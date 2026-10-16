Elesett az M0: 8 kilométeres a dugó

Jelentős torlódások nehezítik a közlekedést az M0-s autóúton és az M1-es autópályán. A Deák Ferenc hídon zajló aszfaltozás miatt nyolckilométeres kocsisor alakult ki, az M1-esen pedig egy terelés okoz folyamatos lassulást a főváros felé tartóknak - írja az Útinform.

Az M0-s autóút déli szektorában, az M1-es felé vezető oldalon aszfaltoznak a Deák Ferenc hídon, a 17-es és a 14-es kilométerszelvény között. A munkálatok miatt a járművek csak a két belső sávot használhatják.

A korlátozás hatására hatalmas dugó alakult ki, a feltorlódott kocsisor hossza már meghaladja a nyolc kilométert, ezért aki teheti, válasszon alternatív útvonalat.

Ezzel párhuzamosan az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán is nehézkes a haladás. A Tatabányától kiépített terelésnél folyamatosak a fennakadások, a forgalom leginkább a külső sávban torlódik fel. A fővárosba tartó autósoknak célszerű az átterelt belső sávot választaniuk a gördülékenyebb haladás érdekében.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images