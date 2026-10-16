Egyre több kamerával figyelik a szabálytalankodókat a horvátok

Péntektől 39 új helyszínen figyelik kamerák a szabálytalanul megálló és várakozó járműveket Zágrábban, így a felügyelt pontok száma 219-re nő. Ez több mint 20 százalékos bővülést jelent a korábbi 180 helyszínhez képest. Az új kamerák a belvárosban, a lakónegyedekben és a főbb útvonalakon is megjelennek, többek között forgalmas csomópontokban. A teljesen digitális rendszert a közlekedési felügyelők egy központi irányítóteremből követik, a helyszíneket pedig figyelmeztető táblák jelzik.

Péntektől 39 új helyszínen ellenőrzik kamerákkal a szabálytalanul megálló és várakozó járműveket Zágrábban, így a horvát fővárosban 219-re bővül a felügyelt közlekedési pontok száma - tudósított a Croatia Week.

Ez a bővítés több mint 20 százalékos növekedést jelent a korábbi 180 helyszínhez képest. Az új kamerákat a belvárostól a lakónegyedeken át a főbb közlekedési útvonalakig számos ponton helyezték el. A helyszínek kiválasztásakor a városvezetés a forgalmi viszonyok elemzésére, a lakossági bejelentésekre, az ismétlődő helyszíni intézkedésekre,

valamint a tartósan fennálló szabályszegésekre támaszkodott.

Az új helyszínek között forgalmas csomópontok is szerepelnek, mint például a Savska–Prisavlje, a Draškovićeva–Boškovićeva, a Varšavska–Gundulićeva, az Ilica–Gundulićeva és a Vlaška–Šoštarića kereszteződése.

A teljesen digitális rendszerben a közlekedési felügyelők egy központi irányítóteremből követik a kamerák képét, míg a berendezések rögzítik a szabálytalanul megálló vagy várakozó járművekről készült felvételeket. A város tájékoztatása szerint minden megfigyelt helyszínt – az újonnan beüzemelteket is – figyelmeztető táblákkal jelölnek meg.

A zágrábi önkormányzat a hálózat bővítésétől a közlekedésbiztonság javulását, a forgalmi dugók enyhülését és a közösségi közlekedés zavartalanabb működését várja, egyúttal a szabályok betartására kéri a járművezetőket.

Nemrég a horvát belügyminisztérium bemutatta a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosítási tervezetét, amely jelentősen megemeli a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, a szabálytalan parkolásért és az illegális utcai versenyekért kiszabható bírságokat, emellett először szabályozza az elektromos rollerek regisztrációját

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