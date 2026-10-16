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Gazdaság

A hétvégén tisztítják a Margit hidat és a Petőfi hidat

MTI
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Hétvégén két budapesti hidat is megtisztítanak a Budapesti Közművek munkatársai. Szombaton a Margit hidat, vasárnap pedig a Petőfi hidat mossák le, mindkét napon reggel fél héttől délután fél négyig. A munkálatok során környezetkímélő tisztítószert és nagynyomású, vizes technológiát használnak. A tisztítás a hidak északi, Pestről Budára vezető oldalán kezdődik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejeződik be.

A Budapesti Közművek munkatársai szombaton a Margit hidat, vasárnap pedig a Petőfi hidat tisztítják meg - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint

  • szombaton 6.30 és 15.30 között a Margit hidat,
  • vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi hidat

mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A tisztítás mindkét napon a hidak északi, Pestről Budára vezető oldalán kezdődik és a déli, Budáról Pestre vezető oldalán fejeződik be.

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