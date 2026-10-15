Otthoni energiatároló pályázat: fontos figyelmeztetés érkezett, ezért ne a legolcsóbb ajánlatot válasszuk!

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Heves kritikák is érték az Otthoni Energiatároló Programról (OETP) szóló szeptemberi kormánydöntést, melynek értelmében a korábbi nyerteseken túl számos további háztartás is támogatást kaphat a változatlan keretből, így az egy háztartásra jutó átlagos támogatás 2,5 millióról 1,8 millió forintra mérséklődik; a piacnak és az ország szempontjából ugyanakkor jóval kedvezőbb, ha ugyanakkora forrásból több tárolói rendszer valósul meg - mondta Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke. Szerinte az, hogy a változtatás után az ügyfeleknek bizonyos mértékű önerőt is bele kell rakniuk a beruházásba, azzal a pozitív hatással jár majd, hogy a háztartások sokkal komolyabban fogják venni a projektet. A szakember fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét, hogy ne a legolcsóbb ajánlatot válasszák, és óvakodjanak a bizonyos vállalkozók által kínált ingyenes csomagoktól

Amint arról beszámoltunk, a kormány döntött az Otthoni Energiatároló Program (OETP) folytatásáról és módosításáról. Az OETP-t még az előző kormány indította február 2-án, háztartásonként legfeljebb 2,5 millió forintos támogatást kínálva legalább 10 kilowattórás akkumulátor telepítésére, napelemes rendszer mellé. Az első pályázati ütem március 15-én zárult, 132 ezer támogatási igénnyel – a 100 milliárd forintos keret viszont csak mintegy 42 ezer háztartás támogatását tette volna lehetővé. A második ütemet még aznap, március 16-án, a megnyitása előtt felfüggesztették, és azóta sem lehetett új pályázatot benyújtani.

A program felfüggesztése jelentős bizonytalanságot okozott lakossági és kivitelezői oldalon is, vállalkozások fennmaradását is veszélyeztetve, mielőtt a Tisza-kormány szeptemberben úgy döntött, hogy a program jelentős változtatásokkal újraindulhat.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, illetve a tárca tájékoztatása szerint a korábban nyertes 42 ezer pályázó mellett további mintegy 15 ezer háztartás kaphat támogatást, miközben a 105 milliárd forintos keret változatlan marad, így az egy háztartásra jutó átlagos támogatás 2,5 millióról 1,8 millió forintra mérséklődik. A jogosultsági dokumentumok benyújtásának határidejét öt hónappal, 2027. február 26-ig hosszabbították meg, az előlegfizetés pedig a visszaélések megelőzése érdekében csak külön kérelemmel és bankgaranciával kérhető. Új műszaki elvárásként pedig a telepítendő tárolóknak távolról vezérelhetőnek kell lenniük, hogy a villamosenergia-hálózat rugalmasságát is segíthessék.

A hazai napelemes piac nagyon várta ezt a bejelentést - mondta lapunknak Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke, aki a változtatás jellegét és mértékét is racionálisnak tartja, szerinte az iparágat nem érte teljes meglepetésként a módosítás.

A szakember érthetőnek és jogosnak tartja, hogy a bejelentést heves vita és éles kritikák követték, miután korábban sok embert arról értesítettek, hogy megkapják a 2,5 millió forintos támogatást.

Ugyanakkor, míg az előbbi szempontból visszalépésnek tűnik, szerinte a piacnak és az ország szempontjából is jóval kedvezőbb, ha nincsenek túltámogatva a beruházások, és ugyanakkora forrásból több tárolói rendszer valósul meg a lakosságnál.

A Manap már a pályázat év eleji elindulása előtt jelezte az előző kormány illetékes minisztériumának (az egykori Energiaügyi Minisztériumnak), hogy bár a támogatást a pangó piacot élénkítő hatása miatt is üdvözli, az egy háztartásra jutó 2,5 millió forintot soknak tartja. Ez ugyanis azt jelentette volna, hogy lényegében minden igénylő ingyen kapta volna meg a rendszert, sőt voltak, akik ajándék klímaberendezést is kínáltak mellé. Ez alól csak azon kevés háztartás volt kivétel, amelyek inkább drágább és jobb minőségű technológiát választottak volna.

Így nagyon gyorsan nagyon sok igény érkezett be; a 2,5 millió forintos támogatás egyfajta aranylázat váltott ki - fogalmazott Szolnoki, aki szerint egy érdemben alacsonyabb támogatás is jelentős érdeklődést váltott volna ki. A támogatás annak idején 2,5 millió forintban történt meghatározását ugyanakkor abban a helyzetben bizonyos szempontból, a hivatali folyamat lassúságára tekintettel érthetőnek tartja.

Ugyanis a támogatási konstrukció kidolgozásának kezdete, az adatfelvétel idején a támogatás értéke még reális lehetett, de fél évvel, háromnegyed évvel később, mire eljutottunk a pályázat kihirdetéséig, az akkumulátoros energiatárolók árcsökkenése miatt már soknak tűnt.

Ez azzal együtt is igaz, hogy a kormányzati kommunikációval szemben az akkumulátorok ára az utóbbi évben már nem csökkent, hanem kicsit nőtt (és várhatóan még fog is); ugyanakkor hosszabb távon, a feltételezhető adatfelvétel időpontjától napjainkig valóban jelentős árcsökkenés következett be, vagyis kicsit távolabb tekintve az indoklás megállja a helyét.

Szerinte a csökkentett, 1,8 millió forintos összeg körülbelül 80-90%-os támogatási intenzitást jelenthet ma is, ami egyáltalán nem nevezhető kevésnek.

Bár sokan nehezményezik, hogy a változtatás után az ügyfeleknek bizonyos mértékű önerőt is bele kell rakniuk a beruházásba, a szakember szerint ez azzal a pozitív hatással jár majd, hogy

sokkal komolyabban fogják venni a projektet a háztartások, és jobban megnézik majd, hogy mibe teszik a pénzüket.

Noha a beérkezett 132 ezer igény jelentős részét valószínűleg csak az ingyenpénz ígérete motiválta, és nem biztos, hogy akkor is benyújtották volna őket, ha a beruházás eredetileg sem lett volna teljesen ingyen, számos jelentkező háztartás várhatóan hajlandó lesz egy arányaiban nem túl jelentős önerőt is fizetni, hiszen sokan már rendelkeznek napelemes rendszerrel, amelybe valamennyit szintén beruháztak, ha támogatással is valósult meg - fogalmazott.

Ezzel kapcsolatban Szolnoki Ádám fontosnak tartja felhívni a lakosság figyelmét, hogy érdemes óvakodni a bizonyos vállalkozók által kínált ingyenes csomagoktól.

Ezek mögött ugyanis az a hozzáállás lehet a vállalkozó részéről, hogy "valahogy kitrükközöm, és nem érdekel, hogy mi van holnap, csak most legyen gyors pénz". Az iparág jelentős része az elmúlt két év - részben épp az állami támogatások okozta - piaci nehézségeit követően túlélő módban működik, és sokan minden fillérért lehajolnak, a későbbi karbantartási, garanciális igényekre nem félrerakva a bevételből

Ezért is lényeges, hogy az ügyfelek hosszú távon gondolkodva ne a legolcsóbb ajánlatot válasszák, hanem rakjanak bele némi önerőt, ugyanis egy 15-25 éves beruházásról van szó, továbbra is rendkívül magas támogatási intenzitással.

Vizsgálják meg a telepítő cégek hátterét és a javasolt gyártót, hogy van-e érdemi európai, vagy akár magyarországi jelenléte, szervizhálózata és ne csak a telepítő cég által közölt információkra támaszkodjanak.

Az iparág nagy része egyébként abban sem volt biztos, hogy lesz-e folytatása a pályázatnak, de a bizonyosság, a kiszámíthatóság magánál a támogatási programnál is fontosabb a Manap vezetője szerint. Számos cég például a pályázatban reménykedve tartott alkalmazásban sok embert, jókora költségekbe verve önmagukat.

Ebben az iparági kontextusban az, hogy érkezett egy bejelentés a tárca részéről, ami ráadásul a pályázat folytatásáról és módosításáról szólt, a lehető legjobb, ami történhetett

- mondja Szolnoki Ádám, aki szerint most mindenki tűkön ülve várja, hogy jelenjenek meg a konkrétumok, nyíljon meg a támogatási felület, lehessen szerződni és végre történjen valami a piacon.

A szakember szerint ugyanakkor az egész iparágnak van egy fontos kérése és üzenete a jogalkotó felé, mégpedig az, hogy

a lakossági ügyfélkör kivételével lehetőleg ne legyen több támogatás napelemekre és tárolókra.

Elmondása szerint az ágazat egyfajta következetes verbális intervenciót vár a szaktárca részéről, amelyben a minisztérium kimondja, hogy nem terveznek újabb támogatást céges beruházásokra. Ennek az első jelét már halhatta a nagyközönség a Portfolio Energy Investment Forum konferencián október 8-án, amikor Tótth András energetikai államtitkár jelezte, hogy ne várjanak a cégek beruházási támogatásokra ezeken a területeken.

Nagyon sok beruházás ugyanis a "csodavárás" miatt akad meg a cégeknél, sok döntéshozó pedig arra számít, hogy lesz új támogatás, vagy ha van is, hátha lesz jobb

- emelte ki.

A termelő/szolgáltató cégek tárolói beruházásainak támogatása okafogyottá vált a technológia árának csökkenésével, mert anélkül is jól megtérülnek a vállalatoknak, és az áramtermelő erőművi beruházásoknál is hasonló a helyzet; a benyújtott igények számossága igazolja, hogy mindenféle támogatás nélkül működik a piac, és bármilyen támogatás ígérete, lebegtetése csak lassítja és akadályozza a tárolók telepítését, miközben éppen olajozni kellene a folyamatot – mondja Szolnoki Ádám, aki szerint önmagukban a megtérülési számok fellendítenék a piacot, hogyha kontraproduktív támogatásokkal nem torzítanák azt.

Ami a lakossági piacot illeti, a támogatásokra egyelőre szükség van, de annál sokkal jobb megoldás lenne a villamosenergia-tarifarendszer zónaidőssé tétele

- fogalmaz az iparági egyesület vezetője, aki szerint az OETP ugyan nagyon fontos sebtapasz az elmúlt időszak mély sebeire, de a jövőt annak kell jelentenie, hogy az emberek piaci viszonyok mellett felelős és okos energiagazdálkodás részeként tekintsenek a tárolóberuházásra.

A szakember szerint az eddig bevezetett zónaidős, tőzsdei árat követő alternatíva önmagában nem jelent megoldást. Ehhez egyszerűbb és motiválóbb tarifa alternatívára is szükség lenne, amelyben egy szociális alapúvá tett rezsicsökkentés elsősorban a rászorulókra fókuszál; ez lényegében feleslegessé tenné a tárolótelepítések állami támogatását, amit ma éppen a rezsicsökkentés tesz szükségessé, azaz az adófizetők kétszer fizetnek érte.

A hazai hatósági villamosenergia-árak már a környező országokhoz képest is extrém alacsonyak, és a nagy jövedelmű háztartások is rezsicsökkentett árat fizetnek, ami a tárolóberuházásokon túl közvetve az infrastrukturális, például hálózatfejlesztéseket, valamint az egyéb, energiahatékonysági beruházásokat is életképtelenné teszi gazdaságilag.

Az iparági egyesület továbbra is javasolja, hogy

a napelemes/energiatárolós termelő-fogyasztó (prosumer) háztartások az általuk a hálózatba visszatáplált energiáért kapjanak a piaci viszonyokat szintén jobban leképező tarifát, vagyis este és reggel magasabb díjat, napközben pedig alacsonyabbat.

Bár a lakossági piac várhatóan ettől sem lódulna meg, de legalább egy kis lépést tennénk a racionálisabb gondolkodás és tárolófelhasználás irányába, az emberek pedig szívesebben telepíttetnének energiatárolót - véli Szolnoki Ádám arra számítva, hogy ezen a területen a közeljövőben itthon is érdemi elmozdulásnak kell történnie.

A hazai napelem- és akkumulátortelepítő szakma nagy részét tömörítő Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) szintén üdvözölte az új módosításokat, de úgy véli, a maximális támogatási összeget a jelenlegi piaci árak alapján tovább lehetne csökkenteni 1,6 millió forintra. Az MNNSZ ezen felül támogatja, hogy az új háztartási méretű kiserőmű (hmke) rendszer és energiatároló együttes telepítésére továbbra is legfeljebb 2,5 millió forintos támogatás legyen igénybe vehető; emellett a szakmai szövetség javaslatot tett egy új, önálló támogatási kategória létrehozására is azon meglévő hmke-rendszerek számára, amelyeknél az energiatárolás miatt invertercserére is szükség van, ennek támogatási maximumaként 2,1 millió forint meghatározását indítványozva.

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