A hétvégén tisztítják a Margit hidat és a Petőfi hidat

Hétvégén két budapesti hidat is megtisztítanak a Budapesti Közművek munkatársai. Szombaton a Margit hidat, vasárnap pedig a Petőfi hidat mossák le, mindkét napon reggel fél héttől délután fél négyig. A munkálatok során környezetkímélő tisztítószert és nagynyomású, vizes technológiát használnak. A tisztítás a hidak északi, Pestről Budára vezető oldalán kezdődik, és a déli, Budáról Pestre vezető oldalon fejeződik be.

A Budapesti Közművek munkatársai szombaton a Margit hidat, vasárnap pedig a Petőfi hidat tisztítják meg - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint

szombaton 6.30 és 15.30 között a Margit hidat,

vasárnap 6.30 és 15.30 között a Petőfi hidat

mossák környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A tisztítás mindkét napon a hidak északi, Pestről Budára vezető oldalán kezdődik és a déli, Budáról Pestre vezető oldalán fejeződik be.