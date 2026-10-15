Válságba sodródott a fővárosi sürgősségi ellátás - Már a minisztériumok is reagálnak a helyzetre

A fővárosi belgyógyászati ellátás kapacitáshiánya láncreakciót indított el, ugyanis az osztályok már nem tudják átvenni a pácienseket, így a sürgősségi részlegek is túlzsúfolttá váltak, ami már az új betegek felvételét is akadályozza. A krízist tovább mélyíti, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház hónapok óta súlyos humánerőforrás-problémákkal küzd, a kistarcsai Flór Ferenc Kórház pedig egy kialakulóban lévő calicivírus-járvány miatt kényszerült ellátások lemondására. Jelenleg mintegy 750 budapesti belgyógyászati beteg – köztük nagyjából 200 hajléktalan – megfelelő elhelyezése ütközik komoly nehézségekbe.

Az Egészségügyi Minisztérium megerősítette a lapnak a válsághelyzet meglétét.

Tájékoztatásuk szerint a kórházak napi terhelése az elmúlt időszakban nem nőtt drasztikusan, azonban az aktív ágyak mintegy harmadát olyan krónikus betegek foglalják el, akik orvosi kezelést már nem, csupán szociális gondoskodást vagy tartós ápolást igényelnek. Ezt tetézi a kritikus mértékű ápolóhiány, ami miatt a meglévő ágyakat sem tudják maximálisan kihasználni.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a lapnak küldött válaszában hangsúlyozta, hogy a probléma rávilágít az egészségügyi és a szociális ellátórendszer végletesen leromlott állapotára, a nehézségeket pedig a beszűkült kapacitások és a felhalmozódott strukturális hiányosságok okozzák. A tárcavezető szerint a hosszú távú megoldást a szakdolgozói bérek rendezése és egy kiszámítható ápolói életpályamodell megteremtése jelentheti.

A helyzet enyhítésére az Egészségügyi Minisztérium, az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ), az Országos Mentőszolgálat, valamint a Szociális és Családügyi Minisztérium bevonásával indultak egyeztetések. Az OKFŐ külön stratégiai és operatív csoportot hozott létre a betegforgalom folyamatos nyomon követésére és a szabad kapacitások összehangolására.

A legfőbb cél az aktív belgyógyászati ágyak felszabadítása a krónikus betegek szociális intézményekbe történő áthelyezésével.

A túlterhelt ellátórendszer tehermentesítése érdekében a minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy egészségügyi panaszukkal elsőként a háziorvosukat keressék, lehetőleg napközben, a rendelési időben. Munkaidőn kívül az 1830-as orvosi ügyeleti szám hívását javasolják, továbbá arra kérnek mindenkit, hogy csak valóban indokolt, súlyos esetben hívjanak mentőt.

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