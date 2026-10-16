Ahol jól alkalmazzák, ott nem a munkát, hanem a terhet veszi el az AI

A hazai vállalatok jelentős lemaradásban vannak a mesterséges intelligencia európai szintű alkalmazásában, pedig a technológiai átállás elkerülhetetlen a jelenlegi makrogazdasági és iparági átrendeződések közepette. Miközben a munkavállalók részéről ugrásszerűen megnőtt az igény a digitális kompetenciák fejlesztésére, sok cég továbbra is vonakodik a stratégiai szintű megújulástól. A jövőállóság kulcsa az új eszközök megfelelő értelmezése, amivel kapcsolatban Pál Benedek, a Nexly társlapítója a Portfolio Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026 konferenciáján rámutatott: az AI nem az embert váltja ki, hanem a terhet. Nem a csapatunk létszámát kell lefelezni, hanem a jelenlegiből sokkal többet kihozni.

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A hazai vállalatok digitalizációs és AI-érettsége jelenleg komoly lemaradásban van az európai átlaghoz képest. Egy friss Eurostat-kutatás adatai alapján az Európai Unión belül a tíz főnél nagyobb cégek húsz százaléka használ mesterséges intelligenciát a mindennapi működésében, míg Magyarországon ez az arány mindössze tíz százalék. Pál Benedek, a Nexly társalapítója a munkafolyamatok és a mérések fontosságára hívta fel a figyelmet előadásában. Kiemelte, hogy a sikeres bevezetéshez olyan területekkel érdemes kezdeni, ahol az eredmények már számszerűsíthetők.

Pál Benedek, a Nexly társalapítója.

A szakember tapasztalatai szerint a feladatok kilencven százaléka olyan hibrid kategóriába esik, ahol az ember és a gép egymást segítve dolgozik együtt. Meglátása szerint az egyre népszerűbb hangalapú asszisztensek a kereskedelmi képviselőknek boltonként huszonöt percet takarítanak meg, ami napi két plusz partner meglátogatását teszi lehetővé. Az ajánlatadási folyamatok pedig két-három napról akár két-három órára is lerövidülhetnek.

Az AI nem embert vált ki, hanem terhet. Nem arra kell használnunk a mesterséges intelligenciát, hogy a csapatunk létszámát lefelezzük, hanem arra, hogy a jelenlegi csapatunkból sokkal többet kihozzunk

– mondta el Pál Benedek.

A technológiai átállás ugyanakkor jelentős humánerőforrás-kihívásokkal is párosul, amit a Grafton Recruitment kutatása is alátámaszt. A felmérés részleteit bemutató üzletágvezető, Farkas Tamás szerint a hazai vállalatok harmincnyolc százaléka egyáltalán nem tervez mesterséges intelligenciát bevezetni. Ezzel párhuzamosan a munkavállalói oldalon negyvenről hetven százalékra ugrott az igény a vállalati képzések iránt.

A mindennapi integráció kapcsán Varga Zoltán, a Magyar Suzuki HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek operatív igazgatója elmondta a rendezvény délutáni kerekasztalbeszélgetésén, hogy a ChatGPT és a hasonló eszközök bevonásakor a szervezetekben először az időmegtakarítás, a minőségjavulás és a döntés-előkészítés alapelveit kell lefektetni.

Balról: Varga Zoltán, a Magyar Suzuki HR, Vállalati szolgáltatások, Jogi és Compliance Ügyek operatív igazgatója, Kiss Gergely, az Attrecto elnöke, a Signifer Csoport igazgatósági tagja, és Farkas Tamás, a Grafton Recruitment üzletágvezetője.

A munkahelyek elvesztésétől való félelem helyett inkább az önképzésre és a kritikus gondolkodásra érdemes fókuszálni, hiszen a feladatkörök hamarosan radikálisan átalakulnak. Aki nem hajlandó alkalmazkodni ehhez a változáshoz, annak a munkáját bizonyosan el fogja venni az AI – tette hozzá Kiss Gergely, az Attrecto elnöke, a Signifer Csoport igazgatósági tagja.

Ki kell szabadulni a német ipar függéséből

A német ipar szerkezeti problémái, az ázsiai konkurencia és a technológiai váltás kényszere miatt a hazai feldolgozóiparnak a magasabb hozzáadott értékű, új területek – mint a védelmi ipar és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó gyártás – felé kell nyitnia – értékeltek a következő panelbeszélgetés résztvevői.

Németországban a GDP növekedése továbbra is 1,8 százalékos szinten áll, az ipari megrendelések volumenében ugyanakkor az átlaghoz képest tízszázalékos ingadozások tapasztalhatók. Ez a hullámzás a gazdaság mélyreható szerkezeti átalakulására utal, amelynek az európai és a hazai autóipar az egyik fő elszenvedője. A szektorra nehezedő nyomást egyrészt az intenzív kínai elektromosautó-export, másrészt az elektromos átállással (EV) és a mesterséges intelligencia (AI) térnyerésével járó technológiai váltás okozza.

Középen: ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezető igazgatója.

A közép-keleti-európai régió – beleértve Magyarországot, Szlovákiát, Csehországot és Lengyelországot – az elmúlt évtizedekben az autóipari és feldolgozóipari termelés meghatározó központjává (manufacturing hub) vált. A magasabb energiaárak, a növekvő munkabérek és a gyengülő európai versenyképesség miatt azonban a kizárólag olcsó munkaerőre építő modell fenntarthatatlanná vált. Boross Ákos, a Moore Hungary Managing Partnere szerint a ciklikus keresletcsökkenésre hatékony likviditásmenedzsmenttel lehet válaszolni, míg a technológiai transzformációhoz összetett finanszírozási struktúrákra és hosszú távú stratégiai fejlesztésekre van szükség.

A magyar feldolgozóipar korábbi alappillérei – az olcsó munkaerő, a kedvező energiaárak és a könnyen elérhető hitelek – megbicsaklottak, ezért a fennmaradáshoz elengedhetetlen a magasabb technológiai szintet képviselő, niche iparágak felé történő gyors profilváltás

– ezt pedig már ifj. Büttner Tamás, a Büttner Kft. ügyvezető igazgatója mondta, ahol a vállalat termelésének 80 százalékát adó szerszámgyártás – amelynek 70 százaléka közvetlen nyugat-európai és német exportra ment – aránya napjainkra mintegy 10 százalékra esett vissza. A kieső volumen pótlására a cég négy-öt kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) projektet indított el, és áttért a chipgyártáshoz kapcsolódó alkatrészek, valamint a védelmi ipari termékek – például fegyverhangtompítók – gyártására, a terjeszkedést pedig a Moore tanácsadó céggel együttműködve, kockázati tőke bevonásával finanszírozza.

Boross Ákos, a Moore Hungary Managing Partnere.

A multinacionális technológiai szektor jelenléte felértékelődik a kizárólagos autóipari kitettség csökkentésében. A Komáromban működő, 26-27 éves hazai múlttal rendelkező Foxconn exportvolumene a számítások szerint elérheti a három német autógyár magyarországi tevékenységének együttes kivitelét.

Túl kell lépnünk azon a szemléleten, hogy más nemzetek gazdasági oldalkocsijaként létezünk: nem a leosztott lapokkal rendelkező, éles árversenyt hozó piacokra kell utólag betörni, hanem az új technológiai hullámok elsődleges beszállítójává kell válni

– mondta Németh Gábor, a Foxconn Csoport operációs és üzletági területekért felelős helyettes alelnök.

Németh Gábor, a Foxconn Csoport operációs és üzletági területekért felelős helyettes alelnöke.

A jövőbeli növekedési lehetőségeket a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardvergyártás, a védelmi ipar, valamint a magas mérnöki know-how-ra épülő niche-piacok jelentik. A piaci szereplők hangsúlyozzák, hogy a gazdaságpolitikai és finanszírozási környezetnek a kísérleti innovációk piacosítási képességét, valamint a magasabb hozzáadott értékű termelésre való átállást kell prioritásként támogatnia.

Nyugat-magyarországi Economic Forum 2026

A stratégiai és technológiai váltások sikere végső soron a munkahelyi közösség minőségén és a vezetői struktúrán múlik. Ezt bizonyította a konferencia utolsó előadásában Szabó Tamás, a Strategic Teamwork 24 Kft. ügvezetője, aki szerint a versenysport világa erre kitűnő tapasztalati párhuzamot kínál. A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata hét Bajnokok Ligája-aranyérmet és tizenegy bajnoki címet nyert olyan nemzetközi közegben, ahol a különböző hátterű játékosok közötti bizalom és a nyílt kommunikáció alapvető mérföldkőnek bizonyult. A modern cégvezetők számára a legfőbb tanulság, hogy a szervezet teherbíró képességét az őszinte visszacsatolás, a mérgező légkör felszámolása és a mentális egészség támogatása teremti meg.

Címlapkép forrása: Portfolio