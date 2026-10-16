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Gazdaság

A cégek már váltanak: lassan, de biztosan nő az elektromos autók aránya

Portfolio
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Az elektromos autózás Magyarországon még lemaradásban van az európai átlaghoz képest, de a trend egyértelmű: a céges vásárlók húzzák a piacot, miközben a benzines és dízel modellek aránya fokozatosan csökken. A videóban szó esik arról is, hogyan reagálnak az autógyártók a változó igényekre, és miért marad kulcskérdés a többféle hajtáslánc párhuzamos kínálata. A BMW példáján keresztül az is látszik, hogy a klasszikus modellek, az elektromos újdonságok és a jövő technológiái egyszerre formálják az autópiac következő éveit. Debrecen, a Neue Klasse és az új generációs modellek mind azt jelzik: nagy átalakulás előtt áll az iparág. Az MHC Mobility éves rendezvényén jártunk.

A flottapiac aktualitásairól, a BMW és BYD jövőbeni márkastratégiájról kérdeztük a cégvezetőket. Az MHC Mobility éves rendezvényén jártunk.

Kövesdán Balázs, az MHC Mobility kereskedelmi vezetője: Kövesdán Balázs szerint Magyarország az elektromos autózásban még elmarad az európai átlagtól, de fokozatosan zárkózik fel: míg Európában 12–14 százalék körül bővül a piac, itthon ez inkább 9–10 százalék. Úgy látja, a fejlődést elsősorban a vállalati vásárlók húzzák, hiszen „Magyarországon inkább a cégek vásárolnak elektromos autót”, miközben a trend egyértelmű: „a benzin, dízel szépen csökken”, az elektromos modellek aránya pedig nő.

Salgó András, a BMW Magyarország vállalati kommunikációs vezetője: Salgó András arról beszél, hogy a BMW hosszú ideje „technológiai nyitottsággal” működik, vagyis a klasszikus benzines és dízel modellek mellett plug-in hibrid, elektromos, később pedig hidrogén-üzemanyagcellás hajtásláncokat is kínál. Szerinte a márka ereje éppen abban van, hogy „mindenféle ügyféligényt” ki tud szolgálni, miközben a debreceni gyártás, a Neue Klasse technológia és az érkező új modellek a következő évek BMW-kínálatát is meghatározzák.

Jeremy Wang, a BYD Europe regionális országigazgatója szerint a BYD számára az egyik legfontosabb feladat a magyarországi hálózat bővítése: az értékesítési pontok mellett az aftersales, vagyis az értékesítés utáni szolgáltatások fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyeznek. Mint fogalmazott, céljuk, hogy „minden értékesítési ponton helyben is elérhető legyen az aftersales szolgáltatás”, emellett magyarországi alkatrészraktárt nyitnak, ahonnan kevesebb mint 12 órán belül juthatnak el az alkatrészek a márkakereskedésekbe, jelentősen csökkentve az ügyfelek várakozási idejét.

A cikk és a videó megjelenését az MHC Mobility támogatta.

Címlapkép forrása: Portfolio

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