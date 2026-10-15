Omega-blokkolás helyezkedett el Magyarország fölött, elképesztően száraz hetek következnek

A Kárpát-medence jelenleg két meghatározó légköri képződmény határán fekszik. Tőlünk nyugatra egy magassági gerinc és a hozzá tartozó anticiklon terül el, míg keletre, délkeletre egy hidegörvény található. Ez utóbbi legfeljebb a keleti és északkeleti megyékben okozhat néhol kisebb esőt vagy záport,

de országos csapadékra nincs kilátás.

A hőmérsékletben nem történik lényegi változás, a nappali csúcsértékek 13 és 18 Celsius-fok között alakulnak. Éjszakánként általában 1 és 6 fok közé hűl a levegő, így kiterjedt fagyokra nem kell készülni, csak a megszokott fagyzugos területeken – a Duna–Tisza közi Homokhátságon és az Északi-középhegység völgyeiben – süllyedhet 0 fok alá a hőmérséklet.

Nem tankönyvi, de jól kivehető Omega-blokkolási helyzet alakul ki a következő napokban Európában

– hívta fel a figyelmet elemzésében a The Weather on Maps.

A jelenség elnevezése onnan ered, hogy a légköri áramlások mintázata a görög omega betűt formázza. A betű ívét egy nagy kiterjedésű anticiklon és a magassági gerinc alkotja, míg a szárait két, lényegében egy helyben veszteglő ciklon adja.

Ez a meteorológiai blokkolás megakadályozza a megszokott nyugati áramlást, és akár több napon vagy héten keresztül is konzerválhatja az időjárási helyzetet. Ennek következtében ahol a ciklonok örvénylenek – mint az Alpok nyugati felén vagy a Keleti-Kárpátokban –, ott tartósan felhős és csapadékos az idő,

míg az anticiklon által lefedett Kárpát-medencében továbbra is a szárazság marad az úr.

A fáklyadiagramok és a hosszabb távú modellek alapján a közeljövőben nem látszik olyan átfogó meteorológiai változás, amely megszakítaná ezt a csapadékhiányos időszakot.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio