„Biztos a Bródiban maradt” – Szőrén-szálán eltűnt 2 milliárd forintnyi eszköz a közmédiából, feljelentést tesz az új vezetés

Azt írták, a legutóbbi, 2025-ös leltározáskor 9738 eszközt nem találtak meg, ezeket hiányként kivezették a nyilvántartásból.
Az eszközök eredeti bruttó értéke összesen 2,1 milliárd forint volt.
Az átvilágításból az is kiderült, hogy a nyilvántartott eszközök több mint felét nem számolták meg ténylegesen, tételesen – tették hozzá.
A problémák rendszerszintűek és évekre nyúlnak vissza – mutattak rá, megjegyezve: a nyilvántartásban 2025-ben még ott szerepelt az 1999-ben leégett Budapest Sportcsarnok tetejére egykor felszerelt antennaállvány is.
A Duna Médiaszolgáltató emlékeztetett: a közmédia megbízott vezetése idén júliusban indított teljes körű szervezeti és szakmai átvilágítást.
Ennek során – egyebek mellett – megállapították, hogy a korábbiakban 9738 fel nem lelt eszközt úgy vezettek ki a nyilvántartásból, hogy a hiány okát érdemben nem vizsgálták, és a kivezetett tárgyak közül később több előkerült.
Közölték: a 2025-ös leltárt lezáró jegyzőkönyvben az akkori gazdasági igazgató is azt írta, hogy a nem talált eszközök mennyisége „további és mélyebb ellenőrzéseket igényel”.
Mintegy 17 ezer tárgyat máshol találtak meg, mint ahol a nyilvántartás szerint lennie kellett volna, és több mint nyolcezer eszközt nem létező szervezeti egységhez vagy ideiglenes helyhez rendeltek – ismertették, hozzátéve: a mintavételes vizsgálat alapján az eszközök 36 százalékánál felmerült, hogy a nyilvántartás nem a valós állapotot tükrözi.
Több műszaki berendezés, köztük stúdiók tartószerkezetei, sínrendszerei és lámpái, be sem került a leltárba, más tárgyakat a túl általános megnevezés – például „szék” vagy „lámpa” – miatt nem lehetett egyértelműen azonosítani – írták.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a 2,1 milliárd forint az eszközök eredeti bruttó értéke, nem a megállapított kár. A legtöbb eszköz könyv szerinti értéke az értékcsökkenés miatt már nulla volt, használati vagy piaci értékük azonban lehetett – fűzték hozzá.
A Duna Médiaszolgáltató tájékoztatása szerint az MTVA 2025-ben a leányvállalatok nélkül mintegy 173 ezer eszközt tartott nyilván. Ennek mintegy 55 százaléka, körülbelül 95 ezer tétel a jelmez-, kellék- és bútortárakhoz tartozott, de ezeket nem leltározták ténylegesen, és leltárjegyek sem készültek róluk.
Közölték: a több tízezer tárgynál egyetlen hiányt vagy többletet sem mutattak ki. A szcenikai tárakat a 2019-es leltározási utasításból kifejezetten kihúzták a leltározandó területek közül. A tárakban jelmezek, parókák, bútorok, kellékfegyverek és ékszerek mellett 630 védett jelmezt is őriznek, például a TV Maci híres pizsamáit vagy az Abigél jelmezeit – olvasható a közleményben.
Jelezték, a jelmezeken és kellékeken nincs vonalkód, a raktárosok kézzel, füzetben vezették a kölcsönzéseket, és maguk próbálták számontartani az összességében milliárdos értékű tárgyakat. Egyes irodavezetők nevén több tízezer eszköz szerepelt, volt, akinél 24 ezer, másnál 17 ezer tétel – ismertették, hozzátéve: az átvilágítók egy 401 oldalas, egyetlen névre kiállított leltárívet is találtak, oldalanként 40-50 tétellel.
Kitértek arra, hogy a Sportcsarnok leégésekor elpusztult tételek mellett a nyilvántartásban szerepelt a Thália Színház tetejéről régen leszerelt és megsemmisített „mikrotorony” is.
A leltárlisták egyes tételei mellé a munkatársak ilyeneket írtak: „húsz éve nincs”, „soha nem is volt”, „biztos a Bródiban maradt”, vagy „nem annyira beszédes a neve, hogy azonosítani lehessen”.
Jelezték továbbá, hogy a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai székházának elhagyásakor 1803 eszközt hagytak az épületben, selejtezés nélkül. A beszámolók szerint azt feltételezték, hogy majd más elvégzi a selejtezést. Az auditorok a rádió volt épületéből eddig mindössze 13 csomag sárga Post-it-ot találtak – jegyezte meg a Duna Médiaszolgáltató.
Beszámoltak arról is, hogy az átvilágítás szerint a leltározás gyakorlata sem a számviteli követelményeknek, sem az MTVA saját szabályzatainak nem felelt meg, és a korábbi belső ellenőrzési megállapításokat lényegében nem követték a hiányosságokat rendező intézkedések. Az Állami Számvevőszék is vizsgálta az MTVA gazdálkodását, de a legutóbbi, 2023-ban közzétett jelentésében nincs a leltárra vonatkozó megállapítás – tudatták.
A Duna Médiaszolgáltató közölte: az átmeneti vezetés az audit fenti eredményei alapján feljelentést tesz, továbbá elrendelte a teljes, tételes leltározást is, amelyet külső cégre bíznának, kiválasztására a versenyeztetés előkészítése zajlik. Ezzel párhuzamosan korszerű leltározási és eszközmozgás-követési rendszert dolgoznak ki, hogy a közmédiára bízott vagyon helye, állapota és útja ellenőrizhető legyen – áll a közleményben.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Illyés Tibor
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