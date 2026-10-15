Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Beidézték Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót, Tuzson Bencét és Varga Juditot is a parlamentbe
Hat egykori igazságügyi miniszter, egy korábbi államtitkár és egy volt önálló bírósági végrehajtó meghallgatásáról döntött az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága. A testület célja a hazai végrehajtói hálózat átfogó átvilágítása és a Schadl–Völner-ügy hátterének feltárása, hogy a jövőben egy igazságosabb, emberségesebb és nonprofit alapon működő rendszer jöhessen létre.
Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált
Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett - közölte az MTI-vel a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lóránt ügyvédi iroda csütörtökön.
Már Strasbourgban az aranykonvoj ügye: vizsgálatot indít az emberi jogi bíróság
Befogadta az Emberi Jogok Európai Bírósága az ukrán Oscsadbank pénzszállítóinak panaszát, így összesen hat ügyben indult eljárás a magyarországi fogva tartásuk miatt. A felperesek szerint a magyar hatóságok kínozták és jogellenesen tartották fogva őket.
Két elnökhelyettest nevezett ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke
Polyák Gábor a döntését a LinkedIn-oldalán jelentette be.
A közlés szerint Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is: Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben.
Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az Országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének öt évre, 2031-ig.
A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt.
Magyar Péter: jelenlegi formájában nem elfogadható az uniós költségvetési javaslat
Magyar Péter miniszterelnök szerint jelenlegi formájában nem elfogadható a következő hétéves uniós költségvetési keretre tett javaslat. A kormányfő csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács kétnapos csúcstalálkozójára érkezve beszélt erről, ahol a migráció mellett sok milliárd euró sorsáról is tárgyalnak a tagállamok vezetői.
Kezdődök a csúcs
Az európai állam- és kormányfők brüsszeli csúcstalálkozója az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcra való megemlékezéssel kezdődik. Tisztelet a hősöknek
- írta a Facebookon Magyar Péter.
Összefogott 14 szakmai szervezet: érdemi változtatásokat kérnek a vagyonadó terveiben
Több mint tíz szakmai szervezet – köztük az MKIK, az MGYOSZ és a VOSZ – közös állásfoglalásban reagált a vagyonadó társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetére. Az aláírók támogatják, hogy a vagyonosabb rétegek nagyobb részt vállaljanak a közterhekből, de szerintük a javasolt adó jelentős adminisztratív terhekkel jár, és több esetben irreális helyzeteket teremt. Ezért azt kérik, hogy a beruházásokat, a fejlesztéseket, a munkavállalói képzéseket és a közhasznú támogatásokat valamilyen mértékben le lehessen vonni az adóból. Javasolják továbbá egy mérsékelt, 0,3–0,5 százalékos adókulcs bevezetését az 1–5 milliárd forint közötti vagyonokra, valamint az illikvid vagyonelemek, a tőzsdei cégek és a startupok körültekintő kezelését. A szervezetek szerint a rövid egyeztetési határidő miatt további problémák is várhatók, ezért a kormánytól nyitottságot várnak a későbbi korrekciókra.
Eldőlt: karácsonyig rács mögött marad a fideszes polgármester, százmilliók nyomát keresik
Két hónappal meghosszabbította a bíróság Hidvégi József, Fonyód korábbi fideszes polgármestere és a helyi városüzemeltetési cég ügyvezetőjének letartóztatását. A gyanúsítottak így továbbra is letartóztatásban maradnak abban a büntetőügyben, amely százmilliós nagyságrendű, tisztázatlan kifizetések miatt indult - jelentette a kekvillogo.hu.
Tisza-kormány: sorsdöntő napok várnak Magyarországra
- Magyar Péter miniszterelnök szerint a kormány a következő hétéves uniós költségvetésben akár kétmilliárd euróval nagyobb keretet szeretne elérni, részben pótolva a jogállamisági viták miatt végleg elveszített mintegy 2,1 milliárd eurót; az ír elnökség legújabb javaslata már körülbelül egymilliárd euróval több forrást szánna Magyarországnak.
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A csütörtökön kezdődő brüsszeli csúcson a migrációs szabályok szigorítása és a napi egymillió eurós uniós bírság megszüntetése is napirenden lesz.
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Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben a Visegrádi Négyek kormányfőivel egyeztetett. A Facebookon azt írta, hogy csütörtökön közösen képviselik a közép-európai álláspontot.
- Magyar pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tárgyal a kárpátaljai magyarok helyzetéről.
- A 2027-es költségvetés tervezete október 19-én vagy 20-án kerülhet az Országgyűlés elé. A Költségvetési Tanács szerint a 2026-os büdzsé módosítása megfelel az adósságszabálynak, a magas hiány, az emelkedő államadósság és az uniós eljárási kockázatok miatt azonban érdemi fiskális kiigazításra lehet szükség.
- Lezárultak a Norvég és az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2021–2028-as időszakáról szóló tárgyalások, Magyarország több mint 92 milliárd forint támogatást kap.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka.
Lannert Judit: visszakapják az Orbán-kormány idején elvett jogaikat a magyar pedagógusok
Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy az Orbán-kormány jogsértően korlátozta a magyar pedagógusok sztrájkjogát. A pedagógusszakszervezetek és az érintett tanárok által indított eljárásban hozott strasbourgi döntés az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium korábbi határozatát igazolta – számolt be Facebook-bejegyzésében Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.
Már nagyon várják a bankok az új kormány konkrét döntéseit - Megszólal a Magyar Bankszövetség főtitkára
Kovács Levente szerint a devizahiteles ügy lezártnak tekinthető.
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