Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

Az elmúlt években hozzászoktunk az átlagbér, de főképp a minimálbér 10% körüli emeléséhez. A következő hetekben intenzív tárgyalások folyhatnak arról, hogy a jövő évre tervezett 14%-os béremelés megvalósulhat-e. Akárhogy is lesz, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. De ez nem feltétlenül gond.

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Pénzillúzió, te szörnyeteg!

Az emberek általában sokkal könnyebben elfogadják azt a helyzetet, ha emelkedik a bérük, de a növekedést elviszi az infláció, mint azt, ha stagnál a fizetésük, miközben stabilak az árak. Mindez pusztán azért van, mert a dolgozók hajlamosak a nominális bért nézni a reálbérek, vagyis az inflációval korrigált fizetések helyett: a számszerű növekedést pozitív visszacsatolásként élik meg, még akkor is, ha az infláció miatt a pénzük valójában kevesebbet ér. Irving Fisher, a Yale egykori professzora pénzillúziónak nevezte ezt a helyzetet.

Úgy találta, hogy az emberek nem veszik kellőképpen figyelembe a pénz vásárlóerejét. A bérek emelkedését gyakran önmagában is jövedelemnövekedésként élik meg, függetlenül attól, hogyan változnak közben az árak.

Ha a nominális bérek gyorsabban nőnek az inflációnál, akkor emelkedik a reálbér, ha viszont az infláció meghaladja a béremelkedés ütemét, a vásárlóerő csökken. A pénzillúzió miatt az emberek nehezebben érzékelhetik ezt a különbséget, és a nominális változások alapján ítélhetik meg gazdasági helyzetüket.

Fisher csaknem 100 évvel ezelőtt írt erről először, ám nagyon úgy néz ki, hogy még ma is kifejezetten aktuális. Sőt, Magyarország szempontjából talán aktuálisabb, mint valaha.

A közös valuta felé vezető út ugyanis megköveteli a nominális stabilitást, másképpen fogalmazva, a szakítást a termelékenység feletti reálbér-emelkedéssel.

Kulcskérdés a termelékenység

Ha ugyanis a vállalatoknak a termelékenységnövekedésnél nagyobb mértékben kell növelni a béreket, akkor arra alapvetően három válaszuk lehet:

a vállalat elfogadja a profitcsökkenést,

magasabb árakat kér a fogyasztóktól,

vagy mérsékli más költségeit, beruházásait, illetve elbocsát dolgozókat.

Ha egy vállalatnál a bérek pl. 10%-kal emelkednek, miközben az egy dolgozóra jutó kibocsátás realisztikusan 2%-kal nő, akkor az egy egységnyi kibocsátásra jutó munkaerőköltség közel 8%-kal emelkedik. Ez az egységnyi munkaerőköltség növekedése, amely az inflációs nyomás és a költség-versenyképesség egyik fontos mutatója.

Az egységnyi munkaköltség (ULC) 2019 és 2024 között az eurózónában és az EU-ban közel 20%-kal, Magyarországon és Romániában viszont közel 60%-kal nőtt.

Az egységnyi munkaköltség (ULC) felbontása, 2019-2024, Forrás: Európai Bizottság

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a jelentős béremelkedés és az inflációs sokk miatt jelentősen nőtt a munkaerőköltség. Ez azért is van így, mert az Orbán-kormányok gyakorta építettek a kontraproduktív árkorlátozásokra és a pénzillúzióra. Különösen akkor, amikor közeledtek a választások. Igyekeztek a termelékenység felett béremelést letolni a vállalatok torkán, a minimálbér és a bérminimum nagymértékű növelésével, miközben a költségvetés terhére is megvalósítottak érdemi béremeléseket.

Mindezt a termelékenység szerény mértékű növekedése (sárga oszlop) alig kompenzálta. A munkaerőköltséget az infláció és a béremelkedés jelentősen növelte, amit a produktivitás emelkedése kissé ugyan lejjebb szorított, de ezzel is a második legnagyobb (ULC-alapú) versenyképesség-romlást szenvedtük el a régióban.

Új korszakba léptünk

A termelékenységtől elszakadó béremelést sokáig részben ellensúlyozta a forint folyamatos gyengülése. Jóllehet, ez egyáltalán nem mondható fenntartható pályának, Magyarország exportversenyképességének romlását általánosságban ellensúlyozta a forint vesszőfutása. Mindez egyben azt is jelentette, hogy bár a nominális bérek növekedése nem volt alacsony hazánkban az elmúlt évtizedben, az európai kereseti listákon (a forint esése és az ezzel összefüggő inflációs többet miatt) nem tudtunk előbbre kerülni. Olyannyira nem, hogy tavaly Magyarországon volt a legalacsonyabb a vásárlóerőben mért medián jövedelmi szint az EU-ban.

Az euró bevezetésének terve és a forint árfolyamának látványos fordulata azonban egy teljesen új korszakot nyit meg előttünk.

Magyarországnak le kell számolni a pénzillúzióval, ami az Orbán-kormányt jellemezte, ha be szeretné vezeti az eurót.

A tartósan 10-15%-os éves béremelkedés alapjai ugyanis nincsenek meg. Bár a hároméves bérmegállapodás 2027-re a minimálbér 14%-os növekedését tartalmazza, ez nem igazán áll összhangban sem a gazdaság teljesítőképességével, sem az euró bevezetéséhez szükséges, úgynevezett nominális stabilitással. Mivel a minimálbér nagyban befolyásolja a többi bérkategória alakulását is, így kifejezetten nagy a bérmegállapodásban részt vevők (munkáltatói szervezetek, munkavállalói érdekképviseletek, állam) felelőssége abban, hogy mennyivel emelkedik a legkisebb fizetés.

De miért nem lehet az euró bevezetése előtt „nagyokat” (a termelékenységtől elszakadóan nagyot) emelni a béreken? Hiszen nincs is a bérnövekedésre vonatkozó csatlakozási feltétel! Azért, mert túlzottan magas béremelkedéssel nehéz lenne összhangba hozni az inflációt az euróövezeti országok árdinamikájával. Az euró bevezetéséhez ugyanis olyan alacsony inflációt kell elérnünk, ami legfeljebb 1,5%-ponttal haladja meg a három legalacsonyabb inflációjú ország átlagát. Ez nem kis feladat.

Ha a következő évek kétszámjegyű béremelkedést hoznának, akkor nagy esélye lenne annak, hogy az inflációs feltételnek nem tudunk megfelelni.

Hiszen a vállalatok áremelésekkel reagálhatnak a nagy béremelésekre. Ez persze csak az egyik alkalmazkodási csatorna a három közül – a profitcsökkenés elfogadása és a költségcsökkentés mellett –, ám akkor, amikor a gazdaság várhatóan egy gyorsabb növekedési periódusba kerül, ahogy az várható az EU-források lehívása és más tényezők miatt, igencsak realisztikus történet. Ebben a helyzetben a költségek emelkedését ugyanis könnyebben át tudják hárítani.

Korábban, ahogy fent írtuk, a nemzeti valuta leértékelése részben ellensúlyozta a költségek emelkedését. Ám ahhoz, hogy alacsonyan tartsuk az inflációt, és megfeleljünk a csatlakozási követelményeknek, nem engedhetjük gyengülni a forintot, ez ugyanis ársokkot eredményezne; ráadásul egy másik, árfolyammal kapcsolatos kritériumra is figyelni kell. Arra, hogy a csatlakozni kívánó országnak 2 évig bent kell lennie az ERM II.-árfolyamrendszerben az euró átvétele előtt. Ez pedig limitálja is a forint mozgását.

A korábbi leértékelésnek tehát búcsút kell mondani, ami egyébként már valójában meg is történt.

10%? Soknak tűnik

Persze nem egyetlen év béremelkedési dinamikáján fog múlni, hogy tudunk-e csatlakozni az eurózónához. Az azonban egyértelmű, hogy lassítani kell a béremelési tempón ahhoz, hogy alacsony legyen az inflációs kockázat. Ahogy már idén sem lehetett tartani az eredeti 3 éves bérmegállapodás terveit, úgy most azt is át kell gondolni, hogy mekkora legyen jövőre a legkisebb fizetés növekedése.

De főképp azt kell átgondolni, hogy mekkora béremelkedés "fér" bele a következő 3-4 évben, hogy teljesítsük az inflációst kritériumot.

Közelítsük meg a kérdést fordítva. Mi kellene a tartósan 10%-os béremeléshez, árfolyam-leértékelődés nélkül? Ha kétszámjegyű béremelkedést szeretnének fenntartani, akkor ahhoz, hogy teljesítsük az árfolyam-stabilitásra és az alacsony inflációra vonatkozó feltételeket, 8% körüli éves termelékenység-növekedésre lenne szükség. Magyarországon az elmúlt évtizedekben ilyen jelentős termelékenységnövekedésre nem volt példa, de egyébként sem jellemző a felzárkózó – hozzánk hasonló jövedelmi szinten lévő – országokra sem, hogy ekkora termelékenységnövekedést érjenek el.

Az elmúlt években 1-2% közötti volt a termelékenység növekedése hazánkban, de volt olyan időszak is, amikor tartósan stagnált, így nem reális, hogy hirtelen minimum triplázódna vagy négyszereződne a ráta. Az egészséges gazdasági növekedést felmutató régiós országokban is nagyjából 2-3%-os a termelékenység növekedése hosszabb távon, ami ugyanekkora mértékű infláció mellett legfeljebb 6%-os (nominális) béremelkedéssel konzisztens.

De még a nálunk jóval alacsonyabb jövedelmi szintről induló felzárkózó országokban is kifejezetten ritka dolog a 6-8%-os termelékenységnövekedés. Kína, Dél-Korea vagy Tajvan néhány évig képes volt erre. Ezek az országok gyors felzárkózási szakaszban voltak: rengeteg munkaerő áramlott a mezőgazdaságból az iparba, a beruházási ráta a GDP 30-40%-át is elérte, és az exportpiaci verseny kikényszerítette a technológiaátvételt. Magyarország ezzel szemben egy olyan közepes jövedelmű gazdaság, ahol a szerkezetváltás nagy része lezajlott a rendszerváltás utáni időszakban, nem vagyunk extrém távol a technológiai élvonaltól és a foglalkoztatás már magas. Vagyis nem igazán reális a termelékenység extrém gyors növelése.

Ettől függetlenül nincs más út a felzárkózáshoz, csakis a termelékenység emelése. A növekedés extenzív forrásai kifulladtak, a foglalkoztatás alig növelhető tovább, miközben a fiatalok képzettségi szintje lemaradt az EU-tól. Mindez azt is mutatja, hogy van tere a termelékenységi ugrásnak, az 1-2%-os szintről akár 3-4%-ot is elérhetünk. Ez azonban nem 10% feletti béremelkedéssel konzisztens, hanem – stabil árak és árfolyam mellett – jó esetben ennek valamivel több, mint a felével.

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