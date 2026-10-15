Sokakat bánt a kormány bekészített nyugdíjcsomagja, de lenne megoldás a problémájukra

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Miért okozhat feszültséget a tervezett nyugdíjcsomag?

A magyar nyugdíjrendszer egyik régóta fennálló problémája, hogy a több évtizeddel ezelőtt nyugdíjba vonultak ellátásai erősen elmaradhatnak a ma jellemző nyugdíjszintektől. Aki például a kétezres évek elején ment nyugdíjba, annak járandósága hosszú ideje csak az inflációt követve emelkedik, miközben a később nyugdíjba vonulók induló nyugdíját már az időközben gyors ütemben megemelkedett keresetek alapján állapították meg. Ebből következik, hogy miközben az átlagnyugdíj már havi 264 ezer forint,

mindmáig tömegesen kapnak 120-146 ezer forint közötti nyugellátást 40+ évnyi szolgálati idővel rendelkező nyugdíjasok is.

Az érintettek igazságérzetét érthető módon sértheti a Tisza-csomag, tekintve, hogy a felzárkóztatás következtében mások akár sokkal rövidebb szolgálati idővel, csekélyebb magyarországi járulékfizetési múlttal ezentúl közel ugyanakkora nyugdíjra lesznek jogosultak, mint ők. A kormány a kisnyugdíjak felzárkóztatásával természetesen fontos szociális problémát kíván kezelni, csakhogy ezzel óhatatlanul újabb feszültséget teremthet a különböző társadalombiztosítási életpályájú nyugdíjasok között.

A mélyben meghúzódó probléma: a nyugdíjrendszer két vezérlő elvének ütközése

A bismarcki nyugdíjrendszerek egyik vezérlő elve a biztosítási elv, miszerint az állami nyugdíjnak többé-kevésbé arányosan kell tükröznie az aktív életpálya során megszerzett keresetek szintjét, illetve a szolgálati idő hosszát. Ezzel szemben a szolidaritási elv az időskori szegénység enyhítését, az elfogadhatatlanul alacsony jövedelmek felzárkóztatását tűzi ki célul.

Mindkét elv méltányolható, de a kettő összeegyeztetése korántsem egyszerű, ami a nyugdíjrendszereket övező feszültségek gyakori forrása.

A Tisza-csomag most újonnan megbolygatná ezt a kettősséget,

lévén a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezeteket kifejezetten a szolidaritás erősítésével indokolja, de a cél elérése érdekében a társadalombiztosítási nyugdíjak összegéhez nyúlna hozzá. Felmerül a kérdés: lehetne-e világosabban elválasztani egymástól a két funkciót, ezzel valamelyest tompítani a csomag nyomán potenciálisan kialakuló társadalmi feszültségeket?

Az alábbi felvetés nem ambicionálja, hogy vitassa a kormány által megcélzott összeghatárokat, úgymint a 120 ezer forintos minimumot vagy a 146 ezer forintig terjedő felzárkóztatást. Természetesen erről is lehet szakmai vitát folytatni: az Egyensúly Intézet például 170 ezer forintos állampolgári alapnyugdíjat javasol, Farkas András nyugdíjszakértő pedig 180 ezer forintos nyugdíjszintig terjesztené ki a kiegészítő emeléseket.

Nézzünk egy gyakorlati példát a Tisza-kormány által kijelölt kereteken belül maradva: egy 80 ezer forintos öregségi nyugdíjban részesülő személy 2027 januárjától 120 ezer forintra lenne jogosult, a kormány tehát 40 ezer forinttal emelné a nyugdíját.

Vegyük észre azonban azt, hogy ugyanezt a jövedelemnövekedést egy újonnan bevezetett szociális nyugdíjkiegészítő támogatás formájában is megkaphatná az érintett nyugdíjas:

ez esetben 80 ezer forint maradna a TB-nyugdíja, amely mellé 40 ezer forint szolidaritási juttatás járna, ezzel a havi összjuttatása ugyanúgy 120 ezer forintra emelkedne.

Hasonló, a nyugdíjtól elkülönített kiegészítő elemek Európa-szerte számos országban léteznek, bár tartalmuk eltérő: például Ausztriában az Ausgleichszulage (kb. "kiegyenlítő pótlék"), Romániában pedig a nyugdíjasoknak járó külön szociális támogatás működik hasonló elven. A román példa különösen tanulságos: a 2009-ben még "garantált szociális minimálnyugdíjnak" nevezett juttatást 2010-ben "nyugdíjasok szociális juttatására" nevezték át, éppen azért, hogy egyértelmű legyen: ez nem társadalombiztosítási nyugdíj, hanem egy azon felüli szociális támogatás.

Milyen előnyökkel járna az új juttatási forma bevezetése?

Az új konstrukció alkalmazásával az érintettek jövedelme pontosan a kormány által kitűzött célnak megfelelően változna, ugyanakkor mind az emberek fejében, mind a költségvetési elszámolásban világosan elkülönülne egymástól a társadalombiztosítási nyugdíj és a szolidaritási alapon nyújtott támogatás. Az érintettek, a döntéshozók és az elemzők számára egyaránt átláthatóbbá válna, hogy mennyi pénzt fordítunk a biztosítási nyugdíjakra, és mennyit az időskori szegénység enyhítését célzó újraelosztásra. Ráadásul az új támogatási forma bevezetése későbbi finomításokra is lehetőséget teremtene – igaz, ez kockázat is lehet, mivel egy ilyen kiegészítő szolidaritási támogatás egyszerűbben elvehető a későbbiekben, ha egy másik kormány úgy ítéli meg, hogy nem tud helyet szorítani neki a költségvetésben.

A különbségtétel emellett feltehetően a nyugdíjcsomag társadalmi elfogadottságát is javíthatná.

Elképzelhető ugyanis, hogy egy 135 ezer forintos nyugdíjban részesülő személy könnyebben elfogadná, hogy ő 8 ezer forintos szociális kiegészítést kap, míg egy másik nyugdíjas a 80 ezres nyugdíja mellé 40 ezer forintos támogatásban részesül. Azt viszont elvi szinten nehezebb lehet elfogadtatni vele, hogy az ő TB-nyugdíja 135 ezerről 143 ezerre nő, miközben másoké 80 ezerről 120 ezerre emelkedik.

A ténylegesen kézhez kapott összegek tehát a felvetés értelmében nem változnának, ezáltal a csomag költségvetési hatása sem, de a biztosítási jogosultságok és a szolidaritási juttatások közötti különbség egyértelművé válna.

A megvalósításnak természetesen lehetnek technikai kihívásai is: meg kellene vizsgálni, hogyan lehetne az új szociális támogatást a Magyar Államkincstár meglévő nyugdíjfolyósítási rendszerében megállapítani, nyilvántartani és kifizetni.

A Tisza-csomag kapcsán a jövedelemvizsgálat kérdése is felmerülhet, ugyanis az alacsony magyar nyugdíj nem feltétlenül jelent alacsony összjövedelmet. A tervezet a nemzetközi szabályok alapján megállapított nyugdíjaknál ugyan figyelembe venné a Magyarországra jutó ellátásrész arányát, de általános jövedelemvizsgálatot nem vezetne be. Az egyéb jövedelmeket, például a munkajövedelmet vagy a tőkejövedelmeket nem vizsgálja, ami megnehezíti a szociálisan "valóban rászorulók" célzott támogatását.



Az osztrák Ausgleichszulage ennél célzottabb megoldást alkalmaz: a támogatás megállapításakor az érintett egyéb beszámítható jövedelmeit, meghatározott esetekben pedig a házastárs jövedelmét is figyelembe veszi. Egy hasonló magyar rendszerben a szolidaritási támogatás mértékét nem pusztán a nyugdíj összege, hanem a tényleges szociális rászorultság határozhatná meg – egy ilyen megközelítés már nagyban különbözne a kormány aktuális elképzeléseitől.

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