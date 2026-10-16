Magyar Péter az embercsempészek szabadon engedéséről: Orbán Viktor hallgat

Kimondta az Európai Bíróság, hogy az Orbán-kormány jogellenesen engedett ki több ezer jogerősen elítélt embercsempészt a magyar börtönökből. Orbán hallgat arról, hogy miért engedtek ki veszélyes bűnözőket…
- írta Magyar Péter.
Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a korábbi magyar kormány jogellenesen alakította át az embercsempészés miatt kiszabott szabadságvesztéseket speciális reintegrációs őrizetté. A bíróság megállapította, hogy ez a gyakorlat lényegében az ország elhagyására és a visszatérés tilalmára változtatta a büntetést, így nem jelentett hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciót.
A vitatott intézkedést a 2023. április 28-án hatályba lépett 148/2023. kormányrendelet vezette be. A szabályozás azokra a külföldi embercsempészekre vonatkozott, akiket jogerősen szabadságvesztésre és kiutasításra ítéltek, és akik ellen Magyarországon nem folyt más büntetőeljárás.
A rendelet alapján az érintetteknek a börtönből való elbocsátásukat követően 72 órán belül el kellett hagyniuk Magyarországot. Hátralévő szabadságvesztésük reintegrációs őrizetté alakult, amelynek helyszíneként korábbi tartózkodási helyük vagy állampolgárságuk szerinti államot jelölték ki. Elektronikus távfelügyeletet nem alkalmaztak, ugyanakkor az országot határidőre el nem hagyó vagy oda visszatérő elítélteket ismét börtönbe kellett szállítani.
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