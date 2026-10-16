Magyar UWO – egy hatékony vagyonvisszaszerzési koncepció

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A büntetőjog mellett más jogágak, a versenyjog, adójog, magánjog is nyújtanak a vagyoni igazságtételben és vagyonvisszaszerzésben használható megoldásokat. Hatályos jogunkban azonban nincs hatékony szabályozási modell a magyarországi korrupció legnagyobb károkat okozó típusára, az állam politikai foglyul ejtésével megvalósult rendszerszintű korrupcióra. A state capture nyomán kialakult válságos helyzet orvoslására és a tisztességes versenyen alapuló piacgazdaság helyreállítására a magyar jogrendszerbe szervesen illeszkedő új jogszabály és a nemzetközi vagyonvisszaszerzési eljárások legújabb tapasztalatait felhasználó vagyonosodási eljárás (UWO) bevezetése szükséges. Egy ilyen szabályozás koncepcióját vázolja fel az alábbi cikk. Az idő szorít, a visszaszerezhető vagyonok a szemünk előtt válnak köddé, a ’90-es évek után a NER tékozló privatizációja újabb jelentős állami vagyonvesztéssel fenyeget.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

A Berezvai Csongor és szerzőtársai által jegyzett remek cikk fő üzenete, hogy a büntetőjogi eszközökre és magánszemélyekre koncentráló magyar vagyonvisszaszerzési szabályozás nem, vagy alig él a versenyjogjogban rendelkezésre álló, a büntetőjognál hatékonyabb jogi eszközökkel. Ez igaz a magánjogra is. Pedig a vagyonvisszaszerzés szempontjából az egyes jogágak nem versengő megoldásokat, hanem a teljes arzenál fegyvernemeit alkotják. A sikeres vagyonvisszaszerzés és vagyoni igazságtétel érdekében a magyar állam nem mondhat le egyetlen rendelkezésre álló eszközről sem.

A jelenlegi szabályozás sajnos nemcsak a meglévő jogi eszközöket nem használja hatékonyan, de adós marad a Nemzeti Együttműködés Rendszerében (NER) megvalósult rendszerszintű korrupcióval kapcsolatos vagyoni igazságtétel és vagyonvisszaszerzés új, átfogó és hatékony megoldásának kidolgozásával is. Cikkem a vagyoni igazságtétel és vagyonvisszaszerzés koncepcionális alapjaira, átfogó magánjogi megoldási lehetőségére és a hatékony vagyonvisszaszerzést biztosító eljárás bevezetésére fogalmaz meg javaslatokat.

State capture és tékozló privatizáció – Mit akarunk szabályozni?

Nem csak hazudni, de jogot alkotni is kutya nehéz, ha nem ösmerjük az igazságot.

[ESTERHÁZY: Harmonia Caelestis, 2000].

A szociológia négy korrupció-típust különböztet meg:

piaci korrupciót,

társadalmi vesztegetést,

korrupt szervezetet és

az állam foglyul ejtését (state capture)

[JANCSICS, 2025]. A NER Magyarországán kialakult a korrupció legsúlyosabb formája az állam rendszerszintű politikai foglyul ejtése, a politikai state capture.

A state capture nem a hagyományos korrupciótípusokra jellemző valamit-valamiért (quid pro quo) elven épül fel, hanem az állami vagyon központosított újraelosztásán, az állami redisztribúción keresztül megy végbe.

Egy szűk politikai „elit” az egész államrendszert hatalmas fejőstehénné formálja át annak érdekében, hogy az adófizetők pénzéből meggazdagodjon

[JANCSICS, 2025] [TÓTH-LENDVAI, 2026a]. Komplex, éveken át tartó folyamat megy végbe, amelynek lépései gyakran megfelelnek a formális jogszabályoknak, mivel e szabályokat a korrupció haszonélvezői alkotják meg, érvényesítik és ellenőrzik.

Voszka Éva közgazdasági oldalról rezsimváltó tulajdonoscsereként és tékozló privatizációként írja le ezt a folyamatot, amelynek során politikusi döntéssel, központilag kijelölt szűk kör javára új tulajdontípus, politikai tulajdon, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány (KEKVA) és a politikafüggő vállalkozás alakul ki. A politikai tulajdon kizárólag vagy jelentős részben az állami vagyon szétporlasztásával, állami támogatások, a piacinál jobb kondíciójú hitel- és kötvényprogramok, állami garancia és egyéb állami kockázatvállalást eredményező juttatások útján keletkezik és gyarapodik [VOSZKA, 2025].

A tékozló privatizáció tovagyűrűző hatása a monopolizáció, az innováció eltűnése és a hatékonyságcsökkenés. Újra kialakul a Kornai János által, a szocialista gazdaság jellemzésére leírt puha költségvetési korlát. A politikai tulajdonosok üzleti kockázatát az állam viseli. Hibás döntéseik esetén számíthanak arra, hogy a kormányzat megmenti őket, vagy további támogatásokat nyújt részükre. A tékozló privatizáció – jelentős különbségek mellett – számos hasonlóságot mutat az 1990-es évek rendszerváltó (az 1980-as évek végétől indult spontán majd államilag szervezett) privatizációjával [VOSZKA, 2025].

A szabályozási dilemma

A NER nem járt a piacgazdaság feladásával. Gazdasági rezsimváltás történt, de 2010 után is fennmaradt, ha torz formában is, a piacgazdaság [VOSZKA, 2025]. Az „Alaptörvényben” sem változtak a gazdasági alkotmányosság formális szabályai. A state capture e keretek között vagyonátrendezést valósított meg az állami vagyon terhére, illetve kitüntetett magánszemélyek és -vagyonok javára.

A kutatások szerint a NER vezetői 12-60 ezer milliárd forint értékű állami vagyon újraelosztását térítették el egy szűk, politikai alapon kiválasztott kör javára. Az ezen körbe tartozó vállalkozások a teljes magyar gazdaság 20 százalékát fedik le. Ez a magyar state capture elsődleges mérlege.

A magánvagyonok és az állam között fordított irányú vagyonátrendezésre több példa is volt Magyarország modern kori történelmében. Ez történt a zsidóság jogfosztásakor vagy a kommunista államosításkor. Gazdasági értelemben nem túlzás ma sem hasonló válsághelyzetről beszélni. A NER is felszámolta a tulajdonosi demokráciát [LENKOVICS, 1995], és tulajdonosi nemdemokráciát [TÓTH, 2024] hozott létre.

A magyar korrupciós szabályozást nem ilyen helyzetekre, hanem hagyományos korrupció-típusokra szabták.

A state capture korrupcióra a jelenlegi szabályok nagyon nehezen vagy egyáltalán nem alkalmazhatók. Márpedig a jogi védekezést a korrupció különböző típusaihoz szükséges igazítani, egységes megoldások helyett a korrupció tényleges fajtáihoz igazított megoldások kellenek [JANCSICS, 2025].

A szabályozás elégtelenségére vonatkozó állításomnak nem mondanak ellent a közelmúltban indított eljárások (Hankó-ügy, Seszták-ügy, autópályakoncessziók, déli körvasút kivitelezési szerződés kartell ügye). A state capture ugyanis nem vegytiszta módon, hanem az „egyszerűbb” korrupció-típusokkal együtt jelentkezik. Ezekre a korrupciótípusokra továbbra is alkalmazhatók és alkalmazandók a büntetőjog eszközei. Megvalósulhat a politika primér vágya: bilincs, bilincs, rács, rács.

További érdemi jogalkotási lépések nélkül a magyar jog nem fogja hatékonyan (vagy nem jogállami módon fogja) kezelni a magyar korrupciós válság legsúlyosabb részét: a state capture-t, rossz hatásfokkal és minőségben fogja helyreállítani a tulajdonosi demokráciát.

A szabályozás kiindulópontja: a gazdagodás

A hagyományos korrupcióellenes szabályok elégtelenségének problémája nem speciálisan magyar jelenség. A korrupciós struktúrák világszerte egyre bonyolultabbak. A korrupció útján szerzett javak rendkívül gyorsan készpénzbe, kriptoeszközökbe konvertálhatók és ugyanilyen sebességgel transzferálhatók külföldre. Ezért az utóbbi években számos országban jelentek meg a komplex korrupciós minták kezelésére szolgáló újfajta jogszabályok és jogintézmények.

Az új jogi megoldások a nehezen feltárható és bizonyítható korrupciós cselekmények helyett

a folyamat eredményére, a korrupcióból való gazdagodásra (enrichment) koncentrálnak

[DORNBIERER, 2021]. A gazdagodás a komplex korrupciós cselekmények megfogható, nyilvánvaló és bizonyítható (bár továbbra is illékony) eredménye, és így alkalmas a state capture típusú korrupcióból meggazdagodó személyek elleni fellépésre. A magyar state capture szabályozást is ebből az irányból kell(ene) kialakítani.

A nemzetközi gyakorlatban ismert büntetőjogi megoldás

Az ENSZ, Magyarország által is ratifikált korrupcióellenes egyezménye

a jogellenes gazdagodás (illicit enrichment) büntetőjogi szankcionálásának megfontolását ajánlja

az aláíró állam alkotmányától és jogrendszerének alapelveitől függően [UNCAC 20. Cikk].

A jogellenes gazdagodás büntetőjogi bevezetése nem problémamentes, mivel a gazdagodónak kell igazolnia gazdagodásának jogszerű forrását. A bizonyítási teher megfordítása nehezen egyeztethető össze a büntetőeljárás évezredes alapelvével: az ártatlanság vélelmével. Ez az ellentét nem tűnik feloldhatatlannak, az Európai Unióban Spanyolországban és Litvániában már van ilyen bűncselekményi tényállás.

Magyarországon 2010 és 2026 között nyilvánvalóan nem volt szándék ilyen büntetőjogi tényállás megalkotására, visszamenőleges hatályú bevezetése alkotmányos szempontból aggályos. Az már kevéssé magyarázható, hogy a 2026-os választások után miért alkotta meg a jogalkotó a jogellenes gazdagodás bűncselekményét legalább a jövőre nézve. Minden esetre a state capture hatékony, büntetőjogi alapú szankcionálása jelenleg nem reális.

A magánjogi megoldás alapjai, a jóhiszeműség és tisztesség alapelve és a jóerkölcsbe/közrendbe ütközés

A state capture azon nehéz esetek (hard cases) egyike, ahol a helyes jog megtalálásához szükség van a jog alapelveinek (general principles of law) mentőövére [DWORKIN, 1986 idézi DELI, 2013]. A magánjogban az alapelvek hármas funkcióval bírnak: magyarázzák, kiegészítik vagy korrigálják az egyes tényállások minősítését. A state capture-t Magyarországon csalárd jogrendszer és jogalkalmazás (ruling by cheating) [SAJÓ, 2021], és jól detektálható színlelt alkotmányosság [TÓTH, 2024] biztosította. A csalárd jogrendszer adta formális jogszerűség látszatát ezek az alapelvek képesek áttörni.

Vagyonvisszaszerzési szempontból a releváns alapelvek a jóhiszeműség és tisztesség elve és a nyilvánvalóan jóerkölcsbe/közrendbe ütköző jogügyletek semmissége. Nem személyes morális vagy morálfilozófiai értékelésről, hanem szigorú jogi tesztekről, objektív mércéről beszélek. A jog absztrakt szabályairól, amelyek jogi sztenderddé formálják a mindenkori magyar társadalom közös etikai elvárásainak minimumát.

A jóerkölcs (így egybe írva) gyűjtőfogalom, amely

nemcsak az erkölcstelen, hanem a közrendbe/közérdekbe ütköző, a közpénzekkel való visszaélésszerű vagy hanyag gazdálkodást megvalósító jogügyleteket is jogellenessé nyilvánítja.

A jóhiszeműség és tisztesség elve ugyanezen mérce alapján fogalmazza meg a piaci szereplőkkel, a jogalkalmazókkal és jogalkotókkal szemben egyaránt érvényesítendő minimum etikai elvárást.

A jóerkölcsbe/közrendbe és jóhiszeműség és tisztesség elvébe ütközést már a XX. század elejétől ismerte a modern magyar jog. Ezeket az elveket a szocialista diktatúra (mint a tulajdonosi nemdemokrácia egyik változata) jogában ideológiai elvárásokkal váltották fel, és csak a rendszerváltás után illesztették be újra őket a polgári törvénykönyvbe [MENYHÁRD, 2004] [FÖLDI, 2001].

Hasonló alapelvek minden civilizált jogrendszerben szankcionálhatóvá teszik a közrendbe (public policy, ordre public) ütköző magatartásokat. Franciaországban például, a II. világháború után De Gaulle a gazdasági közrendbe ütközésre (ordre public économique) hivatkozással államosította a náci megszállókkal kooperáló vállalkozásokat (pl. a Renault-t).

A NER-t megelőző időszak emblematikus korrupciós ügyében a 800 millió forintos sikerdíjjal kapcsolatos Tocsik-ügyben a Legfelsőbb Bíróság 2003-ban a fenti elvekre hivatkozással mondta ki a büntetőjogilag nem kifogásolható, kirívóan magas jutalékkal járó megbízási szerződések semmisségét.

A Tocsik-ügyben hozott ítélet szerint a jogügyletben eljáró feleknek meg kell győződniük arról, hogy ügyletük nem ellentétes a közérdekkel (közrenddel). A bíróság szerint az üzleti életben a tisztességesen gondolkodó emberek értékrendje szerint a közpénzek hanyag kezelése a bizonytalan, átalakulóban lévő gazdasági, társadalmi struktúra (vö. a NER, „nemzeti” tőkésosztály ki/átalakítása) adta lehetőségek kihasználásával, végső soron kockázat nélkül, kiemelkedő, az átlagos szereplők jövedelmének több százszorosát meghaladó jövedelem megszerzése nyilvánvalóan a társadalom erkölcsi rosszallását vonja maga után, és jogellenes [DELI, 2013].

A rendszerszintű state capture-t megvalósító magatartások és az ezek eredményeként kialakult politikai tulajdon emellett kilépnek a magánjog ún. vezéreszméi által behatárolt területről is. A magánjog ilyen esetekben nem védi a felek privátautonómiáját, és érvényesíti a fenti alapelveket [BENKE, 2019].

A Tocsik-ügyhöz képest

a NER state capture korrupciója nagyságrendekkel nagyobb értékre, tömegesen és rendszerűen valósított meg ilyen jogellenes magatartásokat.

Az alapelvek sérelmének szankciója és a jogalap nélküli gazdagodás

A magánjog fő célja, hogy az alaptalan vagyoneltolódások kialakulását megakadályozza, illetőleg megszüntesse. A magánjogi alapelveket sértő magatartásoknak ezért jogkövetkezménye van. A jogsértő magatartással a fél nem érhet célt, ha pedig e cél megvalósult, akkor az így kialakult változást (vagyoneltolódást) meg kell szüntetni [BENKE, 2019]. Ez az általános magánjogi jogkövetkezmény a szankciórendszer alapja és kiindulópontja.

Erre épül a magánjog általános korrekciós eszköze a jogalap nélküli gazdagodás (unjust enrichment). A jogalap nélküli gazdagodás tényállási elemei a state capture esetében megvalósulnak.

A közvagyon ilyen módon történő tömeges és rendszerszintű magánvagyonná alakítása sérti a jóhiszeműség és tisztesség követelményét, és nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütközik. A politikai tulajdonosoknál az állam rovására elért vagyoni előny (vagyon) keletkezik, amely nélkülözi a kellő jogalapot. Az elért vagyoneltolódás alaptalan.

Az alaptalan vagyoneltolódás megszüntetése érdekében a gazdagodást a gazdagodó köteles visszatéríteni a sérelmet szenvedett fél részére. A gazdagodás az állami vagyon, közvagyon terhére, és így az állam sérelmére valósul. Az állam nem államosítási igénnyel, hanem saját nevében, a gazdagodás sértettjeként lép fel.

A visszatérítési kötelezettség a vagyoni előny körében a vagyon hozamára, és a vagyon helyébe lépő értékre, vagyonelemekre – így a közvagyonból kapott juttatásokból keletkező cégértékre, hozamra és osztalékra – is kiterjed.

A gazdagodás kalkulációjához közgazdasági modellt kell alkalmazni.

A state capture keretében az államot tőkebefektetőnek, az átadott közvagyont pedig tőkejuttatásnak kell tekinteni. Az ingyenes, kockázatmentes tőkejuttatások beépülnek a vállalkozások, cégcsoportok cégértékébe. Megfelelő értékelési módszerrel és feltevésekkel észszerűen megbecsülhető egy politikai tulajdonos irányítása alatt álló politikafüggő vállalkozás befektetés előtti (pre-money) és befektetés utáni (post-money) cégértéke. Szintén számításba vehető a politikai tulajdonosnál keletkező közvetlen hozam: a kivett osztalék, vagy cégértékesítés útján keletkező bevétel (cash out). Kiszámítható tehát az állam javára visszatérítendő vagyoneltolódás, ami az érintett vállalkozásokban fennálló részesedésben és a kivett hozam pénzösszegében fejezhető ki. Ezeket a vagyonelemeket kell a politikai tulajdonosnak visszatéríteni.

Átfogó magánjogi megoldás lehetősége

A vagyoni igazságtétel a vagyoni viszonyokat szabályozó magánjogban a hatályos szabályok alapján megvalósítható. A modern magánjogi szabályozás a piaci anomáliákkal szemben fellép, ezzel a magánérdekek mellett, a közérdek érvényesítését is szolgálva. A közérdek érvényesítéséből önálló jogágak alakultak ki (fogyasztóvédelem, versenyjog), de alapjuk továbbra is a magánjog. A magánjogi jogalkotás ennek megfelelően időről-időre reagál a gazdasági, vagyoni viszonyokban bekövetkező rendszerszintű zavarokra. Háborúk, gazdasági válságok, hiperinfláció esetén a magánjog a rendkívüli viszonyok között beállt vagyoni eltolódások visszaállítására rendszeresen válságjogot alkot és alkalmaz. Mi is ismerjük a lakáshitelek 1990 utáni, vagy a devizahitelek törvényi úton történő rendezését, amelyek hasonló válságjogi beavatkozások voltak.

A válságjogi szabályozás célja a válság előtti, a régi gazdasági rend (rezsim) helyreállítása.

A restituáló válságjogi szabályokat meg kell különböztetni a gyakran ideológia alapú, gazdasági rendszerváltás idején alkalmazott vagyonátrendező jogtól [NIZSALOVSZKY, 1949]. A különbség jól felismerhető. Az 1938-44 közötti magyar jogszabályok által zsidónak minősített magyar állampolgárok kifosztását helyreállítani kívánó 1945-46-os magyar restitúciós jogszabályok nyilvánvalóan eltérő céllal születtek, mint – a jelentős részben a restituált vagyonok sérelmére végrehajtott – ideológiai alapú vagyonátrendezés, az 1948-49-es kommunista államosítást megalapozó jogszabályok.

A magyar state capture rendszerszintű és tömeges hatásainak orvoslására indokolt átfogó helyreállító válságjogot, vagyoni igazságtételi törvényt alkotni. Nem ideológiai alapú vagyonátrendezés (államosítás) a cél. A tisztességes versenyen alapuló piacgazdaság feltételeit kell helyreállítani, és vissza kell téríttetni a közvagyon terhére megvalósult, a magyar állam sérelmére bekövetkezett, jogalap nélküli gazdagosással elért vagyoni előnyt.

A valódi hatékonysági kérdés – új vagyonvisszaszerzési eljárás bevezetése (magyar UWO)

A vagyonvisszaszerzési koncepció sikeressége jelentős részben nem attól függ, hogy milyen jogági (büntetőjogi, versenyjogi, adójogi, magánjogi) alapon lép fel az állam a közvagyon visszaszerzése érdekében.

A kulcskérdés a jogági megoldások érvényesítését szolgáló eljárások hatékonysága.

A visszaszerzéssel fenyegetett vagyonok ugyanis fenyegetettség esetén azonnal elkezdenek felszívódni, elporladni (dissipation). A nemzetközi szakirodalom és az uniós jog szerint a sikeres vagyonvisszaszerzés alapja:

a gyors fellépés; a nem büntetőjogi elítélésre alapított (non-conviction based) vagyonvisszaszerzés bevezetése; a büntetőjoghoz képest alacsonyabb bizonyítási szint alkalmazása polgári vagy közigazgatási eljárásban; az alaptalan vagyonosodásra vonatkozó megdönthető vélelem felállítása és a bizonyítási teher gazdagodóra telepítése; és a visszaszerzéssel érintett vagyon befagyasztása és egyúttal értékének fenntartása a vagyonelemek kontrollált működtetésére szolgáló előzetes (ideiglenes) intézkedéssel.

A nemzetközi gyakorlatban ezeket a célokat az utóbbi években az igazolatlan vagyonvisszaszerzésekre szolgáló speciális vagyonosodási eljárással (unexplained wealth order – UWO) valósítják meg [BRUN-JULIEN-HAUCH-OWENS, 2023]. A magyar UWO [DÓZSA-PATAKI, 2026] [TÓTH-LENDVAI, 2026b] olyan polgári (esetleg közigazgatási) eljárás lenne, amelyben a politikai tulajdonossal szemben vélelmezik, hogy vagyona közvagyon alaptalan juttatásával (state capture útján), a jóhiszeműség és tisztesség elvét megsértve, nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző módon jött létre, és jogalap nélküli gazdagodást eredményezett. A state capture korrupcióra vonatkozó vélelem tartalmi feltételeit és alkalmazhatóságának feltételeit (pl. minimum állami juttatás értéke, gazdagodás számításának elvei) a vagyoni igazságtétellel kapcsolatos törvény (válságjog) határozza meg. A vélelem fennállását az erre specializált hatóság (NVVH) kérelme alapján a bíróság állapítja meg. A politikai tulajdonos tisztességes és nyilvános eljárásban megdöntheti ezt a vélelmet, ha bizonyíthatja, hogy vagyona nem, vagy nem teljes egészében jogalap nélküli közvagyon-juttatásokból származik. Abban mértékben, amiben a bizonyítás sikertelen, a bíróság a vagyont visszatérítteti az állam javára. A hatóságnak joga van már az eljárás megindítása előtt ideiglenes intézkedéssel bíróságtól kérni a politikai tulajdonos vagyonának befagyasztását, valamint a vagyon működtetésére állami vagyonfelügyelő kirendelését.

Összefoglalás

A jelenlegi magyar szabályozás nem teljesíti a hatékony vagyonvisszaszerzési eljárással kapcsolatos elvárásokat. A jogalkotó adós az UWO vagy hasonló vagyonosodási eljárás bevezetésével. A szabályozás arra koncentrál, hogy büntetőeljárások induljanak, és a politikafüggő vállalkozások kiváltságait, szerződéseit megszüntessék. Ez a vagyonvisszaszerzés látványos, de a tényleges vagyonvisszaszerzésre és a tisztességes piaci viszonyok helyreállítására vonatkozó távlati cél megvalósításához nem elég.

További probléma a jelenlegi szabályozással a társadalmi költségek és járulékos veszteségek csökkentésének hiánya. A politikafüggő vállalkozások ellehetetlenítése nem okoz valódi veszteséget a gazdagodóknak és nem eredményez hatékony vagyonvisszatérítést. A vállalkozás vagyonát ingyen, kockázatmentesen szerző személyek magánvagyona érintetlen marad. Ezzel szemben a vállalkozások alkalmazottjait, beszállítóit és hitelezőit ezek a lépések súlyosan érintik, a politikafüggő vállalkozás (visszaszerezhető vagyon) értéke pedig jelentősen lecsökken, vagy meg is szűnik. A vállalkozások tömeges csődje jelentős negatív, tovagyűrűző hatással járhat a teljes magyar gazdaságra. A jelenlegi elszámoltatási szabályozás nem kezeli ezeket a kockázatokat.

Napi tapasztalat a korábbi közvagyon végleges „elpárolgása”. Az utóbbi hetek hírei a politikafüggő vállalkozások átszervezéséről, csődeljárásáról, át- és eladásáról szólnak. A tékozló privatizációban a közvagyonból keletkezett magánvagyonok a szemünk előtt válnak köddé. Félő, hogy a magyar társadalom a rendszerváltás spontán privatizációs sokkhatása után újra az állami vagyon jelentős részének elvesztésével szembesül immár a NER-ben végrehajtott tékozló privatizáció eredményeként.

Az alternatív jogági szankciórendszerek felhasználása, és – mindenek előtt –

a hatékony magyar UWO rendszer bevezetése ezért az egyik legsürgetőbb szabályozási feladat.

Történelmi esély kínálkozik arra, hogy tisztességes versenyen alapuló, a jelenleginél egészségesebb piaci viszonyokat alakítsunk ki. Mindannyiunk érdeke, hogy ezt az esélyt ne játsszuk el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images