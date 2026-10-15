Tízéves csúcson a céges fizetésképtelenségek: euróbevezetés és termelékenységi javulás hozhat fordulatot a magyar gazdaságban

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Alapoktól formálná át Győr gazdasági stratégiáját a városvezetés és a helyi iparkamara annak érdekében, hogy megőrizzék a régió versenyképességét és biztosítsák a fejlődéshez szükséges forrásokat. A jelenlegi helyzet súlyosságát érzékeltetve Pintér Bence, a település polgármestere előadásában a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 konferenciáján hangsúlyozta, miszerint "rothadt alapokra nem lehet a jövőt építeni, előbb rendet kell tennünk". A városvezető az elmaradt infrastrukturális beruházásokért elsősorban a több mint 80 milliárd forintos elvonást jelentő állami szolidaritási hozzájárulást tette felelőssé, amelynek eltörlését sürgeti a helyi adóemelések elkerülése végett.

Pintér Bence, Győr polgármestere

Ezt követően Tompa Krisztián, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzetközi piacon való érvényesüléshez ma már nem elegendő pusztán az olcsó munkaerőre támaszkodni. A szakmai szervezet szerint a tartós növekedéshez elengedhetetlen a nyitott gazdasági környezet megteremtése, a munkavállalók tudásának és egészségügyi állapotának javítása, valamint egy sokkal racionálisabb hazai pályázati rendszer kialakítása.

Tompa Krisztián, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára.

Geopolitikai viharok és kínai dömping fenyegeti a régiót: tízéves csúcson a céges fizetésképtelenségek

Évtizedes csúcsra emelkedett a fizetésképtelenségek száma a magyar piacon, miközben a vállalati nemfizetések miatt teljesített kárkifizetések összege több mint a duplájára nőtt – mutatott rá előadásában Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője.

Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője.

A globális gazdaság teljesítménye az elmúlt időszakban tapasztalt geopolitikai feszültségek, a logisztikai fennakadások és az ellátási láncok problémái miatt csökkenő növekedési pályára állt. A kelet-közép-európai régió növekedési kilátásai ugyan határozottan jobbak a fejlett gazdaságokénál – amit az egyes országokban főként a beruházások támogattak –, Magyarország e tekintetben kivételnek számít.

A hazai GDP alakulásában a beruházások 2022 óta nem támogatják, hanem kifejezetten visszahúzzák a növekedést, így a magyar gazdasági teljesítmény elsődleges hajtóerejévé a belső, lakossági fogyasztás vált

-mondta előadásában Szilágyi.

A nemzetközi környezetben kiemelt kockázatot jelent az olajárak alakulása és a tengeri kereskedelmi útvonalak sérülékenysége. A globális olajforgalom több mint 30 százaléka békeidőben a Hormuzi-szoroson és a Vörös-tenger déli bejáratánál található Bab-el-Mandeb-szoroson haladt át. Előbbin az iráni konfliktus, utóbbin a jemeni húszik támadásai és az azokra válaszul indított koalíciós katonai lépések miatt a hajóforgalom drasztikusan visszaesett. Ez a helyzet az olajárak emelkedéséhez vezetett, és közvetlen hatást gyakorol a finomítói marzsokra is.

Európát az energiakitettsége miatt különösen súlyosan érintik az ellátási zavarok. Az Európai Unió tagállamai az orosz-ukrán háború kitörése és a szankciók bevezetése óta az olcsó orosz energiaforrásokról való leválásra törekednek, miközben a lakosság és a vállalkozások számára továbbra is biztosítaniuk kell a megfizethető energiát.

A geopolitikai kihívások mellett a "China Shock 2.0" jelensége, azaz az olcsó kínai dömpingáruk beáramlása is jelentős nyomást gyakorol az európai és a hazai cégekre. Egy felmérés szerint a megkérdezett vállalatok átlagosan mintegy fele határozottan érzékeli a kínai import negatív hatásait mind a belső, mind az exportpiacain. A magas importarány miatt ez a probléma szinte az összes közép-kelet-európai országot érinti.

A külső negatív hatások és a hazai gazdasági sajátosságok együttesen a fizetésképtelenségi eljárások számának jelentős emelkedéséhez vezettek, amelyek tizenéves rekordokat döntenek meg.

"Nem csupán a lejárt számlák behajtása vált nehezebbé, hanem a ténylegesen fizetésképtelenné váló cégek miatt idén több mint a duplájára ugrott a vevői nemfizetések után teljesített kárkifizetések összege" – emelte ki Szilágyi.

A Coface hitelbiztosító adatai szerint az idei év első kilenc hónapjában a tényleges kárfizetéssel járó nemfizetési ügyek száma 10 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a kifizetett kárösszegek 110 százalékkal emelkedtek.

"A beruházások tartós visszaszorulása miatt toronymagasan az építőipari vállalkozásoknál halmozódott fel a legtöbb késve fizetésből eredő likviditási probléma" – tette hozzá a vezető. A fizetési csúszások és likviditási nehézségek miatti kártartalékok növekedésében az építőipart a szállítmányozási szektor, valamint a vegyes termékkörű nagykereskedelem követi a rangsorban.

A mielőbbi euróbevezetés az egyetlen járható út a gazdaságpolitika előtt

A meginduló gazdasági növekedés fenntartásához, a költségvetési hiány leszorításához és a vállalati versenyképesség megőrzéséhez elengedhetetlen a kiadásalapú fiskális kiigazítás, valamint a termelékenységre építő növekedési modellre való áttérés – derült ki a Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 kerekasztal-beszélgetésén, ahol elemzők és vállalatvezetők értékelték a magyar gazdaság kilátásait és kihívásait.

Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központjának vezető tanácsadója rávilágított, hogy az idei évre várt 1,7 százalékos GDP-növekedést egyszeri negatív tényezők – mint az aszályhelyzet és a paksi termeléskiesés – húzták le. A mezőgazdasági hatásoktól megtisztított évesített növekedés az első két negyedévben 2,5 százalék körül alakult, és újabb külső sokk hiányában jövőre a teljes gazdasági növekedés is eléri a 2,5 százalékot.

Németh Krisztián, az OTP Elemzési Központjának vezető tanácsadója.

A költségvetés helyzete ugyanakkor szigorú kiigazítást igényel. Az idei hiány a 7,5 százalékot is elérheti, amelyből a tisztított hiány nagyjából 5 százalék. A beszélgetés résztvevő elemzők szerint érdemi intézkedések nélkül a jövő évi hiány 5,5–6 százalék között lenne. Az elemzői várakozások szerint a kormányzat jövő héten benyújtandó terveiben a hiánycélt 4-gyel kezdődő szintre tervezi visszaszorítani. A cél az, hogy 2029-re a hiány a maastrichti 3 százalékos küszöb alá kerüljön, így az Európai Bizottság a 2030-as választási évben kedvezően értékelhesse a magyar mutatókat.

A fiskális konszolidáció kapcsán az elemzők kiemelték, hogy a kormányzat elsősorban nem adóemelésekben, hanem kiadáscsökkentésekben gondolkodik. A bejelentett jövedékiadó-emelés és az esetleges vagyonadók mellett az improduktív állami kiadások és a túlárazott közbeszerzések lefaragása jelentheti a kiigazítás fő forrását.

A magyar eszközök felértékelődését jelentősen fűti az euróövezeti csatlakozásba vetett bizalom, így a költségvetési pálya fegyelmezettsége kulcskérdés a piaci stabilitás megőrzésében

– mondta Madár István, a Portfolio vezető elemzője.

A monetáris politikát illetően a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az augusztusi döntést követően 5,5 százalékon tartja az alapkamatot. Az MNB célja, hogy 2028 januárjára 2,5 százalékra csökkentse az inflációs célt, közeledve az Európai Központi Bank (EKB) 2 százalékos szintjéhez.

Az elemzők egyetértettek abban, hogy a forint jelenlegi, 350–370 közötti euróval szembeni árfolyamsávja elfogadható a gazdaság szereplői számára. A konverziós árfolyam kérdésénél lényegesebb a csatlakozási folyamat hitelessége és kiszámíthatósága, mivel a lassú vagy bizonytalan euróbevezetési stratégia azonnali hozamelmozdulásokhoz és piaci kockázatokhoz vezetne.

Anton Krisztián, az Újház Zrt. stratégiai vezetője.

A piaci szereplők részéről Anton Krisztián, az Újház Zrt. stratégiai vezetője és Göcsejiné Kiss Rozália, a Heineken Hungária ellátási lánc igazgatója mutatták be a vállalati gyakorlatokat. Az építőipari szektorban az idei első nyolc hónapban 105 százalékos teljesítményt mértek a bázisévhez képest, ám a szeptemberi kereslet visszaesése jól mutatja a piac kiszámíthatatlanságát. Anton Krisztián hangsúlyozta: a mesterséges intelligencia alkalmazása a készletgazdálkodásban és a logisztikai prognózisokban elengedhetetlen, de ez nem a kék galléros munkaerő kiváltását, hanem a folyamatok hatékonyságnövelését szolgálja.

A jelenlegi gazdasági kiszámíthatatlanságban a vállalati működés alapja a rugalmasság, ahol nem a végletekig kidolgozott, hanem a gyorsan aktiválható alternatív forgatókönyvek jelentik a valódi védelmet.

A Heineken Hungária tapasztalatai alapján az FMCG-szektorban a fogyasztói bizalom fokozatos növekedése látható. A vállalat jelentős beruházásokat hajt végre Sopronban: egy hőszivattyús és forró vizes cirkulációs rendszer kiépítésével a csomagolási terület energiaigényének mintegy 50 százalékát fedezik, valamint egy 10 ezer négyzetméteres új raktárat adnak át. Göcsejiné Kiss Rozália kiemelte, hogy az ESG-szempontok (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási mércék) mára a korábbi puszta megfelelési kényszerből valódi versenyelőnnyé váltak.

Göcsejiné Kiss Rozália, a Heineken Hungária ellátási lánc igazgatója.

A panel résztvevői hangsúlyozták a nagyvállalatok és a KKV-szektor közötti termelékenységi szakadék áthidalásának fontosságát. A nemzetközi nagyvállalatok audit- és integrációs programokon keresztül segíthetik a hazai beszállítók digitális és folyamatbeli felzárkózását.

Németh Krisztián rámutatott, hogy a korábbi, extenzív munkaerő-bővülésre épülő növekedési modellt fel kell váltania egy intenzív, termelékenységalapú modellnek. Az elemzők és vállalatvezetők szerint ehhez a kormánynak egyértelmű, kiszámítható működési kereteket és tiszta kommunikációt kell biztosítania a hazai tulajdonú vállalkozások számára.

Címlapkép forrása: Portfolio