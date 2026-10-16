15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Jelentős napi hőingásra kell készülni
Gazdaság

Jelentős napi hőingásra kell készülni

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Bár a mostani, október közepi hétvége napsütéses és nyugodt őszi időt tartogat a Kárpát-medence nagy részén, a súlyos aszály miatt ennek egyre nehezebb örülni. A napi hőingadozás jelentős lesz, érdemi csapadékra pedig továbbra is alig van esély.

A hétvége folyamán a térség túlnyomó részén a napsütésé lesz a főszerep, csupán a legkeletibb és legnyugatibb peremvidékeken számíthatunk több felhőre. A tartós csapadékhiány miatt

az egykor ideálisnak számító őszi kirándulóidő ma már inkább aggodalomra ad okot.

A derült idővel együtt markáns hőmérséklet-ingadozásra kell készülni. A hajnalok kifejezetten csípősek lesznek, a levegő jellemzően 5 Celsius-fok alá hűl, míg a délutáni órákra kellemesebb, 18 fok körüli értékekig melegszik fel az idő. Ez alól a Tiszántúl képez kivételt, ahol az országos átlagtól némileg eltérően alakulnak a hőmérsékleti viszonyok.

A szárazság enyhülésére a következő napokban sem lehet számítani. Érdemi esőre kizárólag Erdélyben, azon belül is a Keleti-Kárpátok hegyvonulatainál mutatkozik esély. Ezenkívül legfeljebb a Tiszántúlon fordulhat elő minimális csapadék, de ez a csontszáraz földeken érdemi változást nem hoz majd.

Még több Gazdaság

A hétvégén tisztítják a Margit hidat és a Petőfi hidat

Összeomlóban a kukoricatermesztés az egyik megyében

JTI: Nem támogatjuk a trafikok felszámolását

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Győzelem

A keynesiánus közgazdász, John Kenneth Galbraith 1968-ban megjelent Győzelem című regénye első látásra könnyed politikai szatíra. A történet egy képzeletbeli latin-amerikai országban, Puert

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa- Interaktív, díjmentes online előadás
Londoni elemzők már látják, mire készül Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility