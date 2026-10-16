Elszabadultak az indulatok a Városházán, gúnyos tapssal és szokatlan "ajándékkal" üzentek Karácsony Gergelynek

A kevesebb mint fél óráig tartó ülés érdemi vita nélkül zárult le. A napirendet a Tisza, a DK, a Párbeszéd és a Podmaniczky Mozgalom képviselői leszavazták, az MKKP jelen lévő tagjai tartózkodtak, így kizárólag a Fidesz támogatta a saját előterjesztését. Számadó Tamás főjegyző már az ülés előtt jelezte, hogy szerinte a fideszes javaslat jogszerűtlen lenne, mivel egy ilyen korlátozás kiüresítené a főpolgármester törvényben biztosított szavazati jogát.
A konfliktus gyökere az újjáalakult, Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely által vezetett FKT október 1-jei ülése. Bár a testület csupán javaslattevő és döntéselőkészítő feladatokat lát el, a felek között rendkívül fajsúlyos politikai megállapodások születtek. A főváros 120 milliárd forintos állami gyorssegélyt kap a csőd elkerülésére, emellett megegyeztek egy regionális, az agglomerációs közlekedést is magába foglaló vállalat létrehozásáról. A legnagyobb vitát azonban a parkolás központosításának terve váltotta ki, amely szerint a jövőben a kerületek helyett a főváros szedné be a parkolási díjakat.
A döntés váratlanul érte a kerületvezetőket, akik nehezményezték az előzetes egyeztetések hiányát. A pénteki ülésen Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester elfogadhatatlannak nevezte, hogy a fejük felett döntenek, majd egy üveg Unicumot adott át a főpolgármesternek, utalva Karácsony egy korábbi nyilatkozatára, miszerint a rossz kompromisszumokat ezzel az itallal szokta elviselni. Karácsony az ajándékot azzal utasította el, hogy 2014 óta nem iszik Unicumot, és ez így is marad.
A napirend elutasítása miatt a főpolgármester lezárta az ülést, így a szót kérő polgármesterek már nem tudtak felszólalni.
Ekkor elszabadultak az indulatok, többen kiabálni kezdtek, Soproni Tamás terézvárosi polgármester pedig gúnyosan megtapsolta Karácsonyt, majd kiviharzott a teremből.
Karácsony Gergely azzal védekezett, hogy az FKT nem hoz kötelező érvényű döntéseket, így egy esetleges egységes parkolási rendszert végül mindenképpen a közgyűlésnek kell majd megszavaznia. A kedélyek megnyugtatása érdekében a jövő hétre összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét (BÖSZ), ahol a kerületvezetőkkel tárgyal majd a kormánnyal kötött egyezségről. Igaz, az eredetileg kinézett időpont helyett újat kell keresni, mivel volt olyan polgármester, aki akkor nem ért rá. A Fidesz frakciója eközben jelezte, hogy nem hagyják annyiban az ügyet, és a soron következő, október 30-i közgyűlésre újabb javaslatokkal készülnek.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/BruzÃ¡k NoÃ©mi
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