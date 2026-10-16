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Már a harmadik legnagyobb a történelemben: elképesztő méretűre duzzadt az amerikai költségvetési hiány
Gazdaság

Már a harmadik legnagyobb a történelemben: elképesztő méretűre duzzadt az amerikai költségvetési hiány

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Az Egyesült Államok költségvetési hiánya a 2026-os pénzügyi évben közel 2000 milliárd dollárra emelkedett, ami az elmúlt öt év legnagyobb deficitjének számít – derül ki a pénzügyminisztérium pénteken közzétett adataiból a Reuters szerint.

A szeptemberben zárult 2026-os költségvetési évben – amely Donald Trump második elnöki ciklusának első teljes pénzügyi éve volt – a hiány 217 milliárd dollárral nőtt az előző évi 1780 milliárd dollárról, így elérte az 1990 milliárd dollárt.

Ennél nagyobb deficitet utoljára a 2021-es pénzügyi évben regisztráltak, amikor a koronavírus-járvány miatti kiadások 2770 milliárd dollárra duzzasztották a hiányt.

A mostani érték a történelem harmadik legnagyobb éves deficitje.

A kiadási oldalon rekordot döntött az adósságszolgálat költsége, hiszen az immár 40 ezer milliárd dollárt meghaladó államadósság kamatterhei 1360 milliárd dollárra rúgtak, ami 12 százalékos, azaz 144 milliárd dolláros emelkedést jelent. Ez a kiadási tétel mára csak a társadalombiztosítási juttatások, valamint a Medicare és a Medicaid együttes kiadásai mögött marad el.

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A védelmi kiadások szintén jelentősen, 6 százalékkal nőttek, és elérték a 917 milliárd dollárt, bár a tárca képviselője szerint egyelőre nem egyértelmű, ebből mennyit lehet az Irán ellen idén indított háborúnak tulajdonítani – írja a Reuters.

A hiány növekedéséhez érdemben hozzájárult a vámbevételek 22 milliárd dolláros visszaesése is.

Ennek részben az az oka, hogy a Legfelsőbb Bíróság idén áprilisban érvénytelenítette a Trump által az első hivatali évében kivetett vámok jelentős részét, ami összesen 145 milliárd dolláros vámvisszatérítési kötelezettséget eredményezett. Ennek következtében a nettó vámbevétel 11 százalékkal, mintegy 173 milliárd dollárra csökkent.

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A bevételi oldal összességében rekordszintet ért el, miután az összes bevétel 5400 milliárd dollárt tett ki, ami 3 százalékos növekedés az előző évhez képest.

A kiadások azonban ennél jóval gyorsabban, 6 százalékkal nőttek, és összesen 7400 milliárd dollárt tettek ki.

A GDP-arányos deficit a pénzügyminisztérium becslése szerint 6,2 százalék volt, szemben az előző évi 5,8 százalékkal.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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