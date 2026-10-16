Jelentős napi hőingásra kell készülni

A hétvége folyamán a térség túlnyomó részén a napsütésé lesz a főszerep, csupán a legkeletibb és legnyugatibb peremvidékeken számíthatunk több felhőre. A tartós csapadékhiány miatt
az egykor ideálisnak számító őszi kirándulóidő ma már inkább aggodalomra ad okot.
A derült idővel együtt markáns hőmérséklet-ingadozásra kell készülni. A hajnalok kifejezetten csípősek lesznek, a levegő jellemzően 5 Celsius-fok alá hűl, míg a délutáni órákra kellemesebb, 18 fok körüli értékekig melegszik fel az idő. Ez alól a Tiszántúl képez kivételt, ahol az országos átlagtól némileg eltérően alakulnak a hőmérsékleti viszonyok.
A szárazság enyhülésére a következő napokban sem lehet számítani. Érdemi esőre kizárólag Erdélyben, azon belül is a Keleti-Kárpátok hegyvonulatainál mutatkozik esély. Ezenkívül legfeljebb a Tiszántúlon fordulhat elő minimális csapadék, de ez a csontszáraz földeken érdemi változást nem hoz majd.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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