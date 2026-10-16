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Lőrincz Viktória a szolidaritási hozzájárulásról: minimum 15 százalékos csökkentés lesz, de lobbizom Kármán Andrásnál
Gazdaság

Lőrincz Viktória a szolidaritási hozzájárulásról: minimum 15 százalékos csökkentés lesz, de lobbizom Kármán Andrásnál

Portfolio
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Szolidaritási hozzájárulásból minimum 15 százalékkal kevesebb összbevétellel tervez a kormány jövőre, de Lőrincz Viktória szerint ez inkább csak tárgyalási alapnak tekinthető. A vidék- és településfejlesztési miniszter Magyar Hangnak adott interjújából azt is elmondta, hogy ennél nagyobb arányú csökkentésért lobbizik Kármán András pénzügyminiszterrel, akivel közös elvük, hogy "önkormányzat csődbe nem mehet".

Lőrincz kijelentette, hogy 2028-ra szeretnének olyan új önkormányzati rendszert felállítani, ami hosszú távon is működőképes, ez az alkotmányozási folyamat részét képezi majd. A területi közigazgatás reformja azonban már ez előtt, jövő év elején napirendre kerülhet.

Arra a kérdésre, hogy lehet-e előrehozott önkormányzati választás, a tárcavezető úgy reagált, "ilyen javaslat nincs".

A teljes interjút – amiben szó esik többek közt a kormányváltás Magyar Falu Programra gyakorolt hatásairól, és a megyei közgyűlésekről is – a Magyar Hang nyomtatott számában olvashatják.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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