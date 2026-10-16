Bár lemondott az energetikai államtitkár, a magyar szélenergia-programot nem fújta el a szél

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Tótth András energetikai államtitkár kedd esti lemondása az új magyar energiastratégia kidolgozásának kellős közepén érte a szaktárcát, egyelőre azonban semmi nem utal arra, hogy a kormány emiatt felülvizsgálná a szélerőművek telepítésére vonatkozó ambiciózus terveit. A volt államtitkár legutóbbi megszólalásai szerint 2040-ig akár 6 gigawattot meghaladó, 2040 és 2050 között pedig összesen 8 gigawattnyi szélerőmű-kapacitás épülhet ki Magyarországon – a jelenlegi 0,325 gigawattról. Számítások szerint egy ilyen, korszerű turbinákból álló flotta évente akár 21 terawattóra áramot termelhetne, ami a hazai villamosenergia-felhasználás ötödét-negyedét fedezhetné, tehát többszörösen meghaladná az előző kormány célszámait.

Az áprilisi kormányváltás után a hosszabb távú magyar energiastratégiában is változások várhatóak, és amint azt Tótth András - azóta már lemondott - energetikáért felelős államtitkár korábban elmondta, a szaktárca egy új energiastratégia keretrendszerén dolgozik, amely az év végéig készülhet el, és amelyben kiemelt szerepet szánnak a szélenergiának.

A lemondás körülményeit ezekben a cikkekben foglaltuk össze:

Bár a személyi változás az új energiastratégia kidolgozásának időszakában történt, egyelőre nem utal semmi arra, hogy a kormány emiatt felülvizsgálná a szélerőművek telepítésére vonatkozó terveit, így azok várhatóan az államtitkár távozása után is érvényben maradnak.

A volt energetikai államtitkár az előző heti Portfolio Energy Investment Forum 2026 konferenciánkon még arról beszélt, hogy a modellezések alapján 2040-ig akár 6 gigawattot meghaladó szélerőmű-kapacitás is gazdaságosan illeszkedhetne a magyar villamosenergia-rendszerbe, ezt követően pedig tovább bővülhetne a szeles kapacitás.

Sőt, egy korábbi eseményen azt mondta, hogy

a szélprogram keretében összesen 8 gigawattnyi szélerőmű-kapacitás kiépítésével számolnak, amely a tervek szerint 2040 és 2050 között valósulhat meg teljes egészében

A megfogalmazás alapján nem teljesen egyértelmű, hogy a 8 GW a 2050-ig célul kitűzött teljes hazai szeles kapacitásra vonatkozik-e, avagy az akkor már működő állományon felüli, kifejezetten a 2040-es évtizedben megvalósítandó új szélprogram keretében tervezett többlet kapacitásra (erre vonatkozó kérdésünkre egyelőre a szaktárca sem válaszolt), de az előzmények és a kontextus alapján valószínűleg az előbbiről van szó. Ugyanakkor, ahogy a napelemes kapacitás esetében láthattuk, a valóság végül akár messze túl is szárnyalhatja a kitűzött célokat.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium és a tárcát vezető Kapitány István már júniusban bejelentette, hogy 2030-ig összesen 4000 megawattnyi (MW) új szélerőmű-kapacitás hálózati csatlakozását lehetővé tevő pályázat jöhet. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a miniszter felkérésére augusztus 30-án ki is írta az első új pályázatot, amely több mint 700 MW-nyi új szélerőmű hálózati csatlakozása előtt nyit utat; ezt követően pedig évente legalább egyszer kellene további szélerőművi csatlakozási pályázatokat indítani 2030 végéig a 4 gigawattos (GW) cél elérése érdekében.

A 4 GW új szélerőművi kapacitás reálisan 2032-2034 körül érhető el, ami tehát 2040-ig akár több mint 6 GW-ra, 2050-ig pedig 8 GW-ra bővülhet a jelenlegi 0,325 GW-ról

- összevetésül: az előző kormány a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 2024-es verziójában 2030-ra 0,4-1,1, 2040-re 0,7-2, 2050-re pedig 0,7-3 GW beépített hazai szélerőmű kapacitással számolt.

Hogy a teljes magyar beépített villamosenergia-termelő kapacitás nagysága hogy alakulhat a következőkben, az meglehetősen bizonytalan (lásd például Paks II. projekt), és az egyes technológiák jelentősen eltérő rendelkezésre állása miatt ez a mutató nem is ad szemléletes képet a szélerőművek rendszerben betöltendő szerepéről. Ennél jóval plasztikusabban érzékeltethető a tervezett új turbinák jelentősége, ha várható termelésüket igyekszünk az előre jelzett országos villamosenergia-termeléshez és -felhasználáshoz viszonyítani.

A jelenleg is működő maréknyi itthoni turbina éves átlagos kihasználtsága nagyjából 21 és 26% között alakult az elmúlt másfél évtizedben, vagyis termelésük nagyjából a névleges teljesítményük ekkora részének felelt meg.

Ezzel szemben a következő években telepítendő új, korszerű szélerőművek kihasználtsága elérheti és meghaladhatja a 30%-ot is, köszönhetően a magasabb toronynak és a fejlettebb turbinatechnológiának

A nagyobb hatékonysággal kombinált kapacitásbővítés pedig alaposan megemelheti a szélenergia magyar (bruttó) áramtermelésben és a -felhasználás fedezésében betöltött 1,4, illetve 1,2%-os részarányát (2025).

A NEKT szerint a teljes (bruttó) hazai villamosenergia-termelés a 2019-es mintegy 30 terawattóráról (TWh) 2030-ig 43-44, 2040-ig 63-66, 2050-ig pedig mintegy 70 TWh-ra növekedhet forgatókönyvtől függően (az előrejelzéseknél alkalmazott, csak meglévő intézkedésekkel kalkuláló (WEM - with existing maesures), illetve a meglévő és kiegészítő intézkedésekkel is kalkuláló (WAM - with additional measures) szcenáriók alapján). Ugyanakkor a felhasználás 45 TWh-ról 2030-ig 53-57 TWh-ra, 2035-ig durván 60 TWh-ra, 2040-ig 65-71 TWh-ra, 2050-ig pedig 84-98 TWh-ra emelkedhet.

Egy korszerú, új turbinákból álló hazai 4 GW-os szélerőmű-flotta 30%-os kihasználtsággal számolva évente mintegy 10,5 TWh villamos energia termelésére lenne képes, míg egy 6 GW-os kapacitás közel 16 TWh, egy 8 GW-os állomány termelése pedig elérné a 21 TWh-t. Összehasonlításul: a Paksi Atomerőmű működő blokkjainak éves termelése hozzávetőleg szintén 16 TWh, míg a hazai napelemes termelés valamivel több mint 10 TWh volt 2025-ben.

Mindezek alapján a szélenergia a teljes hazai villamosenergia-felhasználás mintegy 18%-át fedezné 2035-ben, míg 2040-ben a 23-25%-át, 2050-ben pedig a 21-25%-át fedezné, amely számok jócskán meghaladnák az előző kormány terveiben szereplő értékeket.

Hangsúlyozandó, hogy a kiinduló értékeket jelentős bizonytalanságok terhelik, így a fenti számok erősen hozzávetőlegesek, és csak tájékoztató jellegűek.

A szélenergia a napenergiához hasonlóan időjárásfüggő, váltakozó rendelkezésre álló technológia, de mint fentebb láttuk, kihasználtsága jelentősen meghaladja utóbbiét. A szél- és naperőművek termelése időben meglehetősen jól kiegészíti egymást, és bár a szeles kapacitás fejlesztése piaci alapon, támogatás nélkül valósulhat meg, ezzel együtt a tervezett több GW-os turbinakapacitás rendszerbe integrálása a villamosenergia-hálózat és a rendszer rugalmasságának további fejlesztését igényli.

A potenciális befektetők részéről az első új széltenderrel kapcsolatban megfogalmazott kritikai észrevételekkel együtt az érintett szereplők összességében jól fogadták az új kormány szélerőmű-telepítési terveit. A jókora hazai szélenergia-potenciál fokozottabb kiaknázása jelentősen csökkentheti a hazai légszennyezést, mérsékelheti az áramimportnak való kitettséget, és lefelé irányuló hatást gyakorolhat a nagykereskedelmi villamosenergia-árakra is.

Címlapkép forrása: Florian Gaertner/Photothek via Getty Images