A kormány megszüntet egy rendfokozatot

Megszűnhetnek a címzetes rendfokozatok a rendvédelemben, a hivatásos állomány tagjai pedig a pályájuk során elért legmagasabb rendfokozatukat viselhetnék. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentése szerint a benyújtandó javaslat alapján a megszerzett rendfokozat egy átszervezés vagy beosztásváltás miatt sem veszhetne el. Kivételt csak a fegyelmi és minősítési esetek jelentenének. A miniszter úgy fogalmazott, hogy a rendfokozat a hivatásos pálya, a szolgálati évek és a szakmai tapasztalat elismerése.

Megszüntetnék a címzetes rendfokozatokat a rendvédelemben, a hivatásos állomány tagjai pedig a pályájuk során elért legmagasabb rendfokozatukat viselnék – jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter. A benyújtandó javaslat szerint

a már megszerzett rendfokozat pusztán egy átszervezés vagy beosztásváltás miatt sem veszhetne el.

A változtatás alól a fegyelmi és minősítési esetek jelentenének kivételt. A belügyminiszter a rendfokozatot a hivatásos pálya, a szolgálati évek és a szakmai tapasztalat elismeréseként írta le.

Mit jelent a címzetes rendfokozat?

A címzetes rendfokozat olyan rang vagy rendfokozati cím, amelyet valaki elismerésként, tiszteletből vagy státuszként viselhet, de nem feltétlenül jár együtt az adott rendes rendfokozathoz tartozó beosztással, hatáskörrel, szolgálati jogosítványokkal vagy illetménnyel.

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