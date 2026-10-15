Tomás Sedlacek: Magyarország lehet a régió vezető ereje, amire régóta várunk

Út a magyar euróhoz Mikor jöhet a magyar euró? Találkozzunk a Portfolio első dokumentumfilmjének premier előtti vetítésén.

A volt miniszterelnökünk, Orbán Viktor néhány éve azt mondta, hogy Európa a jelenlegi formájában öt-tíz éven belül nem fog létezni. A jelenlegi magyar kormányfő, Magyar Péter pedig néhány hete azt mondta, hogy Európának el kell döntenie, nyerni akar-e vagy csak túlélni. Kinek van igaza?

Azt szoktam mondani, hogy bizonyos embereket nem kell megsérteni, elég, ha idézzük őket – a többit majd a történelem megmutatja. Hasonló aggodalmakat éltünk már meg a pénzügyi válság idején, amikor sokan úgy látták, az Európai Unió vagy az euró nem éli túl, Görögország kilép az euróövezetből. Ugyanezek az aggodalmak jelentek meg a COVID alatt is.

Ez azért érdekes, mert az Európai Unió és az euró viszonylag új entitás, mégis rendkívül súlyos próbatételeken ment keresztül. Milyen más valuta élt volna túl – alig nyolc évvel az alapítása után – egy ilyen hatalmas globális válságot, amely nem is itt, hanem az Egyesült Államokban kezdődött? Aztán jött a migrációs válság, az energiaválság, és sorolhatnám.

Mindig túléltük, méghozzá úgy, hogy az elmúlt 70 évben nem volt egyértelmű vezetőnk.

Ami engem inkább meglep, hogy nem hallok olyan hangokat Európában, melyek szerint egy vezetőt kellene választani. Pedig háború közepén vagyunk, mégsincs még védelmi miniszterünk sem. Ez olyasmi, amire még a demokrácia teoretikusai sem gondoltak: ők mindig azt mondták, hogy a demokrácia a békés időkre való, de ha háború van, diktátor kell. És ezeket a hangokat most nem hallom.

Szóval nemcsak hogy Európa nem fog összeomlani, de valószínűleg azt a szellemiséget sem fogja megváltoztatni, amelyet az alapító atyák adtak neki. Ez pedig történelmileg egyedülálló szellemiségnek tűnik, amelyben a gazdaságok virágozhatnak. Ami a kérdés második részét illeti:

szerintem az Európai Uniónak nem feltétlenül kell a leggyorsabban növekvő egy főre jutó GDP-vel rendelkeznie. Nem kell minden innovációra rávetnünk magunkat.

A mesterséges intelligencia például sok évig negatív profitú entitás lesz, és mi ingyen kaptuk meg. Nem kell minden divatos szeszélyre ugranunk, bölcsnek kell lennünk. A bölcsesség része pedig, hogy kicsit lassúak, kicsit kevésbé kapkodók és türelmesek legyünk. Most pedig azt látjuk, hogy olyan nagy országok, amelyek nem is ezen a kontinensen vannak – mint Kanada –, az összes lehetséges partner közül minket választottak, pontosan azért, amilyenek vagyunk. Tehát Európa nemcsak hogy nem esik szét, hanem új, igen érdekes tagokat vagy barátokat szerez. Ha engem kérdez,

azt gondolom, a következő évtizedek Európa évtizedei lesznek.

Úgy gondolja, hogy Európának igazi vezetőre van szüksége?

Szerintem gondolati vezetőre van szükségünk, inspirálóra, mint amilyen Václáv Havel, Helmut Kohl vagy mások voltak a történelemben. Most kicsit szellemtelennek, kicsit szellemben szegénynek tűnünk.

Nagyon divatos kritizálni Európát, ami teljesen rendben van, hiszen éppen a kritikán alapulunk. De e kritika közepette magával a kritikával szemben is kicsit kritikusnak kellene lennünk, és fel kellene ismernünk, hogy vezető nélkül építettünk valami igazán egyedülállót.

Tehát biztosan nem egyetlen vezetőre van szükségünl, mint Trump, Hszi Csinping vagy – isten ments – Putyin, mert ez a történelemben soha nem vezetett sehová. Eleinte vonzónak tűnnek a gyors döntések, de ezek a döntések általában nem bölcsek.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

A vitáinkban a barátaim sokszor felvetik: nem lenne-e jobb egy felvilágosult diktátor? De a felvilágosult diktátor demokratikussá válna, ami fenntarthatatlan. Magyarország és Csehország, vagy bármely korábban szocialista tervgazdaság tapasztalatából provokatívan fogalmazva azt mondanám:

a kapitalizmus nem pusztítja annyira a környezetet, mint ahogy a szocializmus tette.

Hogy lehet, hogy a közös tulajdon baloldali védelmét hirdető kommunizmus nem védte meg például a levegőt? Mi lehetne jobb példa a közös tulajdonra, mint a levegő, amin osztozunk? Mégsem sikerült egyetlen kommunista országnak sem annyira megvédenie a környezetet, mint az önző, önközpontú és szabályozatlanul versengő kapitalista Finnországnak vagy Svédországnak.

Szóval ez egy lassan égő folyamat, de a nap végén – akárcsak egy film – ez tűnik jobb megoldásnak: inkább lassan csinálni a dolgokat. Tudom, hogy ez ellentétes a "növekedj, növekedj, növekedj" szemlélettel, de hosszú távon így maradsz talpon. Az ember a saját életében is lassan akarja meghozni a fontos döntéseket, és hagyja, hogy mindenki kritizálja, akivel csak találkozik.

Az európai reformtörekvések kissé lelassultak az elmúlt években, talán a német és francia szélsőjobboldal előretörésétől való félelem miatt. Újra lendületbe hozható ez a reform?

Érdekes, hogy a kritika, amit Európa ellen hallunk balról és jobbról egyaránt, alapvetően az, hogy Európa nem elég európai. Ez sokat elárul, mert nincs követendő példaképünk. Senki nem mondja, hogy Európa nem elég amerikai, nem elég kínai vagy – isten ments – orosz. Nincs más hely a történelemben vagy a jelenlegi geopolitikában, amelyet követhetnénk, ami csak egyet jelenthet: mi vagyunk azok, akiket inkább követnek.

Nézzük például Kínát! Kimerítették sok folyójukat, és sok földjük már termőképtelen az ökológiai pusztítás miatt. És ez felvilágosult diktátorok alatt történik, akik holnaptól eldönthetnék, hogy minden kéményre szűrőt szerelnek.

Európát tehát reformálni kell – szerintem úgy, ahogyan Mario Draghi javasolja. A világ legnagyobb piacává válhatnánk, ha eltávolítanánk a belső béklyókat.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Branko Milanovic a Portfolionak adott videóinterjúban nemrég azt mondta, hogy a lassú és talán kissé nehézkes döntéshozatal Európa nagy hátránya. Ön is így látja?

Igen, ez hátrány. 27 tagállammal van dolgunk, 27 véleményt kell figyelembe venni, és közös megoldást, közös álláspontot kell találni.

Milanovic ugyanakkor azt is mondta, hogy Európának van egy nagy sikertörténete: az országok és az emberek közötti egyenlőtlenségek csökkentése.

Ez igaz, és gyönyörűen látszik a statisztikákban. A világ minden más részén nyílik az olló, Európában viszont egy kicsit záródik. Ha megnézzük az elmúlt 40 év fejlődését, Indiában és Amerikában a leggazdagabb 0,001% vagyona több ezer százalékkal nőtt, Oroszországban pedig 50 000%-kal. Európában viszont ez a növekedés mindössze 140% volt. Tehát a gazdagjaink megosztják vagyonukat a kevésbé tehetősekkel.

Épp ez a lenyűgöző Európában: képesek leszünk itt Einsteineket kitermelni. Miért? Mert minden olyan vállalat, ország vagy entitás, amely nem engedi, hogy a hatalom nélküliek – mint kezdetben Greta Thunberg vagy Einstein – hangja hallható legyen, megfosztja magát a gazdasági növekedés egyik leggazdagabb forrásától.

De a döntésképtelenség mégiscsak Európa versenyhátránya.

Vegyük példának az Oroszországgal folytatott háborút. Amerika egy nagyon erős és határozott vezetővel lépett be, de nem jutottak előbbre, mint mi a 27 tagállammal. Sőt, szerintem éppen jó, hogy nem reagálunk az orosz provokációkra úgy, ahogyan azokat eredetileg szánták. Tehát még egy olyan erős vezetővel is, mint Trump, az oroszországi háború nem mozdult el. Nincs tehát jobb megoldás annál, mint amihez mi lassan elérkezünk.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Hét évvel ezelőtt adott egy interjút a Portfolionak. Akkor arról kérdeztük, hogyan néz majd ki a világ és Európa húsz év múlva, 2040-ben. Ön azt mondta, hogy a közép-kelet-európai országoknak be kell vezetniük az eurót, különben Európa másodosztályú tagjai lesznek. Mit gondol az új magyar kormányzat euróbevezetési terveiről?

Szerintem Magyarország most a régió olyan vezető ereje lehet, amire régóta várunk.

A régiónk vezető szerepe kezdetben Csehországé volt, aztán Magyarországé, majd Lengyelországé. Önöknek és az én országomnak is régen be kellett volna vezetnie az eurót – amikor megkérdeznek, mindig azt mondom, hogy 2009-ben, mert akkor elkerülhettük volna a pénzügyi válságot és a devizahiteles problémát. Azt az érvet, hogy a központi bankok elvesztenék önállóságukat a közös valutával, mindig megkérdőjelezem. A cseh jegybanki barátaimnak mindig azt mondom: akkor értékeljétek le a cseh koronát 20%-kal, az fiskálisan ingyen lenne, és versenyelőnyt szereznénk! Erre mindig azt felelik, hogy ez nem olyan egyszerű. Pontosan. Éppen ellenkezőleg: valahányszor probléma van, az európai valutába kapaszkodunk.

Az euró persze nem csoda, amely mindent megold, de eggyel kevesebb probléma. Számomra az eurózóna tagjának lenni olyan, mint egy jó egyetemen jó diplomát szerezni.

Milyen további előnyöket lát a bevezetésben?

Ha az euróra összpontosítunk, az egyfajta horgonyt ad, a politikusok határidőt kapnak. Ahogy diákként is: ha nem volt határidő, sosem csináltunk semmit. Ez most öt év határidőt ad, és addigra készen kell állni. Emellett az euróval nem lehet olyan könnyű megoldásokkal átvészelni a nehéz helyzeteket, mint a leértékelés. Reformálni kell a munkaerőpiacot, a kínálati oldalon kell változtatni. Ha a valuta rögzített, csak ezek az opciók maradnak a gazdaság hatékonyságának növelésére. Ha viszont lebegő a valuta, kevesebb a motiváció a valódi, nehéz változtatásokra, mert a valuta elvégzi ezeket helyettünk. A gazdaság hosszú távú előrevitele a leértékelés vagy a leértékelődés reményében nem járható út egy olyan fejlett gazdaság számára, mint a miénk.

A mostani magyar lépés felélesztheti az euró bevezetésére való törekvést Csehországban és Lengyelországban is?

Természetesen.

Ha a magyar euróbevezetés sikertörténet lesz a következő öt évben, akkor Csehország és Lengyelország követni fogja, ebben teljesen biztos vagyok.

Ott van ugyanis Szlovákia példája, ahol oly sokan féltek az inflációtól, ami nem következett be. A szlovák gazdaság egyszerűen szilárdabban gyökerezik Európába. Van itt persze politikai veszély is. Isten ments, hogy Európa túl fáradt legyen, és kialakuljanak jobban és kevésbé integrált országok – ami Magyarországot és Csehországot is fenyegette! Mi még mindig gyakran lelkesedés nélküli tagjai vagyunk az EU-nak.

Egy nap, akár holnap, megtörténhet, hogy a régebbi Európai Unió nyugati része azt mondja: vagy teljesen integrálódtok, vagy senki földjén maradtok, mint ahogyan Ukrajna is magára maradt – és nézzük, mi történt.

Ha ez a nap holnap jönne el, Csehországnak esélye sem lenne a gyorsan integrálódó blokkban lenni. Ennek óriási politikai, de katonai következményei is lennének, mert Oroszország nem szégyelli, hogy terjeszkedni akar az egykor birtokolt régiókba. Ennek pedig messzemenő gazdasági következményei vannak.

Valahányszor a régiónkat elszakították a Nyugattól, rosszul jártunk.

Fotó: Mónus Márton/Portfolio

Mit jelenthet az euróbevezetés a vállalkozások számára?

Egy általános hüvelykujjszabály, hogy legyünk olyan közel a sikeres országokhoz, amennyire csak lehet, működjünk együtt velük, használjuk ugyanazt a nyelvet, és ideális esetben ugyanazt a valutát is.

Vegyük példának, hogy valaki cipőt gyárt. A legjobb cipőre kellene koncentrálnia a lehető legalacsonyabb áron. De ma egy üzletembernek azon is gondolkodnia kell, hogy fedezze-e a devizakockázatot, vegyen-e opciót. Ha bevezetjük az eurót, eggyel kevesebb a gond, ami különösen hasznos a pénzügyi válságok idején.

Mindig egy kicsit gúnyolódom a cseh – és magyar – kollégáimon: bankokban és nagyobb cégeknél közgazdászok százai, talán ezrei dolgoznak azon, hogy megjósolják a helyi deviza és az euró árfolyamának alakulását. Ez lehetetlen feladat, soha senki nem találja el pontosan, de az ország legokosabb emberei töltik az idejüket az árfolyam előrejelzésével. Szlovákiában viszont minden kisgyerek tudja, hogy jövőre az euró árfolyama pontosan egy az egyhez lesz. Tehát eggyel kevesebb a gond, és működik. Ez működött még Görögországban is – nincs olyan ország, amely elhagyta volna az eurót. Szlovákiában sem volt sikertelen, nem hozott gazdasági összeomlást, ahogy sok kollégánk jósolta. Tehát igen: minél több ország csatlakozik az euróhoz, annál jobb méretgazdaságosságot érünk el.

A mesterséges intelligencia hihetetlen gyorsasággal fejlődik. Hogyan alakíthatja át az életünket? Máris egyfajta virtuális valóságban vagy mátrixban élünk?

Mindenképpen egyfajta mátrixban dolgozunk. A szavak szférájában mozgunk, amelyet nem is látunk. A gazdaság 70 százaléka valójában szavakkal való kereskedés – még a kamatláb is végső soron csak egy szó. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy Budapesten vagy Kuala Lumpurban élünk és dolgozunk, amíg van internet. Ezt nevezem az internet új köztársaságának.

Érdekes, hogy a világot megosztottnak látjuk, és sok tekintetben valóban az is. Másfelől viszont az interneten a világ soha nem volt még ennyire egységes. Egy indiai földműves úgy beszélhet egy cseh vagy magyar egyetemistával, mintha egymás mellett ülnének. Nem csoda, hogy annyi vita van – és ez a vita jó. Miközben tehát a világ megosztott, és háborúkat vív, az interneten példátlan egységesülést látunk.

A mesterséges intelligenciával gyakran az történik, ami a technológia világában máskor is: sokáig úgy tűnik, semmi sem változik, aztán hirtelen túl sok lesz. Élénken emlékszem, hogy Európában mindenki azt mondta: nincs itt elég mesterséges intelligencia, túlszabályozunk, több európai AI kellene, elveszítjük az előnyünket. Aztán telt-múlt az idő, és most azt mondjuk: túl sok az AI, kérem, szabályozzák jobban. Így a szabályozók, anélkül hogy tudták volna, végül egész jól eltalálták az átlagot. Ami tavaly túlzott szabályozásnak tűnt, az idén már nem tűnik elégnek.

Ez a 27 ország előnye, amelyek vitatkoznak és lassan hoznak döntéseket – de ezek a döntések jobbak lesznek.

Nézzük meg például Kínát: a vezető egy reggel felébred, és azt mondja, építünk ide egy várost, másnap pedig már a buldózerek dolgoznak, aztán kísértetvárosok lesznek belőle, amelyekben senki sem él. Ez Európában nem történik meg, és Amerikában sem. Egy másik példa az autóipar erősen bírált európai szabályozása. Én mindig megkérdezem: és mi van Detroittal? Detroitban nincsenek európai szabályozások, mégis egy béklyóba vert város – olyan állapotban, amilyet Európában nem látunk.

Amikor tehát bíráljuk az Európai Uniót, azt is meg kell néznünk, hogy melyik ország működik jobban, vagy melyik történelmi korszakban működött jobban. És erre nehéz válaszolni. Nemrég voltam egy konferencián Svájcban, ahol mindenki a kapitalizmust ostorozta. Feltettem egy egyszerű kérdést: volt-e valaha jobb korszak a világ történetében, amely inspirálhatna minket? Senki nem tudott mondani semmit. Erre azt mondtam: jó, lépjünk ki a valóságból a fikció világába,

a Mátrixban, a Star Warsban, a Gyűrűk Urában leírtak-e valaha olyan földi édent, amely jobb lenne annál, mint amiben most élünk?

És még ott, a fikció birodalmában sem tudott senki semmit mondani. Ezért mindig azt mondom: bíráljuk csak, de zárójelben tegyük hozzá, ez valószínűleg a legjobb rendszer, amink van.

Címlapkép forrása: Mónus Márton/Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.