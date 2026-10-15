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Nem azt kapjuk a boltban, ami a címkén van: lecsaptak a hatóságok a megtévesztő termékekre
Gazdaság

Nem azt kapjuk a boltban, ami a címkén van: lecsaptak a hatóságok a megtévesztő termékekre

MTI
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A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) legújabb vizsgálata kimutatta, hogy a ruházati termékek és háztartási textíliák 15 százalékánál nem felel meg a valóságnak a címkén feltüntetett anyagösszetétel. A vásárlók megtévesztésének megakadályozása érdekében a hatóság folyamatosan ellenőrzi a piacot.

A vizsgálat célja annak kiszűrése volt, hogy a gyártók és forgalmazók alkalmaznak-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot a termékek jelölésekor. A szakemberek a kiskereskedelem szinte minden szegmenséből vettek mintákat, így a bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben és webáruházakban egyaránt tartottak ellenőrzéseket.

A laboratóriumi vizsgálatok során elsősorban a tisztán viszkóztartalmúként árusított női nyári ruhákat, valamint a százszázalékos pamutként kínált fehérneműket elemzték. Az eredmények több esetben is jelentős eltérést mutattak. Három, tiszta pamutként megjelölt alsónemű például

7,9 és 53,8 százalék közötti arányban tartalmazott poliésztert, ami jócskán meghaladja a megengedett 3 százalékos tűréshatárt.

További hiányosságot jelentett, hogy három terméknél egyáltalán nem vagy hibásan tüntették fel a kötelező magyar nyelvű anyagösszetételi tájékoztatót.

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Mivel a tavalyi tapasztalatok is hasonló szabálytalanságokra világítottak rá, a hatóság indokoltnak tartja a szigorú ellenőrzés fenntartását. A nyári ruhadarabok és fehérneműk vizsgálata után a jelenlegi őszi szezonban már a pizsamákat, hálóingeket és egyéb pamuttextíliákat ellenőrzik.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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