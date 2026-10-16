A Fed elnöke nem mondott semmit az októberi kamatdöntésről, de a piac örül ennek is

Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke egy bangkoki előadásán nem oszlatta el azokat a piaci várakozásokat, amelyek szerint a jegybank az október végi ülésén szinten tartja az irányadó kamatot. A nyilatkozat hatására csökkentek a további kamatemelésre tett piaci tétek, míg a részvénypiacok emelkedésnek indultak. - írja a Bloomberg.

Warsh a Nemzetközi Valutaalap éves közgyűlésének keretében tartott pénteki pódiumbeszélgetésen nem tett érdemi kijelentést a monetáris politikáról vagy a gazdasági kilátásokról. Csupán annyit ismételt meg, hogy a Fed biztosítani fogja az árstabilitást, valamint utalt a szeptemberi, 25 bázispontos kamatemelésre – amely 2023 óta az első volt –, és amelyet a testület mind a 19 tagja támogatott. Warsh hangsúlyozta, hogy nem kívánja előre elkötelezni magát az év hátralévő üléseinek kimenetelét illetően.

A befektetők gyorsan reagáltak az elhangzottakra, így az október 27–28-i kamatdöntő ülésre vonatkozó emelési valószínűség a korábbi 27 százalék körüli szintről 15 százalék alá esett. Az S&P 500 határidős jegyzései pluszba fordultak, a dollár pedig gyengült. Derek Tang, a Monetary Policy Analytics közgazdásza szerint egyértelmű volt, hogy Warsh nem szándékozott semmi olyat mondani, amit a piac szigorításként értelmezhetne.

A Goldman Sachs Jan Hatzius vezette elemzőcsapata arra számít, hogy a Fed októberben tart egy szünetet, majd decemberben hajtja végre az év utolsó kamatemelését.

A Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) több tagja is jelezte az elmúlt hetekben, hogy további szigorításra lehet szükség, ám a következő lépés előtt még van idejük adatokat gyűjteni.

Warsh a mesterséges intelligenciáról is beszélt, amelyet élete legfontosabb innovációjának nevezett, ugyanakkor jegybanki szempontból óvatosságra intett. Mint fogalmazott, az MI először a gazdaság keresleti oldalán jelentkezik, mielőtt a kínálati oldalon is éreztetné a hatását, ami rövid távon az aggregált kereslet növekedését okozza. Központi bankárként ezt sokként kell kezelni – tette hozzá. Több Fed-tisztségviselő is hasonló aggodalmakat fogalmazott meg, felvetve, hogy az MI-beruházások felfutása a gazdaság túlfűtöttségéhez vezethet.

A Fed elnöke bejelentette, hogy a termelékenységgel és foglalkoztatással foglalkozó munkacsoportja – amely többek között az MI gazdasági hatásait vizsgálja – november 16-án nyilvános meghallgatást tart a San Francisco-i öböl térségében. Ez egyike annak az öt munkacsoportnak, amelyek az év végén vagy 2027 elején terjesztik elő javaslataikat az FOMC számára.

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