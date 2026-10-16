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Megint több mint 5000 milliárd forint tartaléka van a kormánynak
Gazdaság

Megint több mint 5000 milliárd forint tartaléka van a kormánynak

Portfolio
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Szeptemberben megint jelentősen emelkedett a kormány likvid betéteinek állománya, így meghaladta az 5000 milliárd forintot – derül ki az MNB friss statisztikájából. A korábbinál lényegesen magasabb likvid tartalékra egyrészt az uniós források előfinanszírozása miatt van szükség, ugyanakkor stratégiaváltást is jelezhet és a jövőben is magasabb betéttel működhet a kormányzat.

Júliusban emelkedett új történelmi csúcsra a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, ami a kormányzat likvid tartalékait jelenti. Azt követően augusztusban csökkent az összeg, a most megjelent statisztika szerint azonban szeptemberben újra 5000 milliárd forint fölé emelkedett.

Egészen pontosan

5038,3 milliárd forint volt a számlán szeptember végén, ami 750,7 milliárd forinttal volt magasabb az egy hónappal korábbinál.

A forint tartalék 3638,8 milliárd forintot tett ki, ami több mint 900 milliárdos emelkedést jelentett augusztus végéhez képest, míg a devizában nyilvántartott összeg 1399,5 milliárd forint volt közel 180 milliárdos csökkenés után.

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Szeptemberi cikkünkben már rámutattunk, mi a likvid kormányzati tartalékok jelentősége, illetve mi befolyásolja ezek alakulását. Alapvetően a költségvetési hiánytól és a nettó állampapír-kibocsátástól függ a kesz-számla egyenlegének változása hónapról hónapra. A szeptemberi deficit mérsékelt, 92,8 milliárd forint volt, amit a jelek szerint bőben ellensúlyozott az ÁKK kibocsátása.

A korábbi évekhez képest szokatlanul magas tartalék az uniós források előfinanszírozásával is magyarázható, azonban most úgy tűnik, hogy tartósan a korábbinál magasabb kesz-egyenleg lehet a kormányzat célja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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