Tisza-kormány: Magyar Péter nem fogadja el az EU-s költségvetést, kezdődik a csúcstalálkozó

Polyák Gábor a döntését a LinkedIn-oldalán jelentette be.

A közlés szerint Derzsényi Évát és Vári Pétert kérte fel a posztra, és mindketten igent mondtak. Bejelentette azt is: Kövesdi Veronika vezeti az NMHH elnöki kabinetjét a jövőben.

Polyák Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az Országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a médiatanács elnökének öt évre, 2031-ig.

A hatályos szabályozás értelmében az NMHH vezető tisztségét a médiatanácsi elnöki megbízatásának időtartama alatt tölti be. A Sándor-palota hétfőn jelentette be, hogy Polyák Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt.