Nagyon meglepte az elemzőket az amerikai termelői infláció

Az amerikai termelői infláció szeptemberben a vártnál jóval nagyobb mértékben, 5,6 százalékról 6,3 százalékra gyorsult, és a maginfláció is 5 százalékra emelkedett. A kiskereskedelmi forgalom éves alapon 6,3 százalékkal nőtt, de a bővülés nagy részét az áremelkedés elvitte. A Philadelphia Fed konjunktúraindexe közben 52,9-ről 33 pontra esett vissza. A friss adatok alapján nem zárható ki, hogy a Fed már októberben kamatot emel, hiszen az árnyomás jelentős, a gazdaság pedig egyelőre jól bírja a magasabb kamatokat.

A szeptemberi termelői infláció 5,6%-ról 6,3%-ra gyorsult (várakozás: 5,3%). A termelői maginfláció 4,8%-ról 5%-ra emelkedett (várakozás: 4,4%).

Eközben a kiskereskedelmi forgalom éves alapon 6,3%-ra emelkedett, havi alapon pedig 0,8% volt a növekedés, igaz ennek nagy részét az infláció elvitte.

A Philadelphia Fed konjunktúraindexe 52,9-ről 33 pontra romlott. Az index foglalkoztatottsági, új megrendelések és a beruházási költségek komponensei is romlást mutattak. Eközben az árnyomás komponens is valamelyest csökkent, de ezt a mai termelői infláció és a tegnapi inflációs adat zárójelbe is teszi rögtön.

Összességében a bejövő adatok alapján nem lehet kizárni az októberi kamatemelés lehetőségét sem.

Az infláció és a termeléi infláció is olyan árnyomást mutatnak, amit a Fed nem hagyhat figyelmen kívül. Egyelőre viszont a növekedés is erősnek mondható, ami afelé mutat, hogy még megbirkózik a gazdaság a magasabb kamatokkal és egyelőre a jegybanknak a munkaerőpiaci helyzet miatt sem kell aggódnia.

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