy visszafogta a termelését az utóbbi időszakban. Mennyire növelte ez a használt ipari gépek kínálatát? És mennyire könnyű ma vevőt találni ezekre a berendezésekre?

Érezhetően megnőtt a piacra kerülő gépek mennyisége. A jászberényi hűtőgépgyár eszközértékesítése például már zajlik, és hónapokon keresztül tart, mert egy ekkora gyárnál hatalmas mennyiségű berendezésről beszélünk. A Signify tamási gyára szintén bezárt, más ipari vállalatoknál pedig most folynak az egyeztetések. Ráadásul ezek között egyáltalán nem csak elöregedett gépek vannak, egy gyár bezárásakor tehát nagyon komoly eszközvagyon szabadulhat fel.

fotó: Bácsi Róbert/Portfolio

Vevőt találni ugyanakkor ma nehezebb, mert közben szűkült a nemzetközi kereslet. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt Kína szinte természetes piaca volt az Európából kikerülő használt technológiáknak. Ma már viszont sok kínai gyártó olyan technológiai szinten és olyan új gépparkkal dolgozik, hogy nincs szüksége használt európai gyártósorokra. A piac ezért egyre inkább India és a Közel-Kelet felé fordul, ahol nemzetközi kapcsolatrendszerünk révén megbízóink számára is értékesítési lehetőségeket tudunk biztosítani.

Jellemzően már működő gyártók keresik ezeket a lehetőségeket, amelyek kapacitást bővítenének vagy új termékkel egészítenék ki a portfóliójukat. Egy használt gyártósort akár az új ár töredékéért meg lehet venni, de ehhez rendelkezni kell a szükséges gyártási tudással is. A gépet meg lehet vásárolni, de a teljes technológiai know-how-t általában nem.

A nagyvállalatok néha túl könnyen lemondanak egy gép értékéről, a KKV-knál viszont sokszor éppen az értékmeghatározásnál akad el az értékesítés. Arról van szó, hogy sokan ragaszkodnak a piaci árnál magasabb összeghez? Miért lehet közben drága döntés a kivárás?

A KKV-knál gyakran azt látjuk, hogy felmérünk egy gépet, mondunk rá egy szerintünk reális piaci ársávot, mire azt a választ kapjuk, hogy az legalább kétszer vagy háromszor ennyit ér. Ebben van egy természetes tulajdonosi szemlélet is, sokan hajlamosak úgy érezni, hogy az ő gépük jobb állapotú, jobban karbantartott, kevesebbet használt, ezért többet ér a többinél. Az is gyakori, hogy abból indulnak ki, mennyiért vásárolták évekkel korábban, csakhogy a piacot ez nem érdekli.

A tényleges értéket végül az mutatja meg, hogy ma mennyit hajlandó valaki fizetni érte.

A kivárás közben ráadásul telik az idő. Fizetni kell a tárolást, a gép öregszik, bizonyos technológiák pedig műszakilag is elavulhatnak. Egy év múlva sok esetben kevesebbet fog érni, nem többet.

Éppen ezért dolgozunk egy olyan aukciós megoldáson, amelynél nem kell előre meghatározni, hogy mi legyen a minimálár. A tulajdonos megmondhatja, mennyit szeretne kapni, az aukció alacsony összegről indul, a licit pedig megmutatja, hogy hol van ténylegesen a kereslet. Ha valaki ötvenezer eurót szeretne, de a piac harmincötezernél áll meg, még mindig eldöntheti, hogy elfogadja-e, közben viszont kapott egy konkrét visszajelzést arról, mennyit ér ma az eszköze.

Van most olyan géptípus, amely meglepően jól tartja magát a használtgép-piacon?

A fröccsöntő gépekre például kifejezetten stabil a kereslet. Azt gondoltam volna, hogy a nagy kínálat miatt nehezebb lesz őket értékesíteni, mégis stabil az érdeklődés. Nagyon sokat számít az is, honnan származik az adott gép. Ha a vevő tudja, hogy egy olyan üzemben működött, ahol erős volt a műszaki fegyelem, rendszeresen karbantartották és dokumentált az előélete, sokkal nagyobb bizalommal licitál rá. Ez hasonló a használtautó-piachoz, nemcsak az számít, milyen gépről beszélünk és hány éves, hanem az is, ki és hogyan használta korábban.

Van olyan gép vagy berendezés, amelynél már nem éri meg megpróbálni az értékesítést? Mikor lesz tényleg hulladék egy ipari eszközből?

Nem minden leszerelt gép menthető meg, és nem minden eszköznek van érdemi piaca. Ha egy berendezés nagyon régi, hiányos, nem működőképes, nincs hozzá dokumentáció, vagy olyan speciális technológiához kapcsolódik, amelyet már alig használnak, akkor előfordulhat, hogy gazdaságilag nem éri meg vele foglalkozni.

A kérdés mindig az, hogy a várható eladási ár arányban áll-e a ráfordítással. Ha a felmérés, a tárolás, a hirdetés, az aukció, a bontás és az elszállítás költsége együtt magasabb, mint amennyi reálisan befolyhat, akkor el kell engedni. De ezt érdemes szakmai alapon eldönteni, nem pusztán abból kiindulva, hogy a gép útban van. Sok esetben éppen az derül ki, hogy amit a vállalat már tehernek lát, annak a piacon még van értéke.

Az autóipar, a gépgyártás és az elektronikai ipar mellett a mezőgazdaságban is jelen vannak. Milyen folyamatokat látnak most az agráriumban, inkább vásárolnának vagy eladnának a gazdaságok?

Jelenleg inkább eladói oldalon látunk nagyobb aktivitást. Az elmúlt két év sok mezőgazdasági vállalkozásnak nehéz volt, ezért jobban átnézik, milyen eszközre van valóban szükségük. Ha például két hasonló gépből az egyik kihasználatlan, könnyebben döntenek az értékesítés mellett.

fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A kereslet is változott. A nagy értékű önjáró gépeket, például traktorokat és kombájnokat ma nehezebb értékesíteni, mint néhány éve. A célzottan használható vontatott munkagépek, például vetőgépek, permetezők, tárcsák vagy öntözéshez kapcsolódó eszközök iránt viszont továbbra is van érdeklődés.

Mit kellene tennie egy cégnek akkor, amikor eldől, hogy egy gépre vagy gyártósorra már nincs szüksége? Mi az a néhány lépés, amellyel a legtöbb értéket meg lehet őrizni?

A legfontosabb, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjenek el foglalkozni vele, már akkor érdemes végiggondolni az értékesítést, amikor megszületik a döntés a gép kivonásáról vagy a technológia cseréjéről. Három dolog különösen sokat számít. Az első, hogy a gépet lehetőség szerint még működés közben dokumentálják. Készüljenek fotók, videók, legyen látható, hogy az eszköz ténylegesen üzemelt. A második, hogy össze kell gyűjteni a dokumentációt, a karbantartási adatokat, a tartozéklistát és minden olyan információt, amely a vevőnek bizalmat adhat. A harmadik pedig az időzítés:

minél korábban kerül piacra az eszköz, annál nagyobb az esély arra, hogy megtaláljuk hozzá a megfelelő vevőt.

Egy leszerelt gépnél a vevő nemcsak vasat és elektronikát vásárol, hanem bizalmat is. Ha látja, hogy az eszköz rendezett körülmények közül származik, ismert az előélete, és nem évek óta áll sérülten egy udvaron, sokkal könnyebben dönt.

A cikk megjelenését az Intergavel támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio