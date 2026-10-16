Lassan 400 jogszabály átírására kényszerült rá a kormány egyetlen döntés miatt

Egyre több jogszabályt ér el az a parlamenti döntés, hogy visszanevezték a csak a történelmrajongók által kedvelt vármegyékről megyékre a magyar közigazgatásban a köztes területi egységeket.
Elsőre csak egy tollvonásnak, néhány táblacserének tűnik a módosítás, amelyet bizonyára gyűlölnek a középkorból-kora újkorból idetévedt időutazók, de az ezzel jogalkotási munka valójában tetemes: a változtatásokat egy 178 alcímből álló törvénymódosító csomag vezette át, és legalább 180 további rendelet átírását is előkészítették.
A pénteki összesítésünk alapján már legalább 360 jogszabályt módosítottak vagy készítettek elő módosításra Magyarországon a korszerűbb megnevezés miatt.
Az érintett szabályok között az egészségügytől az oktatáson és a mezőgazdaságon át az uniós támogatások felhasználásáig szinte mindenféle terület megtalálható. A legtöbb esetben persze nem érdemi változásról van szó, egyszerűen a régi elnevezéseket kell kicserélni az újakra.
Mint korábban beszámoltunk róla, a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egymaga 62 jogszabály módosítását készítette elő és küldte társadalmi egyeztetésre október 12-én.
A tárca tervezetei között a munkáshiteltől az uniós források felhasználásán át a rendőrök lakhatási támogatásáig számos szabályozás szerepelt. A teljes szám ráadásul még emelkedhet, hiszen több módosításra is szükség lehet a magyar közigazgatási rendszer miatt.
Pénteken csak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium 17 módosítást küldött így társadalmi egyeztetésre, de az oktatási tárcának is több jogszabályt módosítania kell.
A vármegyék visszanevezését Magyar Péter miniszterelnök július elején jelentette be, majd erről a kormány július 6-án indított társadalmi egyeztetést, végül az országgyűlés július 13-án fogadta el a 17. alaptörvény-módosítást, amelyben ez a pont is szerepelt. A kabinet azzal indokolta a döntést, hogy a 2023-ban bevezetett vármegye és főispán elnevezések helyett korszerűbb, közérthetőbb közigazgatási terminológiára van szükség.
A részletes törvénymódosításokat az országgyűlés szeptember 8-án fogadta el, a jogszabályt szeptember 11-én hirdették ki, és az átnevezés október 1-jén lépett hatályba. A kormány előzetes hatásvizsgálata szerint a névcsere 577 millió forintjába kerül a költségvetésnek.
A korábbi vármegye elnevezés ugyanakkor átmenetileg tovább használható, amíg annak lecserélése a felelős gazdálkodás elvei szerint nem valósítható meg.
Az Orbán-kormány 2022. júliusi döntése a megyék vármegyékre átnevezése miatt azért nem okozott ilyen jogalkotási dömpinget a társadalmi egyeztetési portálon, mert akkor ezekről nem volt nyilvános konzultáció, részben az orosz-ukrán háború miatt bevezetett veszélyhelyzeti jogrendnek köszönhetően.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Komka Péter
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