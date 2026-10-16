16°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kezd begyűrűzni az energiaár-sokk az USA-ban
Gazdaság

Kezd begyűrűzni az energiaár-sokk az USA-ban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az energiaárak emelkedése egyre szélesebb körben gyűrűzik be az amerikai gazdaságba, mivel a vállalkozások elkezdték áthárítani a növekvő költségeket, ami megnehezíti a Federal Reserve infláció elleni küzdelmét. A szeptemberi árindexek több területen is meglepően erős drágulást mutattak - írja a Bloomberg.

A héten közzétett fogyasztói árindex (CPI) öt hónapos csúcsra ugrott szeptemberben, míg a termelői árindex (PPI) több mint négyéves rekordot döntött – derült ki a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adataiból. A geopolitikai konfliktusok által felhajtott olajárak hatása egyértelműen megjelent a repülőjegyek árában, amelyek éves szinten mintegy 22 százalékkal drágultak, míg a kézbesítési szolgáltatások árai 2022 szeptembere óta nem látott ütemben emelkedtek.

A költségáthárítás a termelői oldalon is szembetűnő.

A teherfuvarozás termelői árindexe szeptemberben több mint 19 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami szintén négyéves csúcsnak számít. A Fed Bézs könyvének legutóbbi kiadványa is megerősítette ezt a tendenciát, miszerint a vállalatok megemelkedett dízelárakról számoltak be, az üzemanyag-felárak pedig végiggyűrűztek az ellátási láncon.

Az élelmiszerárak egyelőre nem mutatnak drámai emelkedést a fogyasztói kosárban, hiszen a szeptemberi CPI-ben a bolti élelmiszerek árai valamelyest még csökkentek is a marhahús, a sertéshús és a tojás olcsóbbá válása miatt. A termelői oldalon viszont más a kép, ott ugyanis az élelmiszerárak 1,2 százalékkal nőttek havi alapon, az előkészített takarmány ára pedig 2,3 százalékkal ugrott meg egyetlen hónap alatt, ami 2022 eleje óta a leggyorsabb ütemű emelkedés. Ez arra utalhat, hogy a költségnyomás idővel a kiskereskedelmi árakban is megmutatkozik majd.

Még több Gazdaság

Elpattant a húr a Wizz Airnél: üzentek a miniszternek

Kiadták a hétvégi időjárás-előrejelzést: fagyos hajnalok jönnek

A kormány megszüntet egy rendfokozatot

Nem kizárólag az energia hajtja az árakat. A PPI adatai szerint a nagy- és kiskereskedelmi árrések – amelyeket a közgazdászok az árazási erő mutatójaként értelmeznek – 1,4 százalékkal ugrottak meg egy hónap alatt. Az adatközpontok építéséhez szükséges chipek és építőanyagok iránti kereslet szintén éreztette hatását mindkét árindexben.

Nem minden elemző aggódik egyformán. A Citigroup közgazdásza, Veronica Clark szerint nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az energiaárak széles körben felhajtanák a fogyasztási cikkek árát, a bútorokat és a háztartási gépeket például nem érintette a drágulás. A következő hónapok CPI-adatai szerinte mérsékeltek lehetnek, és a visszafogott bérnövekedéssel párosulva arra ösztönözhetik a Fedet, hogy átnézzen az energiaársokkon. A befektetők arra számítanak, hogy a jegybank az október 27–28-i ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot, de a heti inflációs adatok megerősítették a decemberi és jövő évi kamatemelések kilátását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderült, honnan jött a parancs, hogy szúrjanak ki Kijevvel, mérgesedik az amerikai-ukrán viszony - Pénteki híreink az orosz-ukrán háborúról
Londoni elemzők már látják, mire készül Magyar Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility