Csődhullám söpör végig az európai légiközlekedésben - Nagy lehetőség előtt a Wizz Air

Váradi József vezérigazgató szerdai sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a geopolitikai feszültségek és a magas olajárak miatt olyan folyamat indult el, amelyben a nehezebb helyzetben lévő légitársaságok csődbe mennek, vagy kénytelenek visszavágni kapacitásaikat. Az elmúlt hetekben a spanyol Volotea Airlines, a lett airBaltic és a román AnimaWings is csődeljárást kezdeményezett. A Wizz Air igyekszik kihasználni a keletkező piaci űrt, ezért már
tárgyalásokat folytat az európai repülőterekkel a felszabaduló résidők megszerzéséről, a Volotea egyik megszüntetett olaszországi bázisát pedig már saját kapacitásaival tölti fel.
A vállalat lépéselőnyét elsősorban az adja, hogy időben bebiztosította magát az üzemanyagpiacon. Míg a szektorban komoly gondot okoz a dráguló kerozin, a Wizz Air a következő hat hónapra a szükségletei 82 százalékát előre lekötötte, méghozzá a jelenlegi piaci ár nagyjából felén. Sőt, 2027 nyarára is rögzítették már az igényeik közel felének az árát.
A kedvező kilátások ellenére a 2026-os év a Wizz Air számára is kifejezetten nehéz, a vállalat a harmadik negyedévet ugyanis közel 200 millió eurós veszteséggel zárta. A vezérigazgató ezt a fegyveres konfliktusokkal, a magas olajárakkal, valamint a Pratt & Whitney hajtóművek hibáival magyarázta. Az utóbbi gondok miatt idén júniusban 27 gépük kényszerült a földre, de a tervek szerint a jövő év végére ismét a teljes flotta üzemelni fog. A geopolitikai helyzet miatt a Közel-Keletről egyelőre kivonultak, és inkább Európára fókuszálnak. Olaszországban már a második legnagyobb légitársaságnak számítanak, az ott bevált modellt pedig Spanyolországban is alkalmaznák, miközben Európa keleti peremvidékén – Örményországban, Grúziában és Moldovában – is jelentős növekedési potenciált látnak.
Feszültség az éjszakai járatok miatt
A hazai piacon eközben a ferihegyi éjszakai járatok kérdése okoz feszültséget. Vitézy Dávid közlekedési miniszter október elején jelentette be, hogy munkacsoportot hoztak létre a mélyalvási időszakban érkező gépek zajterhelésének csökkentésére. Váradi erre reagálva elmondta, hogy a menetrendet igyekeznek optimálisan alakítani, de egy kora reggel induló gép napközben felhalmozódó csúszásait estére nagyon nehéz kezelni. Ha egy késő járat a korlátozások miatt nem szállhat le éjszaka Budapesten, azt törölni kell, vagy egy másik repülőtérre, például Pozsonyba kell átirányítani. A vezérigazgató megjegyezte,
ilyen esetekben majd megadják a miniszter telefonszámát az utasoknak, hogy nála panaszkodjanak.
A kihívások ellenére a vállalat dinamikusan bővül. A Wizz Air idén 12 új európai bázist nyitott, és a tavalyi 70 millió után 2026-ban már 80 millió utassal számol. A tervek szerint 2030-ra az éves utasszámot 127 millióra, a jelenleg 276 gépből álló flottát pedig 335 repülőgépre növelnék.
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