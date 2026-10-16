Itt a figyelmeztetés: nehéz napok várnak az autósokra az M0-s körgyűrűn

2026. október 20-án, kedden újabb üteméhez érkeznek a szavatossági javítási munkálatok az M0-s autóút Deák Ferenc Duna-hídján. A jelenleg érvényben lévő, két külső sávot érintő korlátozást követően a munkavégzés az M1-es felé vezető oldal két belső sávján folytatódik. A terelés várhatóan október 28-áig marad érvényben, ez idő alatt a forgalom a két külső sávon haladhat – írja közleményében a Magyar Közút.

A hídon a dilatációs szerkezethez kapcsolódó szavatossági javításokat végezi a kivitelező, amelyek a vízszigetelés helyreállítását is magukban foglalják.

A munkálatok második ütemében október 20-tól várhatóan október 28-áig az M1-es felé vezető oldal két belső sávját zárják le, a közlekedők a két külső sávot használhatják.

A javítás során alkalmazott technológia miatt a szigetelés megfelelő szilárdulásához meghatározott idő szükséges. Emiatt előfordulhat, hogy a lezárt munkaterületen átmenetileg nem láthatók dolgozók, a technológiai folyamatok azonban ez idő alatt is zajlanak.

A megbontott burkolat miatt az érintett sávokat kizárólag a teljes helyreállítást követően lehet majd ismét megnyitni a forgalom előtt – írják.

A Magyar Közút arra kéri az autósokat, hogy az érintett szakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális forgalmi helyzetről a www.utinform.hu oldalon.

Az M0-ás déli Duna-hídjának részleges lezárása miatt az elmúlt napokban jelentős dugók alakultak ki a körgyűrűn.

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