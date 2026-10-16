Az IMF szerint még egy japán kamatemelés benne lehet a pakliban

Rahul Anand, az IMF Japánért felelős misszióvezetője egy pénteki interjúban elmondta, hogy

a valutaalap alapforgatókönyve szerint még egy japán kamatemelésre van szükség az irányadó kamat semleges szintjének eléréséhez.

Az IMF továbbra is az 1,1 és 2,2 százalék közötti sávba teszi a semleges kamatlábat, amelynek központi becslése 1,5 százalék körül alakul. A japán jegybank jelenlegi 1,25 százalékos irányadó kamata így már e sáv alsó tartományában helyezkedik el. A misszióvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fokozott globális bizonytalanság miatt elengedhetetlen az adatvezérelt és rugalmas megközelítés.

Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban Anand kifejtette, hogy a magas energiaárak és a vállalatok egyre gyakoribb költségáthárítása miatt az áremelkedési nyomás tartós maradhat.

Előrejelzése szerint a japán infláció átmenetileg 2 százalék fölé emelkedik, majd a jövő év végére visszaközelít ehhez a szinthez. Ueda Kazuo, a BOJ kormányzója korábban közölte, hogy a maginflációs trend közeledik a jegybank 2 százalékos céljához, és a bank várakozásai szerint 18 hónapon belül az alapfolyamatok tartósan összhangba kerülnek a kitűzött céllal.

A piacok jelenleg 5 százalék alatti valószínűséget áraznak a két hét múlva esedékes jegybanki ülésre vonatkozóan, az év végéig viszont már 82 százalékos esélyt látnak egy újabb kamatemelésre. Sajtóértesülések szerint a döntéshozók nem hajlanak az egymást követő szigorításokra, ám a decemberi lépést sem zárják ki.

A költségvetési politikára térve Anand elismerően nyilatkozott Japán fiskális teljesítményéről, mivel az erősebb adóbevételek és a kiadások visszafogása javították a helyzetet, így a Valutaalap alapforgatókönyve szerint az államadósság GDP-arányos mutatója csökkenő pályára állhat. Ugyanakkor figyelmeztetett arra is, hogy Japán adósságterhe továbbra is rendkívül magas, és az emelkedő finanszírozási költségek, valamint az elöregedő társadalom okozta kiadási nyomás miatt elengedhetetlen a fiskális fegyelem fenntartása.

Takaicsi Szanae miniszterelnök hivatalba lépése óta számos kiadási tételt jelentett be – az élelmiszerek forgalmi adójának kétéves csökkentésétől a stratégiai iparágakat célzó hosszú távú beruházási programig –, anélkül hogy egyértelműen tisztázta volna ezek finanszírozási forrásait. Ez a bizonytalanság is hozzájárult ahhoz, hogy a japán államkötvények hozama a hónap elején 30 éves csúcsra ugrott. A kormány jelenleg mintegy 200 meglévő állami alapot és különböző adókedvezményeket vizsgál felül az év végi költségvetési tervezés részeként. Anand szerint a megtakarítási lehetőségek reálisak, egyúttal kiemelte egy hiteles, közép- és hosszú távú fiskális keretrendszer fontosságát, amely világos pályát jelöl ki az államadósság GDP-arányos csökkentésére.

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