Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben

Bár az aláíró szakmai szervezetek többsége önálló javaslatcsomagot is eljuttat a kormányzatnak, fontosnak tartják, hogy a közös álláspontok is megjelenjenek a jogalkotási folyamatban. A 14 szervezet az alábbi kérésekkel fordul a jogalkotóhoz.
1. Ismerjék el a gazdasági visszaforgatásokat és a társadalmi hozzájárulást
A vagyonadó lehetséges kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklése érdekében elengedhetetlennek tartják, hogy az adó megállapításakor figyelembe vehetők legyenek a gazdaságba visszaforgatott források. Ennek megfelelően javasolják annak megfontolását, hogy a szabályozás tegye lehetővé a beruházások, az energiahatékonysági és digitalizációs fejlesztések, a kutatás-fejlesztési tevékenység, a munkavállalói képzések, valamint a közhasznú nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások adóból történő valamilyen mértékű levonását.
Ez a lépés egyértelműen és normatívan mutatná az új kormány piacelvű fordulatának szándékát, azaz, hogy a transzparensen működő, a jelen helyzetben is fejlődőképes cégek helyzetét javítaná – érvel a közlemény.
2. Enyhébb, harmadik adókulcs bevezetése az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra
Az 1-5 milliárd forint közötti vagyonok jellemzően a kisvállalkozókat érintik, ezekre az esetekre javasolják egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését (amely akár évente emelkedhetne).
3. Kezeljék körültekintően a likvid forrást és az illikvid vagyonelemeket
Az elmúlt 35 év gazdasági folyamatai, és azok tükröződése a társaságok mérlegében cégek ezreinél mutat ma arányaiban magas saját tőkét, ami illikvid és alacsony hozamot termelő eszközökben testesül meg. Ezeknek az eszközöknek a szakértőkkel való felértékelése önmagában idő- és költségigényes, de ezeknek a változásoknak a számvitelben történő lekövetése társaságok tömegének a banki megítélését – így a hitelhez jutási esélyét – csökkenti jelentősen.
4. Legyenek tekintettel a tőzsdei vagy tőzsdére igyekvő cégekre, illetve startupokra
A jelenlegi tervezett szabályozás mellett a tőzsdei lét költsége egy kezdeti alacsony közkézhányad mellett elrettentő, illetve a fiatal cégek alapítói bevételek nélküli jelentős külső tőkeemelése is nehezen kezelhető helyzetet teremt, melynek kezelése külön figyelmet igényel.
Az aláírók szerint a rendelkezésre álló szűkös határidő miatt számos sajátos, de rendszerszintű probléma várható,
ezért kérik a kormányzatot, hogy legyen nyitott a ma még nem látható esetleges anomáliák szabályozási kezelésére.
A közös állásfoglalást támogató szakmai szervezetek:
- ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége)
- FBN-H (Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület)
- FÉSZ (Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége)
- FIVOSZ (Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége)
- IVSZ (Digitális Vállalkozások Szövetsége)
- JVSZ (Joint Venture Szövetség)
- MAPI (Magyarok a Piacon)
- MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége)
- MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
- MSVK (Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség)
- MSZÉSZ (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége)
- MVÜK (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége)
- OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség)
- VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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