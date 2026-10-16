Felborult az időjárás: Spanyolországban melegebb volt szeptemberben, mint nyáron

Spanyolországban az elmúlt 65 évben nem volt olyan meleg szeptember, mint idén, amely a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) szerint egy hónappal meghosszabbította a nyarat. A havi átlaghőmérséklet 22,5 Celsius-fok volt, ami 3,4 fokkal haladta meg a megszokott értéket, és 0,7 fokkal döntötte meg az 1987-es rekordot. Először fordult elő, hogy a szeptemberi átlag magasabb lett a nyári átlagnál, a hónap eleji hőhullám idején pedig Andalúziában 44,4 fokot is mértek. Mivel a csapadék a szokásosnak csupán 36 százaléka volt, az Aemet szélsőséges hónapnak minősítette az idei szeptembert.

Spanyolországban az elmúlt 65 évben nem mértek olyan magas hőmérsékleteket szeptemberben a meteorológiai állomások, mint idén - közölte a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) pénteken.

Ez a rendkívüli hőmérséklet további egy hónappal hosszabbította meg a nyarat

- fogalmazott közleményében a szolgálat.

Az Aemet tájékoztatása szerint az átlaghőmérséklet 22,5 Celsius-fok volt szeptemberben, ami 3,4 fokkal volt magasabb az ilyenkor megszokottnál, vagyis az 1991-2020-as referencia-időszakhoz viszonyítva.

Továbbá 0,7 fokkal haladta meg az 1987-ben felállított korábbi szeptemberi rekordot.

Most először fordult elő, hogy egy szeptemberi hónap átlaghőmérséklete magasabb volt a teljes nyári időszakra jellemző átlagos értéknél, ami idén 22,1 Celsius-fok volt.

Ráadásul a hónap elején többnapos hőhullám is sújtotta Spanyolországot, megdöntve több hőmérsékleti rekordot is, például szeptember 3-án az andalúziai Morón de la Fronterában 44,4 Celsius-fokot mértek.

A meteorológiai szolgálat megállapította: a 21. század eddigi harmadik legszárazabb szeptembere volt az idei. Spanyolország szárazföldi területén az átlagos csapadékmennyiség 15,9 milliméter volt a hónapban, ami az ilyenkor szokásos mennyiség 36 százaléka.

Az Aemet szerint 2026 szeptembere "meteorológiai szempontból szélsőséges" hónapnak tekinthető a rendkívül magas hőmérséklet és a jelentős csapadékhiány együttes hatása miatt.

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