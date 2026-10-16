Kezd begyűrűzni az energiaár-sokk az USA-ban

A héten közzétett fogyasztói árindex (CPI) öt hónapos csúcsra ugrott szeptemberben, míg a termelői árindex (PPI) több mint négyéves rekordot döntött – derült ki a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adataiból. A geopolitikai konfliktusok által felhajtott olajárak hatása egyértelműen megjelent a repülőjegyek árában, amelyek éves szinten mintegy 22 százalékkal drágultak, míg a kézbesítési szolgáltatások árai 2022 szeptembere óta nem látott ütemben emelkedtek.

A költségáthárítás a termelői oldalon is szembetűnő.

A teherfuvarozás termelői árindexe szeptemberben több mint 19 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, ami szintén négyéves csúcsnak számít. A Fed Bézs könyvének legutóbbi kiadványa is megerősítette ezt a tendenciát, miszerint a vállalatok megemelkedett dízelárakról számoltak be, az üzemanyag-felárak pedig végiggyűrűztek az ellátási láncon.

Az élelmiszerárak egyelőre nem mutatnak drámai emelkedést a fogyasztói kosárban, hiszen a szeptemberi CPI-ben a bolti élelmiszerek árai valamelyest még csökkentek is a marhahús, a sertéshús és a tojás olcsóbbá válása miatt. A termelői oldalon viszont más a kép, ott ugyanis az élelmiszerárak 1,2 százalékkal nőttek havi alapon, az előkészített takarmány ára pedig 2,3 százalékkal ugrott meg egyetlen hónap alatt, ami 2022 eleje óta a leggyorsabb ütemű emelkedés. Ez arra utalhat, hogy a költségnyomás idővel a kiskereskedelmi árakban is megmutatkozik majd.

Nem kizárólag az energia hajtja az árakat. A PPI adatai szerint a nagy- és kiskereskedelmi árrések – amelyeket a közgazdászok az árazási erő mutatójaként értelmeznek – 1,4 százalékkal ugrottak meg egy hónap alatt. Az adatközpontok építéséhez szükséges chipek és építőanyagok iránti kereslet szintén éreztette hatását mindkét árindexben.

Nem minden elemző aggódik egyformán. A Citigroup közgazdásza, Veronica Clark szerint nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy az energiaárak széles körben felhajtanák a fogyasztási cikkek árát, a bútorokat és a háztartási gépeket például nem érintette a drágulás. A következő hónapok CPI-adatai szerinte mérsékeltek lehetnek, és a visszafogott bérnövekedéssel párosulva arra ösztönözhetik a Fedet, hogy átnézzen az energiaársokkon. A befektetők arra számítanak, hogy a jegybank az október 27–28-i ülésén változatlanul hagyja az irányadó kamatot, de a heti inflációs adatok megerősítették a decemberi és jövő évi kamatemelések kilátását.

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