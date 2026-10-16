Fordulat a Volánbusz-ügyben: Jellinek elhagyhatja a börtönt, Szivek letartóztatását meghosszabbították

További három hónappal meghosszabbította Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság pénteken, Jellinek Dániel milliárdos üzletemberét viszont megszüntette. Az Indotek Group alapítója ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyelet alá kerül, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A hatóságok mindkét gyanúsított esetében a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás megnehezítésének veszélyére hivatkozva kérték a letartóztatás további három hónapos meghosszabbítását.

Jellineknél a bűnismétlés kockázatát is felvetették, a bíróság azonban csak részben adott helyt az indítványnak, és az ingatlanvállalkozó esetében elegendőnek ítélte az enyhébb kényszerintézkedést.

A két üzletembert szeptember közepén vették őrizetbe a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós nyomozásban, majd szeptember 17-én egy hónapra elrendelték a letartóztatásukat. A Központi Nyomozó Főügyészség bűnszövetségben elkövetett vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást, amelynek középpontjában állami személyszállítási és autóbusz-beszerzési szerződések állnak.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 18. Jellinek és Szivek letartóztatása: szökés és elrejtőzés kockázata miatt rendelte el a bíróság a letartóztatást

A több éve húzódó Volánbusz-ügyben a nyomozók korábban nyolc embert gyanúsítottak meg, mivel a 2016 és 2020 közötti ügyletek vizsgálata során a hatóságok szerint az állami Volán-társaságokat mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A gyanú szerint túlárazott beszerzéseken, buszbérleti, karbantartási és ingatlanügyleteken keresztül mozgathattak jelentős összegeket, amelyek egy részét céghálózatokon és látszólagos kölcsönügyleteken keresztül juttathatták tovább.

Szivek Norbert korábban az állami vagyonkezelő vezetőjeként meghatározó szerepet töltött be az állami vállalatok felügyeletében, míg Jellinek Dániel az ország egyik leggazdagabb üzletembere, az Indotek Group alapítója, aki Tiborcz Istvánnal is több üzleti kapcsolatban állt. A szeptemberi sajtóértesülések szerint Jellinek neve két külön, Volánbuszhoz kapcsolódó nyomozásban is felmerülhetett.

Az Indotek Group az őrizetbe vételt követően közleményben tagadta, hogy Jellinek Dániel bűncselekményt követett volna el, és hangsúlyozta, hogy az üzletember önként tett eleget a hatósági idézéseknek, valamint együttműködött a nyomozókkal. A cégcsoport az intézkedést indokolatlannak és túlzónak minősítette.

A pénteki bírósági döntés kizárólag a kényszerintézkedésekről rendelkezik, a büntetőeljárás mindkét gyanúsítottal szemben folytatódik.

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