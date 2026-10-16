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Kiadták a hétvégi időjárás-előrejelzést: fagyos hajnalok jönnek
Gazdaság

Kiadták a hétvégi időjárás-előrejelzést: fagyos hajnalok jönnek

Portfolio
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A hétvégén is marad a nyugodt, kellemes őszi idő, csapadék csak kevés helyen, főként az ország keleti részén fordulhat elő. Szombatra virradó éjszaka a derült tájakon ködfoltok képződhetnek, a fagyzugokban pedig fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Szombaton nyugaton és az ország nagy részén napos idő várható, keleten viszont felhős lesz az ég, és kisebb eső is eshet, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Vasárnap már 19 fokig melegedhet a levegő, hétfőn pedig csapadék nélküli, napos idő ígérkezik, miközben megélénkül az északias szél.

Szombatra virradó éjszaka keleten felhős idő valószínű és csepergő eső arrafelé nem kizárt. Másutt derült idő várható, de ezeken a tájakon foltokban pára, köd képződhet. A légmozgás gyenge vagy méréskelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és +5 fok között várható, de

a derült fagyzugokban 0 fok alá is hűlhet a levegő, a felhősebb keleti tájakon pedig pár fokkal enyhébb lesz a hajnal.

Szombaton a pára- és ködfoltok feloszlást követően az ország nyugati felén, kétharmadán napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, de átmenetileg lehetnek felhős időszakok is. Keleten erősen felhős vagy borult lesz az ég, és kisebb eső, zápor is előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

Vasárnap többórás napsütés ígérkezik fátyol- és gomolyfelhőkkel, északkeleten jelentéktelen eső nem kizárt. Hajnalban ködfoltok is lehetnek. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban -1, +9, délután általában 16, 19 fok várható.

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Hétfőn napos idő várható fátyol- és kevés gomolyfelhővel, de hajnalra a Dunántúlon kisebb-nagyobb foltokban köd, rétegfelhőzet is képződhet, de ezek napközben megszűnnek. Csapadék nem valószínű. Az északias szél megélénkül, északkeleten helyenként meg is erősödik. Kora reggel -1, +9, délután 14, 19 fok valószínű.

BUDAPEST előrejelzés
Másik település
16
péntek
Derült
16°C
4°C
0 mm
17
szombat
Derült
16°C
3°C
0 mm
18
vasárnap
Közepesen felhős, párás
18°C
5°C
0 mm
19
hétfő
Derült
18°C
5°C
0 mm
20
kedd
Derült
15°C
5°C
0 mm
21
szerda
Erősen fátyolfelhős
18°C
7°C
0 mm
22
csütörtök
Erősen fátyolfelhős
17°C
8°C
0 mm
23
péntek
Borult
16°C
9°C
0 mm
További részletek és 30 napos előrejelzés a Portfolio időjárás oldalán

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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