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Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
Gazdaság

Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben

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Több mint tíz szakmai szervezet – köztük az MKIK, az MGYOSZ és a VOSZ – közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérsékelt, 0,3–0,5 százalékos adókulcs bevezetését az 1–5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra.

Bár az aláíró szakmai szervezetek többsége önálló javaslatcsomagot is eljuttat a kormányzatnak, fontosnak tartják, hogy a közös álláspontok is megjelenjenek a jogalkotási folyamatban. A 14 szervezet az alábbi kérésekkel fordul a jogalkotóhoz.

1. Ismerjék el a gazdasági visszaforgatásokat és a társadalmi hozzájárulást

A vagyonadó lehetséges kedvezőtlen gazdasági és társadalmi hatásainak mérséklése érdekében elengedhetetlennek tartják, hogy az adó megállapításakor figyelembe vehetők legyenek a gazdaságba visszaforgatott források. Ennek megfelelően javasolják annak megfontolását, hogy a szabályozás tegye lehetővé a beruházások, az energiahatékonysági és digitalizációs fejlesztések, a kutatás-fejlesztési tevékenység, a munkavállalói képzések, valamint a közhasznú nonprofit szervezeteknek nyújtott támogatások adóból történő valamilyen mértékű levonását.

Ez a lépés egyértelműen és normatívan mutatná az új kormány piacelvű fordulatának szándékát, azaz, hogy a transzparensen működő, a jelen helyzetben is fejlődőképes cégek helyzetét javítaná – érvel a közlemény.

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2. Enyhébb, harmadik adókulcs bevezetése az 1-5 milliárd forint közötti vagyonokra

Az 1-5 milliárd forint közötti vagyonok jellemzően a kisvállalkozókat érintik, ezekre az esetekre javasolják egy mérsékelt 0,3-0,5%-os adókulcs bevezetését (amely akár évente emelkedhetne).

3. Kezeljék körültekintően a likvid forrást és az illikvid vagyonelemeket

Az elmúlt 35 év gazdasági folyamatai, és azok tükröződése a társaságok mérlegében cégek ezreinél mutat ma arányaiban magas saját tőkét, ami illikvid és alacsony hozamot termelő eszközökben testesül meg. Ezeknek az eszközöknek a szakértőkkel való felértékelése önmagában idő- és költségigényes, de ezeknek a változásoknak a számvitelben történő lekövetése társaságok tömegének a banki megítélését – így a hitelhez jutási esélyét – csökkenti jelentősen. 

4. Legyenek tekintettel a tőzsdei vagy tőzsdére igyekvő cégekre, illetve startupokra

A jelenlegi tervezett szabályozás mellett a tőzsdei lét költsége egy kezdeti alacsony közkézhányad mellett elrettentő, illetve a fiatal cégek alapítói bevételek nélküli jelentős külső tőkeemelése is nehezen kezelhető helyzetet teremt, melynek kezelése külön figyelmet igényel.

Az aláírók szerint a rendelkezésre álló szűkös határidő miatt számos sajátos, de rendszerszintű probléma várható,

ezért kérik a kormányzatot, hogy legyen nyitott a ma még nem látható esetleges anomáliák szabályozási kezelésére.

A közös állásfoglalást támogató szakmai szervezetek:

  • ÉVOSZ (Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége)
  • FBN-H (Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Egyesület)
  • FÉSZ (Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége)
  • FIVOSZ (Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége)
  • IVSZ (Digitális Vállalkozások Szövetsége)
  • JVSZ (Joint Venture Szövetség)
  • MAPI (Magyarok a Piacon)
  • MGYOSZ (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége)
  • MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara)
  • MSVK (Modern & Stílusos Vidék Üzleti Közösség)
  • MSZÉSZ (Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége)
  • MVÜK (Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége)
  • OKSZ (Országos Kereskedelmi Szövetség)
  • VOSZ (Vállalkozók Országos Szövetsége) 
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